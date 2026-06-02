Un favoloso derby azzurro ci attende all’orizzonte a Parigi, per i quarti di finale del French Open, slam di tennis, dopo che Matteo Arnaldi ha vinto in rimonta una spettacolare maratona con Tiafoe, mentre un altro Matteo, Berrettini, sembra essere rinato in questo Roland Garros. Pronostico Berrettini-Arnaldi 3 giugno 2026.

Pronostico Berrettini-Arnaldi 3 giugno 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi match di tennis valido per lo slam del Roland Garros, il French Open di tennis maschile.

Il percorso di Matteo Berrettini al Roland Garros 2026 prosegue alla grande, una vera e propria rinascita per il romano che ha superato Cerundolo all’ultimo turno, vendicando la sconfitta di Jannik Sinner e tornando ai quarti a Parigi cinque anni dopo.

Ora derby azzurro con Matteo Arnaldi, fantastico nell’impresa di battere Frances Tiafoe in rimonta dopo una maratona di cinque ore e mezza.

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi?

Matteo Berrettini affronterà Matteo Arnaldi nel match valido per i quarti di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione. L’incontro si giocherà mercoledì 3 giugno su campo e orario da definire. Il match sarà trasmesso in esclusiva sui canali Eurosport, oltre a Discovery+ ed HBO Max. Anche gli abbonati a DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels potranno gustarsi il secondo Slam stagionale

Migliori quote per Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi

Non si registra nessun precedente tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nel circuito maggiore. Quello degli ottavi di finale del Roland Garros 2026 sarà un derby azzurro e un incontro inedito a livello ATP. Berrettini si presenta più fresco e favorito, ma la quota è troppo bassa per prenderla così alla leggera. Vediamo se Arnaldi avrà ancora la benzina necessaria per prolungare il match anche contro Berrettini per un Over games, secondo noi sì.

PRONOSTICO: OVER 38.5 GAMES @1.78

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.