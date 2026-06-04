Jannik Sinner sarà anche uscito a sorpresa in questo French Open di tennis, ma l’Italia è grande lo stesso perchè avrà certamente un azzurro in finale, visto che nella finale del Roland Garros di venerdì ci sarà un altro derby azzurro. Pronostico Arnaldi-Cobolli 5 giugno 2026.

Pronostico Arnaldi-Cobolli 5 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Testa di serie numero 10, reduce dal mezzo flop nel torneo di casa a Roma, Flavio Cobolli in Francia ha impressionato per brillantezza di gioco e di condizione. Quello contro Arnaldi non è il primo derby del suo torneo: nel primo turno, infatti, ha piegato 6-4 7-6 6-3 il pugliese Andrea Pellegrino. Nel match successivo l’eroe dell’ultima Davis azzurra ha avuto la meglio sul cinese Yibing Wu con un triplo 6-4, quindi al terzo turno ha strapazzato Learner Tiene con un perentorio 6-2 6-2 6-3. Nel match contro l’altro statunitense, Zachary Svajda, “Flavietto” ha perso il primo set di tutto il torneo: 6-2 6-3 6-7 7-6. In quattro parziali anche la successiva, esaltante rimonta contro Felx Auger-Aliassime, testa di serie numero 4: 4-6 6-4 6-4 6-4.

Matteo Arnaldi (che ha iniziato il torneo da numero 104 al mondo) ha abituato da subito a vittorie sofferte e rocambolesche. Nel primo incontro ha piegato Tallon Griekspoor, numero 29 del seeding, in quattro set: 6-7 6-3 7-6 6-3. Poi ha estromesso una vecchia gloria, Stefanos Tsitsipas, sempre al quarto: 7-6 5-7 6-3 6-2. Al terzo turno l’appassionante maratona col belga Raphael Collignon, chiusa dopo oltre sei ore di battaglia: 6-4 6-7 5-7 6-4 7-6. Agli ottavi, quindi, l’altro match infinito contro Frances Tiafoe, cncluso addirittura a notte fonda: 7-6 6-7 3-6 7-6 6-4. Ai quarti la vittoria più amara, quella nel derby contro Matteo Berrettini, costretto al ritiro a fine secondo set, quando il sanremese conduceva 7-5 5-2. Ora la nuova sfida tutta italiana contro Cobolli.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli?

La semifinale del torneo di singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si giocherà venerdì 5 giugno sul Philippe Chatrier con orario d’inizio fissato non prima delle 19:00. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport, oltre a Discovery+ ed HBO Max.

Le migliori quote per Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Flavio Cobolli

Storia di underdog, con Cobolli che iniziava il Roland Garros in quota @100 per la vittoria (ora sta @7.50). Ancora più impressionante l’impresa di Arnaldi, già certo di risalire almeno fino alla posizione n. 34 della classifica ATP, ma che iniziava lo slam parigino da numero 104 al mondo, si tratta del 4° giocatore col ranking più basso di sempre a raggiungere una semifinale al Roland Garros, inoltre è rimasto in campo ben 17 ore e 42 minuti, record assoluto in un Major dal 2000 a oggi. Arnaldi è carico, ma potrebbe pagare la stanchezza oggi, anche se contro Berrettini ha sfruttato il ritiro del romano per recuperare un pò di energie in vista del suo match più importante in carriera. I precedenti tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono in perfetta parità: 1-1. A livello ATP nel 2023 si impose Arnaldi sulla terra di Umago per 6-3 7-6 mentre nel 2025 al secondo turno proprio del Roland Garros la spuntò Cobolli in quattro set (6-3 6-3 6-7 6-1).

PRONOSTICO: COBOLLI -3.5 @1.73

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