Dopo lo splendido successo all’ATP Roma, sesto Master 1000 di tennis vinto consecutivamente da Jannik Sinner, sempre più nei libri di storia, ora il numero 1 al mondo punta al Roland Garros, prossimo slam, il French Open sulla terra rossa parigina. Quote Roland Garros 2026.

ATP Roma: ennesima impresa di Jannik Sinner

La vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia di Tennis ha un sapore storico, visto che battendo in finale Caspar Ruud, il 24enne numero 1 al mondo ha interrotto un lunghissimo digiuno che durava esattamente da 50 anni visto che l’ultimo azzurro capace di vincere al Foro Italico è stato Adriano Panatta, che nell’edizione del 1976. Complessivamente, il successo di Sinner è il numero 7 per il nostro tennis a Roma. E non dimentichiamoci che nella capitale è stato tripudio con la coppia Simone Bolelli-Andrea Vavassori, vincitrice del doppio al Foro Italico. L’unica delusione arriva dalla vincitrice dello scorso anno al WTA Roma, Jasmine Paolini che sta attraversando un momento difficile, tanto che è uscita anche dalla top-10 mondiale.

Tornando al maschile, Sinner diventa il primo tennista della storia a vincere 6 Masters 1000 di fila: nessuno aveva mai superato quota 4, allungando ancora la propria striscia. I record dell’altoatesino non finiscono qui visto che diventa il secondo della storia dopo Rafael Nadal a vincere nello stesso anno i tre Masters 1000 sulla terra rossa (Monte Carlo, Madrid e Roma). Lo spagnolo ci era riuscito nel 2010. Sinner diventa inoltre il terzo tennista della storia a vincere almeno 5 Masters 1000 su 9 nell’arco di una stagione. In precedenza ci erano riusciti due volte Novak Djokovic, che ne aveva vinti 5 nel 2011 e 6 nel 2015, e Rafael Nadal (5 successi nel 2013).

Il numero 1 al mondo, grazie al trionfo sulla terra rossa romana, è da oggi il più giovane tennista di sempre (24 anni e 274 giorni) ad avere vinto almeno una volta tutti i Masters 1000 del calendario. Finora l’impresa era riuscita solo a Novak Djokovic, che aveva completato il filotto all’età di 31 anni e 89 giorni. La vittoria su Ruud, per Sinner, è la numero 123 in 152 partite disputate nei Masters 1000. La percentuale di successi (80,92%) è inferiore solamente a quelle di Djokovic (81,24%) e Nadal (82%).

Quote Roland Garros 2026: i favoriti per lo slam del French Open

Aspettiamo ancora il tabellone completo del main draw, visto che in questi giorni si stanno giocando i match di qualificazione al Roland Garros, e la truppa azzurra potrebbe aumentare. Allo stato attuale nel main draw abbiamo già certi Jannik Sinner ovviamente, ma anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Ci sono però tanti altri azzurri impegnati da oggi nelle qualificazioni, dove l’azzurro più alto nel seeding qui è Stefano Travaglia, ma attenzione anche ad un giocatore in ascesa, Andrea Pellegrino, reduce dagli ottavi conquistati a Roma, chiamato a provare a centrare il Main Draw anche a Parigi per fare un ulteriore passo in avanti. Ci proveranno anche Marco Cecchinato (che a Parigi ha vissuto la pagina più alta della carriera con la semifinale del 2018), Francesco Maestrelli, Lorenzo Giustino, Stefano Napolitano (in un percorso difficile che potrebbe vederlo giocarsi l’accesso con l’esperto David Goffin), Gianluca Cadenasso e ci sarà curiosità anche per il giovane Federico Cinà.

Tornando al main draw, e ai grandi protagonisti nelle quote, l’assenza di Carlos Alcaraz spinge Jannik Sinner @1.28, favorito con una quota antepost microscopica che sembra già dargli il titolo del Roland Garros in mano, ma ci sarà da giocare un lungo slam, e il principale avversario di Jannik sulla carta sembra essere Alex Zverev @9 mentre è più indietro Novak Djokovic @13.

In seconda fascia, tutti a @21 volte la posta, troviamo Arthur Fils, il finalista a Roma, Casper Ruud, e un altro giovane iberico in rampa di lancio su cui c’è grande attesa, Rafael Jodar, che si mette alle spalle un altro talento destinato a grandi cose, Joao Fonseca @34, con Jakub Mensik e Daniil Medvedev subito alle sue spalle, entrambi @41 volte la posta.

Dopo Sinner, e con l’assenza di Musetti, per trovare un altro azzurro bisogna scendere in lavagna fino a Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, entrambi @101 di quota, e che non sono certamente nel loro miglior momento (mentre scriviamo Cobolli è subito uscito dal torneo di Amburgo).

French Open Femminile: Paolini molto indietro, domina Swiatek e Sabalenka

Passiamo al WTA col il French Open femminile dove l’Italia ha meno chance con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, che stanno vivendo un periodo particolare: la toscana deve ritrovare il proprio tennis; la marchigiana gestire i problemi fisici, ma proveranno ad aggiungersi, passando dalle qualificazioni, anche Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan (che a Parigi ha raggiunto una semifinale nel 2022 e i quarti nel 2020), Lisa Pigato e Nuria Brancaccio.

Tornando alle quote, sembra tutto pronto per un nuovo testa a testa tra Iga Swiatek @3.40 e Aryna Sabalenka @3.50, appaiate e che staccano tutte le altre, ad iniziare da Elena Rybakina @8, poi si passa in doppia cifra con Mirra Andreeva e Coco Gauff entrambe @10 mentre la nostra Jasmine Paolini è molto indietro @41 volte la posta.

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