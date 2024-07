Pronostici Paolini-Vekic 11 luglio 2024. Jasmine Paolini continua a sognare e ora la possibilità di vincere Wimbledon femminile è sempre più tangibile. Eliminato invece Jannik Sinner nel tabellone maschile dei quarti di finale. Vediamo le analisi del match che attende l’azzurra in semifinale contro Vekic, e anche gli aggiornamenti delle quote antepost.

Pronostici Paolini-Vekic 11 luglio 2024: Jasmine continua a sognare, Jannik no

Jannik Sinner saluta Wimbledon 2024, l’altoatesino si arrende 3-2 contro Daniil Medvedev con il punteggio di 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 in tre ore e cinquantaquattro minuti di gioco. Il numero uno al mondo parte bene, poi cala fisicamente anche a causa di alcuni giramenti di testa. Il russo prende poi in mano la partita, perde il quarto set ma poi va a prendersi di forza la semifinale, dove affronterà Alcaraz.

Nel momento in cui scriviamo abbiamo Lorenzo Musetti in gioco ai quarti, ma c’è una giocatrice italiana che è già approdata alle semifinali del tabellone femminile dello slam inglese, Jasmine Paolini che ha regolato la statunitense Emma Navarro in due set con il punteggio di 6-2, 6-1 in meno di un’ora di gioco. L’azzurra sembra partire male nel primo parziale con un break subito, poi però reagisce e si prende di forza il primo set. Il secondo set è un piccolo capolavoro, con un solo game concesso all’americana. Vittoria storica per Jasmine Paolini che diventa la prima italiana nella storia ad approdare in semifinale a Wimbledon. Ad attenderla, nel match di giovedì, la croata Donna Vekic, vittoriosa 2-1 in rimonta contro l’australiana Lulu Sun.

Pronostici Paolini-Vekic 11 luglio 2024: le migliori quote e aggiornamenti antepost

Jasmine Paolini va a caccia della seconda finale Slam consecutiva dopo quella del Roland Garros. L’azzurra numero 7 del mondo (già certa di salire alla #5 dopo questo slam) se la vedrà domani con la croata Donna Vekic, 37esima nella classifica WTA. I bookmaker credono nella vittoria di Paolini, offerta a 1,54 su Planetwin365. Il colpo della croata, che ha sconfitto l’italiana solo a Courmayeur nel 2021, si gioca invece a 2,50.

Gli altri due precedenti (Cincinnati 2021 e Montreal 2023) sorridono all’azzurra. Nel set betting in pole, in lavagna, il 2-0 per la tennista toscana, che finora ha lasciato per strada solo un set in cinque incontri, a 2,37, seguito dal 2-1 e dallo 0-2 per Vekic, entrambi a 4 volte la posta.

Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale, e anche qui Jasmine Paolini può sognare di essere la prima italiana a conquistare Wimbledon. Gli analisti le danno fiducia e propongono lo storico trionfo sull’erba inglese a 4,33. In quota la precede solo la numero 4 del mondo, Elena Rybakina, indicata a 2.05. Completa il podio delle favorite Jelena Ostapenko a 7, leggermente davanti a Vekic a 7,50.

