Pronostico Musetti-Fritz 10 luglio 2024. Continuano i quarti di finale dello slam di Tennis di Wimbledon. Ieri abbiamo perso Jannik Sinner che si è arreso a Medvedev, ma oggi abbiamo l’occasione di portare un italiano in semifinale con Lorenzo Musetti, che però apre nettamente sfavorito contro Taylor Fritz.

Pronostico Musetti-Fritz 10 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Saranno Lorenzo Musetti-Taylor Fritz ad aprire il mercoledì a Londra, con gli ultimi due match validi per i quarti di finale di Wimbledon, lo slam di tennis sull’erba inglese.

Lorenzo Musetti (numero #25 al mondo) sta vivendo un sogno, e dopo l’eliminazione di Sinner è lui l’ultimo portabandiera azzurro rimasto a Wimbledon, dopo averlo visto battere 3-1 Lestienne al primo turno, stesso risultato con cui ha eliminato Comesana e Mpetshi Perricard. Di fatto l’unico match combattuto fino al 5° set Musetti lo ha giocato al 2° turno, nel derby italiano contro Darderi.

Dall’altra parte Taylor Fritz (#12) che prima di lunedì aveva concesso 1 solo set in 3 partite qui a Wimbledon, anche se agli ottavi ha dovuto faticare fino al 5° set nel big match contro Zverev, con l’americano bravo a mettere a segno un upset da sfavorito. I ue tennisti si sono incrociati 3 volte, le prime 2 sfide le vinse Fritz (tra cui un primo turno a Wimbledon nel 2022 con l’americano che superò con un netto 3-0 Musetti). All’italiano però lo scontro più recente, quello dello scorso aprile sulla terra rossa di Montecarlo dove a spuntarla fu proprio Musetti con un secco 2-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostico Musetti-Fritz 10 luglio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per lo slam inglese di Wimbledon.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Taylor Fritz

Il nostro esperto Brian ha analizzato questo match dandoci alcuni spunti per le scommesse e una giocata principale in quota @1.60. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER..

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB