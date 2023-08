Programma Tennis 14-20 agosto 2023. La vittoria del Masters 1000 di Toronto lancia le ambizioni di Jannik Sinner in vista dello US Open, ma prima c’è da giocare a Cincinnati (e settimana prossima a Winston-Salem). Vediamo il programma settimanale del Tennis ATP e WTA.

Programma Tennis 14-20 agosto 2023: ATP Cincinnati, il tabellone maschile

Nemmeno il tempo di godersi il successo nel National Bank Open di Toronto che è già tempo di dirigere la nostra attenzione verso il Western & Southern Open, ovvero il Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il trionfo canadese Jannik Sinner sarà testa di serie numero 8 del tabellone quindi avrà il bye al primo turno.

Ai sedicesimi Sinner incontrerà uno tra l’argentino Francisco Cerundolo ed il qualificato serbo Dusan Lajovic. Nel caso in cui dovesse essere il sudamericano a prevalere, i precedenti sarebbero sul 2-2, con Sinner costretto al ritiro a Miami 2022 e battuto quest’anno a Roma. Agli ottavi l’incrocio potrebbe essere contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 9 del tabellone, mentre ai quarti in rotta di collisione c’è il serbo Novak Djokovic, giustiziere di Sinner a Wimbledon. In caso di ennesimo approdo in semifinale in un torneo di categoria Masters 1000 in stagione, Jannik Sinner potrebbe poi trovare sulla sua strada il russo Daniil Medvedev.

Tutto farebbe pensare ad una nuova sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone e del mondo, in caso di ingresso in finale dell’azzurro, ma lo spagnolo numero 1 al mondo dovrà affrontare avversari del calibro del norvegese Casper Ruud prima, e del greco Stefanos Tsitsipas o del russo Andrey Rublev poi. Un altro successo finale di Sinner si gioca @10, dietro a Djokovic @2.80, di poco favorito su Alcaraz @3, poi c’è Medvedev @7.

Tra gli altri italiani impegnati in Ohio c’è un ritrovato Matteo Berrettini, che però ha perso nettamente il derby azzurro con Sinner, e un suo successo a Cincinnati è quotato @50 volte la posta. Ancora più difficili le affermazioni di Lorenzo Musetti @150 e di Lorenzo Sonego @200.

Programma Tennis 14-20 agosto 2023: WTA Cincinnati, il tabellone femminile

In Canada la numero uno al mondo, Iga Swiatek, è stata sconfitta dall’americana Jessica Pegula nelle semifinali del WTA1000 di Montreal, ma mantiene il suo primato nel ranking mondiale, davanti ad Aryna Sabalenka e proprio a Pegula, che con il sigillo in Canada ha guadagnato punti, pur essendo sempre molto distante. A completare il quadro della top-10, troviamo la kazaka Elena Rybakina, la tunisina Ons Jabeur, la francese Caroline Garcia, l’americana Coco Gauff, la greca Maria Sakkari e le due ceche Petra Kvitova e Marketa Vondrousova.

La migliore delle azzurre nel ranking mondiale è Elisabetta Cocciaretto, stabile al 30° posto che sarà anche la porta colori principale dell’Italia al WTA Cincinnati 2023, anche se è lontanissima dalle prime, con una quota enorme @250. I book vedono anche qui Swiatek @3.25 favorita, con Sabalenka @6 come sempre prima avversaria, poi arrivano Pegula e Rybankina entrambe @7 volte la posta mentre con Gauff e Samsonova si sale in doppia cifra @15 di quota.

US Open: Jannik Sinner tra i favoriti dopo il successo a Toronto

Al terzo tentativo, Jannik Sinner alza il trofeo di un Masters 1000 grazie al successo di Toronto su Alex de Minaur, all’inizio di una campagna nordamericana che culminerà con gli US Open. Dopo una vittoria di livello come quella in Canada, il numero uno italiano può permettersi di sognare in grande. Così, l’idea del primo trionfo slam non appare affatto lontana: la vittoria di Sinner a New York è vista @12.

Il favorito è il numero uno Carlos Alcaraz, per cui il titolo vale @2,15 la posta. Segue Novak Djokovic @2,45, mentre è più lontano Daniil Medvedev @5,70. Per quanto riguarda gli altri italiani, Matteo Berrettini vede la vittoria @26,50, mentre Lorenzo Musetti è parecchio distante @125.

