Quote Tennis Wimbledon 2024. Appena concluso il Roland Garros, secondo slam del 2024 di tennis, su terra rossa. Ora si pensa all’erba inglese di Wimbledon dove è preannunciato in quota un altro testa a testa tra Alcaraz e Sinner mentre nel femminile per una volta Swiatek non è favorita, ma è comunque vicinissima ad Aryna Sabalenka.

Quote Tennis Wimbledon 2024: tabellone maschile

Carlos Alcaraz ha vinto il Roland Garros su terra rossa a Parigi, ma dopo il French Open è già tempo di pensare al prossimo slam che sarà invece sulla mitica erba inglese di Wimbledon al via dal 1 luglio e che ci terrà compagnia fino al 14 luglio. Si riaccende la sfida tra i favoriti Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che guidano le lavagne delle prime quote antepost sotto @3, con Novak Djokovic che si stacca @4.50 volte la posta. Lo spagnolo è campione in carica qui a Wimbledon, dopo aver messo fine al regno di Djokovic che durava da 4 anni.

Con Daniil Medvedev si decolla in doppia cifra con quota @17, la stessa di Alexander Zverev che dopo la vittoria a Roma si è arreso in finale a Parigi. Ancora più indietro Grigor Dimitrov @26, la stessa quota di Matteo Berrettini che torna ad emergere (con loro anche Hubert Hurkacz) in un torneo dove ha fatto la storia sfiorando la vittoria in passato.

Ecco gli ultimi vincitori di questo slam. Comanda Roger Federer con 8 vittorie, ma Novak Djoković ha la possibilità di agganciare lo svizzero. Il record di successi consecutivi spetta all’inglese William Renshaw, sei dal 1881 al 1886. Nel tennis moderno, invece, Roger Federer (dal 2003 al 2007) condivide il primato con Björn Borg (1976-1980) con cinque affermazioni consecutive.

ULTIMI VINCITORI WIMBLEDON MASCHILE

2014 Novak Djoković

2015 Novak Djoković

2016 Andy Murray

2017 Roger Federer

2018 Novak Djoković

2019 Novak Djoković

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Novak Djoković

2022 Novak Djoković

2023: Carlos Alcaraz

Quote Tennis Wimbledon 2024: tabellone femminile

Nella lavagna di Wimbledon femminile c’è una novità, con Aryna Sabalenka che questa volta riesce a tenersi dietro la numero 1 al mondo, e solitamente favorita assoluta, Iga Swiatek, che ha vinto la settimana scorsa a Parigi, ma non è mai riuscita ad imporsi quiN (stessa cosa per Sabalenka). Attenzione ad Elena Rybakina al terzo posto, che ha vinto nel 2022, prima dell’affermazione a sorpresa di Markéta Vondroušová, campionessa in carica e quotata @15 per difendere il titolo.

Coco Gauff è l’ultima giocatrice in singola cifra di quota, dopo di che si sale @13 con Mirra Andreeva e con Ons Jabeur (la tunisina ha perso le ultime 2 finali a Wimbledon). Non si segnalano giocatrici italiane in lavagna, nemmeno Jasmine Paolini reduce da una grande finale a Roland Garros, anche se persa contro Swiatek.

Record. Tra le donne, la tennista ceca naturalizzata statunitense, Martina Navratilova, mette tutte in linea, con i suoi nove successi sul prato di Wimbledon, segue Helen Wills Moody a otto. Sette successi per Dorothea Douglass Chambers, Steffi Graff e Serena Williams, Venus si ferma a 5. Ecco le ultime vincitrici:

ULTIMI VINCITRICI WIMBLEDON FEMMINILE

2014 Petra Kvitová

2015 Serena Williams

2016 Serena Williams

2017 Garbiñe Muguruza

2018 Angelique Kerber

2019 Simona Halep

2020 Non disputato a causa della pandemia di COVID-19

2021 Ashleigh Barty

2022 Elena Rybakina

2023 Markéta Vondroušová

Programma completo e Guida TV Wimbledon 2024

Gli appassionati potranno seguire ogni match su Eurosport ma anche su Sky Sport, oltre alla possibilità di godersi l’azione in diretta streaming tramite Sky Go e Now, e su DAZN.

I tabelloni principali inziano dal 1 luglio, ma si sarà già in campo da lunedì 24 giugno con i primi turni di qualificazione.

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024

Da lunedì 24 a giovedì 27 giugno: incontri di qualificazione

Giovedì 27 giugno: sorteggio tabelloni principali

Lunedì 1 luglio: inizio incontri main draws

Sabato 13 luglio: finale singolare femminile

Domenica 14 luglio: finale singolare maschile

I prossimi tornei di giugno, prima di Wimbledon

Vediamo velocemente i tornei ATP di Tennis che ci aspettano a giugno, prima dell’inizio del terzo slam stagionale.

GIUGNO

10 – 250 ‘s-Hertogenbosch

10 – Stoccarda

17 – 500 Halle

17 – 500 Queen’s

26 – 250 Maiorca

26 – 250 Eastburne

LUGLIO

1 – Wimbledon

