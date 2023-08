Pronostico Laslo Djere-Dominic Thiem 4 agosto 2023. Oggi andranno in scena le semifinali al’atp di Kitzbuhel dove si affronteranno Laslo Djere contro Dominic Thiem. Vediamo analisi con migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse in una settimana in cui stiamo viaggiando con un 3-1 con le nostre free pick.

Pronostico Laslo Djere-Dominic Thiem 4 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Laslo Djere arriva a questo match con sette vittorie nelle ultime otto partite, il talento serbo sta veramente giocando un tennis di altissimo livello in questo momento.

Dall’altra parte troviamo il padrone di casa, Dominic Thiem, che dopo l’infortunio, oggi disputerà la sua prima semifinale dal rientro. Thiem è reduce da 3 vittorie di fila, quella che spicca di più è sicuramente la vittoria contro Rinderknech in rimonta nei quarti di finale.

Pronostico Laslo Djere-Dominic Thiem 4 agosto 2023: le migliori quote

Le quote vedono favorito Djere a quota @1.60 mentre troviamo Thiem @2.40 di quota massima. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Scommesse Laslo Djere-Dominic Thiem

I due giocatori si sono affrontati 2 volte e il punteggio è in parità sull’1-1. Ci aspettiamo una partita molto combattuta dove vediamo il tennista Austriaco favorito alla lunga. Decidiamo dunque di prenderci la vittoria secca di Thiem a quota @2.40.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.