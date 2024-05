Anteprima Roland Garros 2024. Il secondo slam della stagione di Tennis è alle porte, iniziano le qualificazioni sulla terra rossa parigina per il French Open. Anteprima con le quote antepost, i possibili protagonisti e il programma di qualificazioni e sorteggi. Vediamo gli italiani in gioco nel French Open maschile che inizia con tanti dubbi (ed Alcaraz favorito) a differenza del femminile dove Iga Swiatek apre sempre dominando le lavagne delle quote antepost.

Risultati ATP Roma: vinciamo con Zverev

Alexander Zverev vince gli Internazionali d’Italia 2024 superando nell’ultimo atto il cileno Jarry con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e quarantuno minuti di gioco. È il secondo successo sulla terra rossa della Capitale per il tedesco (dopo il 2017). L’ATP Roma 2024 è andato abbastanza bene con i pronostici sui singoli match, e soprattutto grazie alla giocata sulla quota di valore proprio per Zverev vincitore finale ai quarti, quando ancora si prendeva @3.50.

Va segnalata anche la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini che fanno la storia del tennis italiano conquistando il doppio femminile a Roma: è appena la quarta volta che due azzurre trionfano agli Internazionali d’Italia. La bolognese e la toscana si impongono 6-3, 4-6, 10-8 su Coco Gauff ed Erin Routliffe.

Anteprima Roland Garros 2024: French Open maschile

In attesa del sorteggio del tabellone di giovedì, vediamo il programma e le quote antepost per la vittoria dello slam sulla terra rossa francese, il mitico Roland Garros, French Open 2024. Come abbiamo già detto la settimana scorsa, lo slam parigino non è mai stato così pieno di dubbi al via, con i tre big che hanno faticato e non sembrano al 100%, tanto che come abbiamo visto sia Novak Djokovic che Carlos Alcaraz hanno abdicato a Roma in favore di Zverev, e Jannik Sinner non è nemmeno riuscito a partecipare al torneo di casa.

Saranno 9 gli azzurri in gioco nel tabellone principale di questa edizione del French Open. Partiamo proprio da Jannik Sinner; la presenza dell’altoatesino a Parigi è ancora in dubbio visto che il 22enne pusterese non ha sciolto le proprie riserve sulla partecipazione allo Slam francese, per via dei problemi all’anca che l’hanno costretto a saltare gli Internazionali di Roma e a ritirarsi prima di disputare il quarto di finale a Madrid. Sinner ha ripreso ad allenarsi in campo, a Montecarlo, da due giorni e quello che arriva dai suoi canali social è confortante. In ogni caso potrebbe non essere al 100%, come il suo rivale numero 1, Carlos Alcaraz, ma i bookmakers favoriscono il giovane spagnolo. Lo segue Novak Djokovic @3.75, campione in carica qui, anche se la settimana scorsa a Roma ha deluso parecchio; poi Sinner @5.

Un altro successo di Alexander Zverev si gioca @7, ma attenzione a Stefanos Tsitsipas @8. Con Casper Ruud si sale in doppia cifra @12, poi c’è Rafa Nadal @13, che potrebbe essere all’ultimo slam parigino, un torneo che ha vinto 14 volte (4 di fila e 9 vittorie in 10 edizioni tra il2005 e sul 2014), l’ultima delle quali nel 2022. Più lontani i russi Andrey Rublev @19 e Daniil Medvedev @21.

Oltre a Sinner non sembrano esserci altri italiani all’altezza per vincere questo slam. Tolto Sinner il migliore in quota (ma alta @67) è Lorenzo Musetti, mentre con Matteo Berrettini si sale in tripla cifra @151 volte la posta in caso di affermazione a sorpresa. Ci sono poi Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi, Fabio Fognini a rappresentare i colori azzurri. Tra questi, il più in forma è Darderi. L’italo-argentino si è reso protagonista di un 2024 di grande rilievo e la top-50 conquistata grazie agli ultimi riscontri è un dato molto positivo.

TESTE DI SERIE MASCHILI

1 Novak Djokovic

2 Jannik Sinner

3 Carlos Alcaraz

4 Alexander Zverev

5 Daniil Medvedev

6 Andrey Rublev

7 Casper Ruud

8 Hubert Hurkacz

9 Stefanos Tsitsipas

10 Grigor Dimitrov

11 Alex de Minaur

12 Taylor Fritz

13 Holger Rune

14 Tommy Paul

15 Ben Shelton

16 Ugo Humbert

17 Nicolas Jarry

18 Karen Khachanov

19 Alexander Bublik

20 Sebastian Baez

21 Felix Auger-Aliassime

22 Adrian Mannarino

23 Francisco Cerundolo

24 Alejandro Tabilo

25 Frances Tiafoe

26 Tallon Griekspoor

27 Sebastian Korda

28 Tomas Martin Etcheverry

29 Lorenzo Musetti

30 Arthur Fils

31 Mariano Navone

32 Cameron Norrie

ULTIMI VINCITORI ROLAND GARROS

2014 Rafael Nadal (9)

2015 Stan Wawrinka

2016 Novak Đoković (1)

2017 Rafael Nadal (10)

2018 Rafael Nadal (11)

2019 Rafael Nadal (12)

2020 Rafael Nadal (13)

2021 Novak Đoković (2)

2022 Rafael Nadal (14)

2023 Novak Đoković (3)

Anteprima Roland Garros 2024: French Open Femminile

Nel French Open femminile la testa di serie #1 e la grande favorita nelle quote antepost è sempre lei, Iga Swiatek, che ha vinto le ultime 2 edizioni del Roland Garros (3 vittorie negli ultimi 4 anni), e non sono novità nemmeno le principali avversarie: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina che se la gioca con Coco Gauff. Staccate tutte le altre, ad iniziare da Ons Jabeur, Mirra Andreeva e Quiwen Zheng. Italiane non pervenute o quasi: Jasmine Paolini al momento si prende in Altro @6 sulla lavagna Bet365 dove troviamo solo Martina Trevisan lontana @101 volte la posta.

TESTE DI SERIE FEMMINILI

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Coco Gauff

4 Elena Rybakina

5 Jessica Pegula

6 Marketa Vondrousova

7 Maria Sakkari

8 Qinwen Zheng

9 Ons Jabeur

10 Jelena Ostapenko

11 Daria Kasatkina

12 Danielle Collins

13 Jasmine Paolini

14 Beatriz Haddad Maia

15 Madison Keys

16 Elina Svitolina

17 Ekaterina Alexandrova

18 Liudmila Samsonova

19 Marta Kostyuk

20 Victoria Azarenka

21 Anastasia Pavlyuchenkova

22 Emma Navarro

23 Caroline Garcia

24 Anna Kalinskaya

25 Barbora Krejcikova

26 Katie Boulter

27 Linda Noskova

28 Sorana Cirstea

29 Elise Mertens

30 Dayana Yastremska

31 Sloane Stephens

32 Leylah Fernandez

ULTIME VINCITRICI ROLAND GARROS

2014 Marija Šarapova (3)

2015 Serena Williams (3)

2016 Garbiñe Muguruza

2017 Jeļena Ostapenko

2018 Simona Halep

2019 Ashleigh Barty

2020 Iga Świątek (1)

2021 Barbora Krejčíková

2022 Iga Świątek (2)

2023 Iga Świątek (3)

Programma Qualificazioni, Sorteggi e Guida TV

A partire da lunedì prenderanno il via le qualificazioni che definiranno il quadro della situazione per il main draw, i cui match inizieranno il 26 maggio. La copertura televisiva delle qualificazioni del Roland Garros è affidata a Eurosport, che seguirà il Major parigino attraverso i canali televisivi Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili anche per gli abbonati di Sky (210 e 211), DAZN e Tim Vision. Saranno visibili inoltre in diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ e SkyGo (ma solo per i canali Eurosport 1 e 2).

Di seguito il programma integrale delle qualificazioni del Roland Garros 2024:

LUNEDÌ 20 MAGGIO (dalle 10:00 – primo turno maschile e femminile)

MARTEDÌ 21 MAGGIO (dalle 10:00 – primo turno maschile e femminile)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO (dalle 10:00 – secondo turno maschile e femminile)

GIOVEDÌ 23 MAGGIO (dalle 10:00 – turno decisivo maschile e femminile)

VENERDÌ 24 MAGGIO (dalle 10:00 – turno decisivo maschile e femminile)

Giovedì 23 maggio, alle ore 14.00, si terrà invece il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2024. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro. Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

Noi ovviamente ci aggiorneremo su queste pagine con le analisi del tabellone, le previsioni sui quarti e anche le idee antepost per la vittoria finale.

