Oggi 3 ottobre 2023, andranno in scena la semifinali del tabellone principale all’ATP di Pechino, dove si affronteranno il campione spagnolo Carlos Alcaraz, opposto al nostro Jannik Sinner. Pronostico Carlos Alcaraz-Jannik Sinner, semifinale ATP Pechino, consigli per scommettere e quote offerte dai bookmaker.

Come arrivano i due tennisti a questa semifinale?

I predestinati, tornano ad affrontarsi ancora dopo il torno di tessi di Miami. Jannik Sinner non arriva al 100% della sua forma a questo match, dopo aver dichiarato di avere un po’ di influenza e di sentirsi stanco.

Carlos Alcaraz invece, non ha ancora lasciato un set, e contro Casper Ruud ha giocato una partita di un livello estremo e sicuramente parte da favorito in questo match.

Le quote offerte dalle case di scommesse

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Pechino 2023 vedono favorita la vittoria di Carlos Alcaraz, offerta a quota 1.25 su Netbet e a quota 1.27 su Sisal, mentre il successo di Jannik Sinner è pagato a quota 4.20.

Pronostico Carlos Alcaraz-Jannik Sinner, semifinale ATP Pechino

Carlos Alcaraz, parte sicuramente super favorito, proprio per le condizioni di salute di Sinner. Attenzione però che Sinner riesce a mettere in difficolta parecchio Alcaraz con la sua continua pressione. Ci aspettiamo un match combattuto sicuramente nella prima ora, dove Sinner sulla carta starà al 100%.

Pronostico: decidiamo di prenderci l’over 21.5 game che troviamo circa a quota 1.80 su Marathonbet e su Unibet

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.