Per i pronostici tennis di oggi 5 luglio 2023, andranno in scena i trentaduesimi di finale al torneo di tennis di Wimbledon, dove si affronteranno il tennista italiano, Jannik Sinner, opposto al giocatore argentino Diego Schwartzman. Pronostici Wimbledon: Jannik Sinner-Diego Schwartzman e i match del 05/07/2023. Seguilo in diretta Live dalle ore 15.30 su BetItaliaWeb!

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro

Jannik Sinner, dopo un inzio di stagione molto precario su erba, sembra abbia ritrovato il suo miglior tennis. Al primo turno di questo Grande Slam di Wimbledon, ha dovuto affrontare Cerundolo, vincendo in meno di due ore un match, che sulla carta così semplice non era.

Dall’altra parte del campo ci sono segni di ripresa anche per Diego Schwartzman, che dopo un anno complesso, ha ritrovato delle buone sensazioni. Anche lui al primo turno ha vinto un match con un netto 3-0 contro Kecmanovic partendo da sfavorito.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Wimbledon 2023, vedono favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.10 su Starcasinò e a quota 1.12 su Sisal, mentre il successo di Diego Schwartzman è pagato 11 volte la posta giocata.

Pronostici Wimbledon: Jannik Sinner-Diego Schwartzman

Purtroppo oggi per il tennista argentino Diego Schwartzman non vediamo delle chance, Jannik Sinner è in grande ripresa e non vorrà stare in campo molto tempo. Ci aspettiamo una partita a senso unico dove scegliamo di prenderci il 3-0 di Jannik Sinner a quota 1.70

Segui il grande tennis con noi!

Dalle ore 15.30 sulla home page di BetItaliaWeb, seguiremo per due ore il grande tennis da Wimbledon, con consigli, pronostici, statistiche e tanta competenza e tutto questo Gratis al 100%!

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.