Per i pronostici tennis di oggi 7 agosto 2023, andiamo ad analizzare il match tra Lorenzo Musetti contro Yoshihito Nishioka, valido per il primo turno dell’ATP di Toronto in Canada. Pronostici Tennis di Oggi 07/08/2023: Lorenzo Musetti-Yoshihito Nishioka, primo turno ATP Toronto, scopri lo stato di forma dei due tennisti, il nostro pronostico gratuito e le quote offerte dai bookmaker.

Lo stato di forma dei due tennisti in campo

Lorenzo Musetti, dopo una grande stagione su terra, ha deciso di ripartire con la superficie su cemento, proprio da qui a Toronto. Il tennista italiano è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 partite giocate.

Dall’altra parte del campo troviamo un tennista che è uno specialista del cemento, che però sta passando un brutto periodo di forma, infatti Yoshihito Nishioka è reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. I due giocatori si sono affrontati 3 volte e conduce Musetti 2-1.

Pronostici Tennis di Oggi 07/08/2023: Lorenzo Musetti-Yoshikito Nishioka

Se questa partita si fosse giocata su terra battuta sicuramente Lorenzo Musetti sarebbe stato il super favorito. Su cemento le cose cambiano, perché Yoshikito Nishioka ha sicuramente molta esperienza per mettere in difficoltà il nostro tennista.

Lorenzo Musetti dovrà essere bravo a prendere in mano il comando del gioco, non lasciando la possibilità a Nishioka di giocare con i piedi dentro il campo.

Pronostico Tennis di oggi 7 agosto 2023: decidiamo dunque di andare a prenderci la vittoria secca del nostro Lorenzo Musetti, che troviamo con quota in crescita sopra 1.60 su Netbet e su Sisal.

Le quote offerte dai bookmaker per questa partita di tennis

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Toronto, vedono favorita la vittoria di Lorenzo Musetti, offerta a quota 1.50 su Starcasinò e a quota 1.52 su Sisal, mentre il successo di Yoshihito Nishioka è pagato a quota 2.50.

