Pronostici Tennis: sorteggio Roland Garros 2026, i primi turni e il cammino degli azzurri. Sinner favorito, inizia contro Tabur

Dopo aver visto le prime quote nell’anteprima del Roland Garros 2026, entriamo nel dettaglio del French Open con gli accoppiamenti del primo turno dopo il sorteggio e i possibili cammini degli azzurri, con Jannik Sinner favorito per lo slam sulla terra rossa parigina. Sorteggio Roland Garros 2026.

Sorteggio Roland Garros 2026: gli accoppiamenti degli italiani

In attesa di conoscere l’identità di tutti i qualificati al prossimo Roland Garros 2026, è stato fatto il sorteggio del tabellone maschile. Jannik Sinner può indubbiamente sorridere. A livello di primo turno, infatti, il n. 1 del mondo trova la wild card di casa Clement Tabur, che rappresenta un ostacolo non troppo complicato. Nella parte alta di tabellone anche di Flavio Cobolli e Luciano Darderi, le altre due teste di serie italiane in questo Slam parigino, che se la vedranno rispettivamente con un qualificato/lucky loser e Sebastian Ofner. Nella metà di tabellone di Sinner va a finire Felix Auger-Aliassime, mentre nella parte bassa ci sono Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Tra gli italiani, chi non ha pescato bene sono stati Matteo Berrettini (che trova Marton Fucsovics) e Matteo Arnaldi (che pesca il n. 29 del tabellone Tallon Griekspoor). Restiamo in attesa di capire se Andrea Pellegrino sarà sorteggiato contro Cobolli o Lorenzo Sonego, dando vita ad un altro derby italiano anche in main draw dopo la qualificazione decisiva contro un altro azzurro, Cecchinato.

PRIMI TURNI DEGLI AZZURRI

[1] Jannik Sinner (ITA) – [WC] Clement Tabur (FRA) [10] Flavio Cobolli (ITA) – Qualificato/Lucky Loser [16] Luciano Darderi (ITA) – Sebastian Ofner (AUT)

Lorenzo Sonego (ITA) – Qualificato/Lucky Loser

Mattia Bellucci (ITA) – Quentin Halys (FRA)

Matteo Berrettini (ITA) – Marton Fucsovics (HUN)

Matteo Arnaldi (ITA) – [29] Tallon Griekspoor (NED)

Il possibile cammino di Jannik Sinner

Come già anticipato Jannik Sinner pesca un avversario mai sfidato in carriera e soprattutto molto morbido sulla carta, Clement Tabur. Il 26enne transalpino, presente in tabellone grazie a una wild card datagli dagli organizzatori, non è certamente un volto noto ma è ben conosciuto nel circuito Challenger. Anche al Roland Garros 2025 viene onorato di una wild card per partecipare alle qualificazioni, riesce a superarle e accede per la prima volta al main draw di uno Slam, superando in tre set il connazionale Corentin Moutet.

Successivamente, l’azzurro affronterà uno tra il britannico Jacob Fearnley e l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, fratello minore di Francisco. Nel terzo turno, i possibili ostacoli sulla strada di Jannik potrebbero essere il francese Corentin Moutet (che negli ottavi di finale del 2024 riuscì a creare più di qualche difficoltà al pusterese per un set e mezzo) lo spagnolo Martín Landaluce (giovane spagnolo, protagonista di una crescita costante, testimoniata dai quarti di finale raggiunti sia al Masters 1000 di Miami sia agli Internazionali d’Italia) e il ceco Vít Kopřiva.

Nei quarti di finale potrebbero profilarsi le sfide contro l’americano Ben Shelton oppure contro l’estroso kazako Alexander Bublik. In semifinale, il nome più accreditato resta quello del russo Daniil Medvedev, anche alla luce di quanto mostrato recentemente a Roma. Infine, nell’atto conclusivo, potrebbero essere il tedesco Alexander Zverev o il serbo Novak Djokovic a contendere il titolo al numero uno del ranking mondiale.

CAMMINO JANNIK SINNER

1° turno – C. Tabur

2° turno – J. Fearnley/J. M. Cerundolo

3° turno – M. Landaluce/C. Moutet

Ottavi – A. Rinderknech/L. Darderi

Quarti – A. Bublik/B. Shelton

Semifinale – D. Medvedev/F. Auger-Aliassime/F. Cobolli

Finale – A. Zverev/N. Djokovic/C. Ruud

Guida TV Tennis: dove vedere il Roland Garros 2026?

Le partite del Roland Garros saranno trasmesse in esclusiva su Eurosport 1 ed Eurosport 2, oltre ovviamente a Discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno seguire lo slam di Parigi che per l’edizione del 2026 ha un montepremi che ammonterà a 61.723.000 euro.

CALENDARIO FRENCH OPEN 2026

Domenica 24 maggio: primo turno

Lunedì 25 maggio: primo turno

Martedì 26 maggio: primo turno

Mercoledì 27 maggio: secondo turno

Giovedì 28 maggio: secondo turno

Venerdì 29 maggio: terzo turno

Sabato 30 maggio: terzo turno

Domenica 31 maggio: ottavi di finale

Lunedì 1 giugno: ottavi di finale

Martedì 2 giugno: quarti di finale

Mercoledì 3 giugno: quarti di finale

Giovedì 4 giugno: semifinali femminili

Venerdì 5 giugno: semifinali maschili

Sabato 6 giugno: finale femminile e finale doppio maschile

Domenica 7 giugno: finale maschile e finale doppio femminili

POTENZIALI QUARTI DI FINALE ROLAND GARROS

[1] J. Sinner – [5] B. Shelton [4] F. Auger-Aliassime – [6] D. Medvedev [8] A. de Minaur – [3] N. Djokovic[7] T. Fritz – [2] A. Zverev

WTA: gli accoppiamenti del French Open femminile

Vediamo anche il tabellone del Roland Garros 2026 femminile dove ci saranno almeno due le azzurre al via, ovvero Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, ed Elisabetta Cocciaretto mentre Lucia Bronzetti domani disputerà l’ultimo turno del tabellone di qualificazione.

Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, inizierà contro l’ucraina Dayana Yastremska, al secondo turno potrebbe incontrare la britannica Emma Raducanu, ed al terzo potrebbe trovare la romena Sorana Cirstea, numero 18, mentre agli ottavi dovrebbe incrociare la numero 2, la kazaka Elena Rybakina.

Elisabetta Cocciaretto comincerà il proprio cammino con una qualificata, mentre al secondo turno potrebbe incrociare la numero 22, la russa Anna Kalinskaya, con terzo turno contro un’altra russa, Ekaterina Alexandrova, e possibili quarti contro la statunitense Coco Gauff.

ACCOPPIAMENTI 1° TURNO FEMMINILE

A.Sabalenka-J.Bouzas Maneiro

(Q)-E.Jacquemot

D.Kasatkina-Z.Sonmez

(Q)-C.Bucsa

I.Jovic-A.Eala

E.Navarro-J.Tjen

D.Vekic-A.Tubello

L.Siegemund-N.Osaka

V.Mboko-N.Bartunkova

S.Waltert-K.Siniakova

A.Ruzic-(Q)

H.Vandewinkel-M.Keys

D.Shnaider-R.Zarazua

(Q)-M.Kessler

(Q)-O.Oliynykova

K.Birrell-J.Pegula

C.Gauff-T.Townsend

D.Galfi-(Q)

A.Urhobo-K.Boulter

M.Joint-A.Potapova

A.Kalinskaya-L.Boisson

(Q)-E.Cocciaretto

T.Gibson-Y.Putintseva

C.Osorio-E.Alexandrova

L.Noskova-M.Sakkari

(Q)-M.Uchijima

(Q)-Q.Zheng

T.Maria-E.Mertens

A.Li-S.Zhang

A.Kalinina-D.Parry

J.Grabher-(Q)

T.Rakotomanga Rajaonah-A.Anisimova

E.Svitolina-A.Bondar

(Q)-L.Jeanjean

S.Sorribes Tormo-T.Korpatsch

L.Tagger-X.Wang

C.Tauson-D.Snigur

S.Kenin-P.Stearns

A.Tomljanovic-C.Mcnally

(Q)-B.Bencic

M.Kostyuk-O.Selekhmeteva

K.Volynets-C.Burel

P.Udvardy-V.Golubic

A.Parks-L.Fernandez

J.Ostapenko-E.Seidel

T.Valentova-M.Linette

S.Bejlek-(Q)

E.Jones-I.Swiatek

M.Andreeva-F.Ferro

(Q)-E.Arango

F.Jones-B.Haddad Maia

(Q)-M.Bouzkova

L.Samsonova-J.Teichmann

M.Frech-EG.Ruse

K.Rakhimova-J.Cristian

A.Zakharova-K.Muchova

J.Paolini-D.Yastremska

E.Raducanu-S.Sierra

P.Marcinko-E.Lys

K.Efremova-S.Cirstea

H.Baptiste-B.Krejcikova

D.Kovinic-(Q)

A.Blinkova-Y.Starodubtseva

V.Erjavec-E.Rybakina

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