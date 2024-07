Anteprima Sinner-Berrettini. Un secondo turno di Wimbledon davvero da non perdere visto che va in scena il derby azzurro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo match di Tennis per lo slam sull’erba londinese.

Anteprima Sinner-Berrettini: derby azzurro al 2° turno a Wimbledon

Tutto come previsto: il n° 1 del mondo, Jannik Sinner, e il finalista dell’edizione 2021, Matteo Berrettini, si scontreranno al secondo turno di Wimbledon 2024. I due si sono sfidati solo una volta in carriera, al Masters 1000 di Toronto del 2023 (6-4 6-3, torneo poi vinto dall’altoatesino). Ecco tutte le informazioni sul match.

Il secondo turno tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini si giocherà mercoledì 3 luglio 2024 (orario ancora da definire). Il match sarà visibile in TV su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204), ma anche in live-streaming su NOW.

Il precedente parla per Sinner: 6-4 6-3 al secondo turno al Masters 1000 canadese in versione Toronto. Sull’erba però solo 3 giocatori in attività hanno vinto più titoli di Matteo Berrettini. Insomma, se Hanfmann è stato già un test serio per Jannik, ne siamo certi, il prossimo turno, lo sarà ancora di più.

Anteprima Sinner-Berrettini: le parole dei protagonisti

Un Sinner di poche parole: “È bello essere tornato. Ha giocato molto bene, ho provato ad alzare il mio livello quando è stato necessario. Al primo turno i campi sono un po’ più scivolosi quindi bisogna stare un po’ più attenti. Poi col tetto chiuso è diventato un po’ più secco, un po’ più semplice. Comunque questa è l’erba, non si riesce a controllare sempre tutto e va accettato. Bisogna avere anche pazienza. Mi aspetto una partita molto tosta, un po’ diversa perché serve bene ed è la superficie dove lui gioca meglio. Io la voglio prendere come una sfida per vedere dove è il mio livello, per vedere come sto giocando. Ho un solo precedente, abbiamo giocato a Toronto. Ci conosciamo abbastanza bene, così come in fondo non ci conosciamo così tanto. Lui su erba ha iniziato a vincere subito”.

Queste invece le parole di Berrettini: “Se penso di poterlo battere? Beh, sì. Altrimenti non dovrei scendere in campo e cambiare mestiere. Poi ovviamente so che dovrò fare qualcosa di molto molto buono, perché è il n°1 del mondo e sta facendo delle cose incredibili. So che dovrò giocare una delle mie migliori partite. Però per me questo è un posto speciale quindi entrerò in campo con la consapevolezza di potergli fare male, tennisticamente parlando. Poi dal punto di vista tattico non ho tanti segreti: il mio gioco si basa su determinate cose e dovrò farle al meglio possibile. Lui è migliorato tantissimo, ma viviamo e ci alleniamo per queste partite. i sono aree del mio corpo che sono più sensibili. Se sento un fastidio a un piede ci penso meno, ma quando si tratta della zona addominale mi spavento più facilmente. Poi non faccio gesti “lenti”, quando vado a servire o colpisco il dritto vado con tutta la forza che ho. Mi sono concesso così di uscire un minimo della partita, col 3 su 5 ce lo si può anche permettere. Comunque adesso sto bene, non ci sono problemi alla schiena”.

Anteprima Sinner-Berrettini: le quote

L’altoatesino, attuale leader della classifica mondiale, parte avanti nelle quote, offerto @1,12 su bet365, contro il tennista romano @5. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è il 3-0 in favore di Sinner @2,10, seguito dal 3-1 @3,20. Un successo di Berrettini in cinque parziali è proposto @12 volte la posta.

Quote Antepost. Fresco di conquista della prima posizione ATP, Sinner è il grande favorito per la conquista di Wimbledon, fissato @2,75. Insegue anche Carlos Alcaraz, vincitore del Roland Garros a giugno, in quota @3,25. Poi Novak Djokovic @4,50, mentre sono lontani Hubert Hurkacz @13 e Alexander Zverev @15.

