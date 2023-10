Pronostico Zverev-Medvedev ATP Pechino 2023. Martedì mattina, alle ore 10:30, in Cina va in scena la semifinale del ATP Pechino. Abbiamo concentrato sul match Alexander Zverev-Daniil Medvedev la nostra free pick.

Pronostico Zverev-Medvedev ATP Pechino 2023: lo stato di forma dei tennisti

Martedì mattina andra in scena la semifinale del tabellone principale all’ATP di Pechino dove si affronteranno Alexander Zverev contro Danil Medvedev.

Dopo un inizio di stagione poco brillante, Medvedev, sembra aver ritrovato il suo ritmo dopo la finale a us open persa solo contro Djokovic.

Dall’altra parte troviamo un grandissimo Zverev, che dopo l’infortunio sembra essere ritornato al 100% nel tour. I due giocatori si sono affrontati 17 volte, conduce Medvedev 10-7.

Pronostico Zverev-Medvedev ATP Pechino 2023: comparazione quote

Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Alexander Zverev-Daniil Medvedev

Medvedev è sicuramente il favorito per questo match. Noi di Bet Italia Web non siamo d’accordo, Zverev da un paio di mesi a questa parte sta dimostrando di essere tornato al suo livello e su questa superficie, può sicuramente dire la sua. Decidiamo di prenderci la vittoria di Zverev a quota 2.75, proprio per quello che abbiamo visto in queste 2 ultime settimane.

