Programma Tennis 21-27 agosto 2023. Ultima settimana prima dello US Open con ATP Winston Salem e WTA Cleveland, intanto Novak Djokovic batte Carlos Alcaraz in una finale spettacolare a Cincinnati, e torna favorito anche per l’ultimo slam dell’anno.

Al termine di una spettacolare sfida è Novak Djokovic a laurearsi campione del Masters 1000 di Cincinnati, conquistato grazie alla vittoria in finale contro Carlos Alcaraz in quella che si può etichettare come la “finale da sogno”, remake del leggendario ultimo atto giocato un mese fa a Wimbledon. Il match, durato 3 ore e 48 minuti (è stata la finale più lunga fra quelle giocate al meglio dei tre set nella storia dell’ATP Tour) è stato vinto dal serbo con il punteggio di 5-7, 7-6, 7-6 al termine di una battaglia fisica e psicologica.

Nole vince il 95° titolo della sua infinita carriera, il 57° Masters 1000 e il terzo trofeo a Cincinnati dopo il 2018 e il 2020. Djokovic, inoltre, diventa il vincitore più anziano del torneo dell’Ohio, battendo il record detenuto finora da Ken Rosewall. Numeri incredibili per il serbo, che alla vigilia degli US Open si riavvicina alla prima posizione del ranking mondiale che adesso dista una manciata di punti. Per Alcaraz, invece, è la prima sconfitta in finale in un Masters 1000 dopo 4 vittorie consecutive.

Questo successo riporta Novak Djokovic anche in cima alle lavagne antepost per la vittoria dello US Open, l’ultimo slam stagionale al via la prossima settimana. Nole si è alternato continuamente con Alcaraz in testa a queste lavagne, con Medvedev terzo incomodo e il nostro Sinner pronto ad inserirsi.

Programma Tennis 21-27 agosto 2023: ATP Winston Salem

Questa settimana il tennis maschile fa tappa in North Carolina per ATP 250 Winston Salem, torneo dal Field “leggero” in vista dello US Open al via nei prossimi giorni. L’ultima rinuncia tra i big, in ordine di tempo, è stata quella di Gael Monfils a cui gli organizzatori avevano accordato una wild card, ora concessa al giovane americano Alex Michelsen.

La testa di serie numero uno Borna Coric domina la parte alta del tabellone e, dopo il bye e un secondo turno comodo, incontrerà o l’australiano Hijikata o un qualificato che potrebbe essere il tennista Marcos Giron. Ai teorici quarti potrebbe trovare Hanfmann, testa di serie numero dieci. Per la semifinale, probabile un incrocio con uno tra Laslo Djere e Alexander Vukic. Menzione d’obbligo anche per Dominic Thiem, sorteggiato nella zona di Coric e atteso da un primo turno difficile contro il francese Rinderknech.

Nella parte bassa del tabellone incrocio subito complicato per l’unico azzurro in gara Marco Cecchinato opposto all’australiano Max Purcell che a Cincinnati ha fatto faticare un pò anche Alcaraz. Nella stessa parte di tabellone dell’italiano, la testa di serie numero tre Sebastian Korda potrebbe incontrare l’ostico ungherese Fucsovics agli ottavi

Programma Tennis 21-27 agosto 2023: WTA Cleveland

Nel femminile l’ultima tappa di avvicinamento a Flushing Meadows vede il circuito WTA rimanere in Ohio. Si lascia Cincinnati per spostarsi a Cleveland per la terza edizione del Tennis in the Land, torneo WTA250. Non sarà presente in Ohio la vincitrice della passata edizione Liudmila Samsonova, reduce dalla finale nel WTA1000 di Montreal a cui è seguita l’eliminazione al primo turno in quel di Cincinnati.

A guidare il tabellone vi è la numero 6 al mondo Caroline Garcia. La tennista francese, vincitrice delle ultime WTA Finals, viene da un periodo complicato. La sua avversaria all’esordio sarà la diciottenne ceca Linda Fruhvirtova, anche lei non al massimo della forma vista la striscia aperta di 5 sconfitte consecutive. La vincente di questo match al secondo turno troverebbe la statunitense Stearns o una qualificata. Nello stesso quarto di Garcia anche la testa di serie numero 8 Anna Blinkova e una ex campionessa Slam come Sloane Stephens.

Nel secondo quarto presidiato da Ekaterina Alexandrova e Mayar Sherif, è presente la prima delle due azzurre già sicure nel tabellone principale, Jasmine Paolini. La ventisettenne italiana, reduce dai quarti a Cincinnati, farà il suo esordio con la statunitense Emma Navarro. In caso di successo al secondo turno la attenderà teoricamente la russa Alexandrova.

Nel quarto presidiato dalla russa Veronika Kudermetova, numero 3 del seeding e in gara con una wild card è presente la seconda italiana direttamente in main draw, Elisabetta Cocciaretto. La ventiduenne marchigiana, numero 6 del tabellone di Cleveland, esordirà contro la tennista statunitense Lauren Davis. Sono tre i precedenti tra le due tenniste, con il bilancio che pende a favore di Cocciaretto 2-1. La tennista italiana ha vinto l’ultima sfida giocata al Foro Italico lo scorso maggio. Ad inizio anno sul duro di Hobart arrivo una dura sconfitta per Cocciaretto con Davis che solleva il titolo del WTA250 australiano. In caso di successo per Cocciaretto ci sarebbe la vincitrice della sfida generazionale tra la sedicenne Mirra Andreeva e la quarantatreenne Venus Williams.

Cercherà di strappare il pass per il main draw anche Martina Trevisan, presente nel tabellone di qualificazione. La toscana esordirà contro la statunitense Alana Smith, numero 517 al mondo, per poi eventualmente giocarsi il pass contro la vincente del match Xiyu Wang-Strakhova.

