Pronostici Paolini-Navarro 9 luglio 2024. Continua anche lo slam di Tennis sull’erba inglese di Wimbledon femminile. Jasmine Paolini prova ad essere la prima italiana ad arrivare in semifinale qui, ma prima ci sarà da superare l’ostacolo Emma Navarro.

Pronostici Paolini-Navarro 9 luglio 2024: lo stato di forma delle tenniste

Nel tabellone femminile di Wimbledon 2024, i nostri fari saranno puntati inevitabilmente su Jasmine Paolini, numero 7 del ranking WTA che, dopo aver superato per abbandono l’americana Madison Keys, si troverà di fronte Emma Navarro, una sua bestia nera. L’americana, che ha avuto la meglio in due set della più quotata connazionale Coco Gauff, ha sempre battuto l’azzurra nei tre precedenti storici.

La vincente se la vedrà con la tennista che uscirà vittoriosa dallo scontro tra la neozelandese Sun e la croata Vekic. Dall’altra parte del tabellone, invece, la bielorussa Ostapenko parte con i favori del pronostico al cospetto della ceca Krejcikova. La vincente di questo quarto affronterà nell’altra semifinale colei che avrà la meglio nello scontro tra la kazaka Rubakina e l’ucraina Svitolina.

Pronostici Paolini-Navarro 9 luglio 2024: quote

Mai nessuna italiana ha centrato l’accesso alle semifinali di Wimbledon. Jasmine Paolini vuole essere la prima a entrare nella top-4 ai Championship e spera di farlo sconfiggendo la statunitense Emma Navarro, favorita però a 1,52 per gli esperti di Goldbet contro il 2,55 del successo azzurro.

Per quanto riguarda invece il risultato finale in pole c’è il 2-0 per la tennista americana, sale 4 il 2-1 Navarro mentre la vittoria al terzo set della Paolini si gioca a 5,60.

La tennista toscana, reduce dalla finale nel Roland Garros, prima volta in uno Slam, cerca questa volta il colpo grosso offerto a 10, quarta in lavagna delle quote antepost dietro alla favorita Elena Rybakina, proposta a 2,10, proprio a Emma Navarro data a 5 e a Donna Vekic, fissata a 9 volte la posta.

Programma completo dei quarti femminili di Wimbledon

I quarti di finale femminili a Londra:

09.07. Sun L.-Vekic D.

09.07. Paolini J.-Navarro E.

10.07. Ostapenko J.-Krejcikova B.

10.07. Rybakina E.-Svitolina E.

