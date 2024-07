Anteprima Wimbledon 2024. Inizia il tabellone principale dello slam di Tennis più famoso e ricco al mondo, sull’erba inglese. Vediamo i tabelloni maschile e femminile, gli impegni degli italiani e le quote antepost dove spicca Jannik Sinner come favorito assoluto.

Anteprima Wimbledon 2024: tabellone maschile con 10 azzurri

A Londra è iniziato il tabellone principale del più ambito slam di Tennis, Wimbledon 2024, e i riflettori sono puntati sul numero uno al mondo, l’azzurro Jannik Sinner che si presenta da grande favorito ma, nonostante sia testa di serie numero 1, incappa nella stessa parte di tabellone di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3. I due, dunque, potrebbero incrociarsi in semifinale.

La testa di serie numero due, Novak Djokovic, in condizioni atletiche non proprio ottimali, si troverà dallo stesso lato del tabellone del numero 4 Alexander Zverev, che in questo momento sta vivendo un buon momento di forma.

Sinner esordirà contro Yannik Hanfmann, mentre agli ottavi potrebbe incrociare Ben Shelton. Già al secondo turno, però, potrebbe esserci un derby italiano con Matteo Berrettini, che se la vedrà all’esordio contro Marton Fucsovics. Djokovic, invece, scenderà in campo contro il qualificato ceco Kopriva, così come un qualificato, Lajal, sarà il primo avversario di Alcaraz. Per Zverev impegno al debutto contro il veterano Carballes, mentre il russo Daniil Medvedev dovrà vedersela con l’americano Kovacevic.

Quanto agli impegni degli altri italiani, nella parte alta del tabellone (ottavo di Sinner) si trova anche Mattia Bellucci che esordirà appunto contro Shelton, mentre Matteo Arnaldi dovrà affrontare subito Frances Tiafoe, testa di serie numero 29. Sarà l’argentino Mariano Navone l’avversario al primo turno di Lorenzo Sonego, mentre Fabio Fognini affronterà il tedesco Dominik Koepfer.

Nella parte bassa del tabellone, quella in cui c’è Djokovic tanto per intenderci, troviamo l’azzurro Luciano Darderi, che esordirà contro la wild card Jan Choinski. Possibile derby italiano al secondo turno con Lorenzo Musetti, che scenderà in campo al primo turno contro il francese Lestienne. Sarà invece il giapponese Rinky Hijikata il primo avversario di Flavio Cobolli, mentre Luca Nardi dovrà vedersela con la testa di serie n°30, ossia l’argentino Etcheverry.

Il primo turno degli italiani a Wimbledon 2024

Sinner vs Hanfmann

Berrettini vs Fucsovics

Bellucci vs Shelton

Arnaldi vs Tiafoe

Sonego vs Navone

Fognini vs Koepfer

Darderi vs Choinski

Musetti vs Lestienne

Cobolli vs Hijikata

Nardi vs Etcheverry

Derby azzurro Sinner-Berrettini già al secondo turno?

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono destinati ad affrontarsi subito, nel secondo turno di Wimbledon. I bookmaker non hanno dubbi: dopo un primo turno agevole, i due italiani più attesi daranno vita a uno spettacolare derby sull’erba verde londinese. Non c’è storia infatti nel match tra il numero uno del mondo e il tedesco Yannick Hanfmann: il successo di Sinner si gioca a @1,01 ma è microscopica anche la quota @1,30 su Snai per la vittoria in tre set. L’impresa del suo avversario paga invece @14 volte la posta. L’azzurro è avanti anche per la conquista del primo parziale, @1,10 contro Hanfmann @6,25.

Scende in campo da favorito anche Matteo Berrettini, la cui affermazione contro Marton Fucsovics si gioca @1,16, mentre è fissato @15 un successo dell’ungherese. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 per Berrettini @2,30, seguito dal 3-1 @3,20.

Anteprima Wimbledon 2024: tabellone femminile con 5 azzurre

Nel tabellone femminile di Wimbledon 2024, invece, saranno impegnate cinque tenniste italiane. Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, è stata sorteggiata nella parte bassa del tabellone. Per la Paolini esordio contro la spagnola Sara Sorribes. Sempre nella parte bassa ci sarà Sara Errani, che si troverà di fronte subito la testa di serie numero 26 Linda Noskova.

Martina Trevisan esordirà contro la numero 12 del seeding Madison Keys, mentre Elisabetta Cocciaretto avrà di fronte la giovane romena Anca Tadoni, classe 2004. Nella parte alta del tabellone, invece, Lucia Bronzetti trova Leylah Fernandez, testa di serie numero 30. Nello stesso ottavo c’è la numero 1 del ranking WTA e del seeding Iga Swiatek, che all’esordio se la vedrà con Sofia Kenin, ex campionessa dell’Australian Open.

Il primo turno delle italiane

Bronzetti vs L. Fernandez

Paolini vs S. Sorribes Tormo

Errani vs L. Noskova

Trevisan vs M. Keys

Cocciaretto vs A. Todoni

Anteprima Wimbledon 2024: le quote antepost

Jannik Sinner vuole continuare a scrivere storia e record del tennis italiano: primo a vincere gli Australian Open; primo a diventare leader della classifica ATP e favorito numero 1 nel tempio del tennis a Wimbledon. All’All England Lawn Tennis and Croquet Club con Sinner inizia il torneo più importante al mondo come l’uomo da battere. Gli esperti Sisal vedono Sinner vincente @2,75 e, neanche a dirlo, sarebbe il primo italiano della storia a vincere il torneo più antico, e ambito, del pianeta dopo che Matteo Berrettini lo ha sfiorato nel 2021.

Carlos Alcaraz, insieme a Novak Djokovic, sono i due ostacoli maggiori di Jannik verso la leggenda. Carlitos, campione uscente a Wimbledon e fresco vincitore al Roland Garros, sogna un back to back mai riuscito a nessun tennista spagnolo. Alcaraz, trionfo @3,00, come detto è nella stessa parte del tabellone di Jannik e sogna non solo un altro successo contro l’amico/rivale ma anche la rivincita degli ottavi di due anni fa quando l’azzurro si impose in quattro set.

Terzo incomodo ma “padrone di casa” da quando Roger Federer si è ritirato, è Novak Djokovic. Il tennista serbo, in non perfette condizioni fisiche, vuole l’ottavo titolo a Wimbledon, così da eguagliare King Roger. Il successo di Nole, dato @4,00, sarebbe l’ennesima impresa di chi ha scritto la storia del tennis. Lontanissimi tutti gli altri pretendenti al titolo: Zverev e Hurkacz sono offerti @16, Medvedev @20 e Matteo Berrettini @33.

Nel torneo femminile è sempre Iga Swiatek @4.00 la grande favorita, seguita la Elena Rybakina @5.50, poi arriva Coco Gauff @6, uniche tre tenniste in singola cifra visto che poi si sale @13.00 volte la posta con Ons Jabeur e @15.00 con Naomi Osaka.

A dire il vero fino ad un paio di giorni fa la Swiatek era seconda in lavagna, con Aryna Sabalenka per una volta favorita assoluta, ma è arrivata la notizia che è quasi un colpo di scena, con Sabalenka che si ritira da Wimbledon per un infortunio, aprendo nuovamente il campo alla numero 1 al mondo. Sul fronte italiano Jasmine Paolini è la speranza azzurra dopo la finale del Roland Garros, @51 volte la posta.

Consigli per le scommesse sullo Slam di Tennis

Jannik Sinner è uno dei giocatori più caldi e giustamente favorito. Non serviamo certamente noi per dirvi una cosa del genere, ma potrebbe interessarvi la nostra opinione su Carlos Alcaraz che mettiamo tra i giocatori no per questo torneo, così come Novak Djokovic che non è in forma. Con i due avversari principali che non convincono, le chance di Jannik di vincere un altro slam sono davvero reali e tangibili, mentre se cercate una sorpresa occhio a Tommy Paul che si gioca a più di 40 volte la posta, così come Taylor Fritz.

Altre possibili sorprese vincenti a quota alta a Wimbledon sono Jack Draper, che in questo momento è il migliore tra i tennisti inglesi, e cercherà di fare bene nello slam di casa, e anche Hubert Hurkacz che è in forma, e ad Halle si è arreso in finale al solo Sinner, oltre ad aver raggiunto la semifinale a Wimbledon lo scorso anno. I due si giocano rispettivamente in quota @23 e @17.

In ambito femminile il ritiro di Sabalenka lancia ovviamente Iga Swiatek che da fine aprile a Madrid ha vinto 19 match consecutivi, portando a casa gli ultimi 3 tornei, compreso il French Open. Su erba la numero 1 al mondo ha un record di 7-1 in questa stagione. La sua rivale più accreditata a nostro avviso è Ons Jabeur, numero #10 del ranking mondiale. Tra le contender mettiamo anche Jessica Pegula e perchè no, la nostra Jasmine Paolini che in carriera su erba ha un record negativo di 8-13, che però ha migliorato nelle ultime 2 stagioni, anche se non sia la sua superficie preferita. L’azzurra quest’anno ha sfiorato un incredibile successo al Roland Garros e ha vinto ad inizio anno a Dubai.

Non ci convince invece quella che sulla carta è la principale avversaria di Swiatek, ovvero Elena Rybakina, che ha anche una quota con pochissimo valore. Piuttosto proviamo un cippino sulle quote alte di un paio di possibili outsiders interessanti, oltre a quelle già segnalate, ovvero Emma Raducanu e Jelena Ostapenko, che nelle ultime 3 stagioni ha dato il suo meglio proprio su erba (17-7).

