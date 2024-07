Pronostici Paolini-Krejcikova 13 luglio 2024. Jasmine Paolini è già nella storia con due finali consecutive agli slam di Roland Garros e Wimbledon, ma ora manca solo l’ultimo ostacolo, Barbora Krejcikova, per vincere lo slam sull’erba inglese, in campo sabato.

Pronostici Paolini-Krejcikova 13 luglio 2024: lo stato di forma delle tenniste

Jasmine Paolini entra ufficialmente nella storia del tennis italiano. Dopo la finale raggiunta al Roland Garros, la toscana conquista anche la finale a Wimbledon: un back to back mai riuscito prima a nessuno nella storia del tennis azzurro. Prima di questo torneo la Paolini non aveva mai vinto una partita nello slam inglese. Per la toscana è stata una partita massacrante, sopratutto dal punto di vista mentale. La croata Donna Vekic, infatti, n°37 del mondo e anche lei di fronte all’opportunità della vita, ha giocato una partita generosissima. Una partita che, almeno per un set e mezzo, ha dominato a tratti. La croata si è arresa solo al 2-6, 6-4, 7-6(8), con cui Paolini ha chiuso i giochi dopo 2 ore e 51 minuti di battaglia totale. Altro record centrato dalla Paolini: back to back in finale Parigi-Londra, che a livello femminile è riuscito l’ultima volta solo a Serena Williams nel 2016.

In finale la Paolini affronterà Barbora Krejcikova: la tennista ceca, n° 25 del mondo, ha battuto a sorpresa la kazaka Elena Rybakina, campionessa dell’edizione 2022, in rimonta 3-6, 6-3, 6-4.

Pronostici Paolini-Krejcikova 13 luglio 2024: le migliori quote

Sabato pomeriggio sul Centrale, probabilmente il campo da tennis più iconico e affascinante del mondo, la tennista italiana va a caccia di un sogno e punta ad emulare Francesca Schiavone e Flavia Pennetta che, prima di lei, hanno centrato un titolo Slam: la prima al Roland Garros, 2010, la seconda agli US Open, 2015, nella finale tutta tricolore con Roberta Vinci. Non sarà facile per Paolini ma la toscana è abituata a lottare e la sfida finale sarà con Barbora Krejcikova che, a sorpresa, ha sconfitto Elena Rybakina, campionessa qui due anni fa.

Gli esperti Sisal vedono leggermente favorita la tennista ceca a 1,72 contro il 2,00 dell’attuale numero 5 del mondo. La bilancia pesa dalla parte della Krejcikova sia per una questione di esperienza a certi livelli, ha vinto il Roland Garros in singolare, tre anni fa, e ben 10 prove dello Slam in doppio. Inoltre la tennista di Brno ha trionfato nettamente nell’unico precedente tra le due, alle qualificazioni degli Australian Open ma sei anni fa.Stavolta ci si attende una sfida intensa tanto che il risultato esatto di 2-1 si gioca a 3,60 per la Krejcikova mentre si sale a 4,75 per la Paolini.

La ceca picchia più forte al servizio, almeno 4 ace per lei sono offerti a 1,85, ma è anche più portata a commettere errori tanto che vedere almeno 6 doppi falli è in quota a 1,75. Più equilibrato il gioco di Jasmine in questo fondamentale: servire almeno 3 ace si gioca a 2,20, mentre si sale a 2,40 per vederla incappare in almeno 3 doppi falli. Doppi come due, o forse tre, set in cui Jasmine Paolini vuole toccare con mano quel sogno e entrare definitivamente nella leggenda.

