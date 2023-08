Pronostico Purcell-Cecchinato 21 agosto 2023. Oggi andra in scena il primo turno all’ATP di Winston Salem dove si affronteranno Max Purcell contro Marco Cecchinato.

Pronostico Purcell-Cecchinato 21 agosto 2023: lo stato di forma dei tennisti

Max Purcell dopo un inizio di stagione non alla sua altezza, ora sta ritrovando il suo miglior tennis e questo l’ha sicuramente dimostrato contro Alcaraz a Cincinnati dove ha perso solo al terzo set.

Marco Cecchinato anche lui è in netta ripresa, sicuramente questa non sarà una partita semplice visto che si giocherà sul cemento che è la superficie peggiore per il tennista italiano. I due giocatori si sono affrontati 2 volte e conduce Purcell 2-0.

Pronostico Purcell-Cecchinato 21 agosto 2023: comparazione quote

Le quote vedono favorito Purcell @1.08 mentre troviamo Cecchinato altissmo fino @9.00 volte la posta (anche se la quota sta scendendo nei rilevamenti delle ultime ore). Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria di questo match di tennis.

Free Pick Max Purcell-Marco Ceccinato

La differenza di talento su questa superficie è molta e questo lo dimostrano anche le quote. Cecchinato se vorrà avere delle chance concrete dovrà sicuramente servire bene e non dare la possibilità all’australiano di giocare con i piedi in campo. A differenza dei bookmakers, vediamo un match combattuto e decidiamo di prendere la linea OVER 18,5 GAMES @1,75.

