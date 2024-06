Pronostico Bergs-Herbert 26 giugno 2024. Continuano i match di qualificazione per il prossimo slam di Tennis, Wimbledon, e questa volta il nostro esperto Brian ci propone una serie di giocate su Zizou Bergs-Pierre Hugues Herbert.

Pronostico Bergs-Herbert 26 giugno 2024: lo stato di forma dei tennisti

Andiamo a vedere questo match di Tennis valido per le semifinali delle qualificazioni al prossimo slam, Wimbledon 2024, con in campo Zizou Bergs-Pierre Hugues Herbert, un giorno dopo l’ottimo 3-1 (tra cui la quota @2.75 di Clarke) nelle prime scommesse del lunedì che sono uscite in esclusiva nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo.

Zizou Bergs (numero #79 al mondo) ha battuto 2-0 Jasika lunedì, dopo che a Londra non era riuscito a passare le qualificazioni. Il giocatore belga si era messo comunque in mostra nel primo suo torneo stagionale su erba, a Hertogenbosch, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, prima di fermasi nello 0-2 contro un superiore De Minaur.

Pierre Hugues Herbert (#140) ha superato Hong per 2 set a 0 nel primo match di qualificazioni a Wimbledon. Il francese era uscito subito dalle qualificazioni ad Halle, dopo che non era andato oltre i sedicesimi di finale anche a Stoccarda, nel suo primo torneo stagionale si erba, dove però è stato superato con un netto 2-0 da Duckworth, australiano numero #78 al mondo, proprio una posizione sopra a Bergs che sarà il nuovo avversario di Herber. I due giocatori si sono affrontati solo in un precedente del 2016 sul cemento di Anversa, con vittoria per 2-1 di Herbert.

Pronostico Bergs-Herbert 26 giugno 2024: le migliori quote

La comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Zizou Bergs-Pierre Hugues Herbert

Il nostro esperto di scommesse sul Tennis, Brian, ha analizzato nel dettaglio questo match e ci propone tre idee, la principale @1.75 di quota.

