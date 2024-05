Quote Antepost Roland Garros 2024. Si avvicina il secondo slam della stagione 2024 di Tennis, il French Open, conosciuto anche come Roland Garros, mitico torneo su terra rossa che si disputerà dal 20 maggio al 9 giugno. I problemi dei big, Djokovic, Alcaraz e Sinner, danno possibilità agli outsider e a chi non ha mai vinto uno slam.

Quote Antepost Roland Garros 2024: i problemi dei big three

Mai come quest’anno l’appuntamento più atteso della stagione su terra rossa di tennis, il French Open, è difficile da prevedere. Al Roland Garros 2024 le quote continuano a favorire i soliti tre: Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jannik Sinner, ma ognuno dei big three si porta dietro diversi dubbi per questo evento, quindi ci sono possibilità per gli outsider.

Le ultime settimane tra Madrid e Roma non hanno che aumentato l’incertezza in vista di Parigi, secondo slam stagionale dopo quello australiano vinto dal nostro Jannik Sinner, e proprio l’altoatesino non è certo di essere presente al Roland Garros, causa l’infortunio all’anca che lo ha portato a ritirarsi dal torneo di Madrid e poi a rinunciare anche a Roma. Ai problemi fisici di Jannik si sommano anche quelli di Carlos Alcaraz, anche lui costretto a saltare gli Internazionali per i dolori all’avambraccio, che già lo hanno condizionato tra Montecarlo, Barcellona e Madrid.

Ai problemi di Sinner ed Alcaraz, si aggiungono anche le insicurezze di Novak Djokovic. Il serbo è uscito malamente al terzo turno degli Internazionali, venendo sconfitto nettamente dal cileno Alejandro Tabilo. Una prestazione davvero sconcertante quella del numero uno del mondo, che non lascia tranquilli scommettitori e tifosi del campione serbo anche in vista dello slam.

Quote Antepost Roland Garros 2024: gli outsiders che potrebbero approfittarne

In una situazione del genere chi ne può approfittare? Su tutti Daniil Medvedev che non ama particolarmente la terra rossa, ma è pur sempre un campione Slam. Ci sono poi quelli che non sono mai riusciti a vincere uno Slam in carriera e si presentano a Parigi in una situazione migliore del solito, su tutti Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas che sono probabilmente i due principali indiziati, visto che sono anche gli ultimi finalisti dello Slam parigino. Il norvegese ha raggiunto l’ultimo atto negli ultimi due anni, perdendo da Rafael Nadal e Novak Djokovic; mentre il greco è stato finalista nel 2021, trovandosi anche avanti di due set su Djokovic, ma subendo poi la rimonta del numero uno del mondo.

Alexander Zverev ha un conto aperto con il Roland Garros, visto che nel 2022 proprio sulla terra parigina si è procurato un gravissimo infortunio alla caviglia nella semifinale contro Rafael Nadal. Proprio il maiorchino a Roma non ha brillato, ma rimane dietro ai big three per vincere ancora una volta lo slam sulla terra rossa francese che lo ha resto un mito del Tennis.

Infine un altro giocatore che si candida ad un ruolo da possibile vincitore è Holger Rune. Il danese sarà certamente uno dei grandi protagonisti negli anni che verranno con Sinner ed Alcaraz, ma a differenza dell’italiano e dello spagnolo non è ancora riuscito ad essere competitivo fino alla fine in uno Slam. Ecco gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale dello slam parigino maschile:

Le quote sul French Open 2024 femminile

Se in ambito maschile, come abbiamo visto, i dubbi quest’anno sono tantissimi, nel French Open femminile non c’è mai storia, con le lavagne sempre dominate da Iga Swiatek sotto alla pari, e con Aryna Sabalenka che la segue da lontano @6 volte la posta, come Elena Rybakina @7. In doppia cifra apre Coco Gauff @10 davanti a Mirra Andreeva @17. Ecco tutte le quote antepost sul Roland Garros WTA:

