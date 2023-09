Domani 29 settembre 2023, andra in scena il secondo turno del tabellone principale all’ATP di Pechino, dove si affronteranno il tennista inglese Daniel Evans, opposto al nostro Jannik Sinner. Pronostici tennis: Daniel Evans-Jannik Sinner ATP Pechino, scopri le quote offerte dai bookmaker per questo incontro e lo stato di forma dei due tennisti.

Come arrivano i due tennisti a questa semifinale?

Dopo un inizio di stagione poco brillante, Daniel Evans vincendo il tornoe ATP di Washington, sembra aver ritrovato il suo miglior tennis.

Dall’altra parte della rete, troviamo il nostro Jannik Sinner, che dopo l’uscita agli ottavi di finale contro Zverev, agli US open 2023, sembra aver ritrovato la sua miglior forma. I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera e lo faranno oggi per la prima volta.

Le quote offerte dalle case di scommesse

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Pechino 2023 vedono favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.20 su Netbet e a quota 1.23 su Sisal, mentre il successo di Daniel Evans è pagato a quota 4.20.

Pronostici tennis: Daniel Evans-Jannik Sinner ATP Pechino

Jannik Sinner è sicuramente il favorito di questo match, ma attenzione perché Evans su questi campi, può sicuramente dire la sua. Ci aspettiamo un match abbastanza combattuto, dove alla lunga vediamo Jannik superiore.

Pronostico tennis: decidiamo di prenderci la vittoria di Jannik con la vittoria per 2-0 a quota 1.80 su Unibet e a quota 1.82 su Marathonbet.

