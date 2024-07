Pronostico Comesana-Musetti 6 luglio 2024. Abbiamo analizzato questa sfida valida per i sedicesimi di finale dello slam di tennis sull’erba inglese di Wimbledon con comparazione quote, statistiche e i nostri consigli per le scommesse tra Francisco Comesana-Lorenzo Musetti.

Pronostico Comesana-Musetti 6 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Sabato 6 luglio, dalle ore 12:00, sono in campo Francisco Comesana-Lorenzo Musetti in un match valido per i sedicesimi di finale di Wimbledon.

Francisco Comesana (numero #122 al mondo) è la grande rivelazione del torneo. L’argentino è balzato agli onori della cronaca dopo aver eliminato al primo turno addirittura Rublev, un impresa che era quotata quasi a 20 volte la posta. Comesana ha poi continuato battendo al 5° set Walton.

Ora tocca a Lorenzo Musetti (#25) fresco della vittoria lo scorso turno contro Darderi, in un derby azzurro che è arrivato fino al 5° set, e Musetti potrebbe accusare un pò di fatica, dopo che aveva aperto Wimbledon con la vittoria per 3-1 su Lestienne. I due giocatori non si sono mai sfidati in passato.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostico Comesana-Musetti 6 luglio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per i sedicesimi di finale dello slam inglese di Wimbledon.

Le nostre scommesse su Francisco Comesana-Lorenzo Musetti

Il nostro esperto Brian ha analizzato questo match dandoci una giocata principale in quota @1.60, ma anche diverse chicche ed azzardi in quota alta da non perdere. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB