Risultati Wimbledon 2024. Si è concluso lo slam sull’erba inglese di Wimbledon dove ha difeso il titolo Carlos Alcaraz che ha battuto nettamente Djokovic. Alcaraz è favorito per il tris anche nel 2025, dove troviamo Jannik Sinner secondo in lavagna. Niente da fare per Jasmine Paolini che si arrende in finale, ma per il prossimo anno è quotata solo @15 per vincere lo slam inglese, ben lontana dalla quota @67 di questa edizione in cui l’italiana è stata la grande sorpresa.

Risultati Wimbledon 2024: Alcaraz bis. Paolini sfiora l’impresa

Carlos Alcaraz è per la seconda volta consecutiva il re di Wimbledon. Battuto in finale in tre set il mostro sacro Novak Djokovic, che è stato letteralmente annichilito nei primi due set. Il match si è concluso nel giro di due ore e 30 minuti circa con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Come dicevamo, nei primi due parziali non c’è stata letteralmente partita, con il murciano a variare costantemente il suo gioco, mentre il serbo, reduce anche da un intervento al ginocchio, incapace di reagire. Più equilibrato il terzo set, che si è aperto con Nole più pimpante rispetto ai due set precedenti, ma lo spagnolo si è fatto ugualmente rispettare vincendo al tie break dopo il sussulto di Djokovic sul 5-4 in favore di Alcaraz. Per lo spagnolo, oltre al secondo Wimbledon consecutivo, si tratta anche del quarto Slam in carriera, nonostante abbia solo 21 anni. E non è tutto, perché nel 2024 lo spagnolo entra ufficialmente nel club dei sei giocatori che hanno vinto sia il Roland Garros sia Wimbledon nello stesso anno. Prima di lui ci sono riusciti l’australiano Rod Laver nel 1969 (ancora oggi l’unico nella storia ad aver completato il Grande Slam), lo svedese Bjorn Borg, due volte nel ’78 e ’80, lo spagnolo Rafa Nadal, anch’egli in due occasioni nel 2008 e 2010, lo svizzero Roger Federer nel 2009 e appunto il serbo Novak Djokovic nel 2021.

Jasmine Paolini, prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, vede infrangersi nell’ultimo atto il sogno di vincere il prestigioso torneo londinese. Ad avere la meglio è stata la ceca Barbora Krejcikova, al suo secondo Slam in carriera dopo il Roland Garros del 2021, che si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4. Partita malissimo, l’azzurra si è rifatta nel secondo set conquistandolo con lo stesso parziale, ma nel terzo set, in vantaggio per 3 game a 2, Paolini ha perso tre game consecutivi che hanno definitivamente indirizzato la partita. Inutile la resistenza finale dell’italiana, che deve registrare un’altra sconfitta in finale, dopo quella dell’Open di Francia, ma può consolarsi in questo caso quantomeno con il 5° posto raggiunto nel ranking WTA.

Risultati Wimbledon 2024: le quote del prossimo anno

Andiamo subito a vedere le quote antepost per Wimbledon 2025 e ancora una volta i bookmakers puntano su Carlos Alcaraz. Sarebbe un tris di vittorie allo slam inglese per il talento spagnolo che al momento si lascia alle spalle Jannik Sinner e poco più indietro c’è sempre Novak Djokovic. Presenti anche le quote di Wimbledon femminile dove ritroviamo la solita Iga Swiatek al comando, ma alla pari con Aryna Sabalenka. Rimane in doppia cifra la quota della sorprendente Jasmine Paolini, che però apre @15 volte la posta, ben dietro alla quota @67 con cui apriva lo slam inglese del 2024.

