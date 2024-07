Pronostico Musetti-Djokovic 12 luglio 2024. Analisi, quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla semifinale di Wimbledon di venerdì. Tutti si aspettavano Jannik Sinner in semifinale, e invece l’azzurro che è ancora in gioco a Londra è Lorenzo Musetti che sfiderà l’infinito Novak Djokovic.

Pronostico Musetti-Djokovic 12 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Saranno Lorenzo Musetti-Novak Djokovic a sfidarsi nella seconda semifinale di Wimbledon, lo slam di tennis sull’erba inglese, un match che in Italia seguiremo con un occhio di riguardo.

Diciamolo chiaramente, in Italia tutti ci aspettavamo Sinner a questo punto dello slam inglese, in pochi pensavano che il grande protagonista azzurro sarebbe stato Lorenzo Musetti (numero #25 al mondo). Pensate che prima dell’inizio del torneo Sinner era favorito @2.87 per la vittoria finale, mentre Musetti era offerto @126 volte la posta. Musetti nei primi 5 match di questo slam non è mai riuscito ad infilare un 3-0, ma sta giocando in modo pragmatico e lo ha dimostrato anche nella bella e lunga sfida contro Fritz, battuto al 5° set ai quarti.

Ora c’è un ostacolo enorme, quello di Novak Djokovic (#2) che non sarà al 100%, ma continua a dimostrare il suo talento e la sua forza, come nel 3-0 secco con cui ha fatto fuori Rune agli ottavi. Il campione serbo è stato poi aiutato dal ritiro di De Minaur lo scorso turno, ed è passato senza scendere in campo, riposandosi così in vista della sfida con Musetti che in passato ha sfidato 6 volte, vincendo in 5 occasioni. L’unica vittoria di Musetti è arrivata lo scorso anno a Montecarlo, lo stesso posto in cui in questa edizione è stato Djokovic a vincere. Noe ha poi vinto anche l’ultimo confronto con Musetti, un 3-2 comunque faticoso ai sedicesimi del Roland Garros del mese scorso. Questo match sarà comunque il primo scontro tra i due sulla superficie in erba.

Pronostico Musetti-Djokovic 12 luglio 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per lo slam inglese di Wimbledon.

Le nostre scommesse su Lorenzo Musetti-Novak Djokovic

Il nostro esperto Brian ha analizzato questo match dandoci alcuni spunti per le scommesse e una giocata principale in quota @1.75. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

