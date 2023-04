Nella giornata di oggi 15 aprile 2023, va di scena alle ore 15.30, la seconda semifinale al tornoe di tennis ATP Montecarlo, che vedrà opposti il nostro Jannik Sinner e il tennista danese Holger Rune. Pronostici ATP Montecarlo: Jannik Sinner-Holger Rune di oggi 15 aprile 2023, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Entrambi i due tennisti, sono approdati a questa semifinale dell‘ATP Montecarlo 2023, dopo aver giocato un ottimo tennis in tutto il torneo. Holger Rune ha avuto la meglio nei quarti di finale del tennista russo Medvedev, superato 6-3, 6-4, in meno di 1 ora e 30 minuti di gioco.

Il nostro Jannik Sinner, ha superato nei quarti di finale l’altro azzurro Lorenzo Musetti, vincendo nettamente per 6-2, 6-2, giocando veramente un ottimo tennis.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Montecarlo 2023, vedono favorita la vittoria del nostro Jannik Sinner, offerta a quota 1.55 su Starcasinò e a quota 1.58 su Sisal, mentre il successo di Holger Rune è pagato a quota 2.60.

Pronostici ATP Montecarlo: Jannik Sinner-Holger Rune di oggi 15 aprile 2023

Per lo staff di Bet Italia Web, si preannuncia una partita molto più combattuta delle quote offerte dai bookmaker, perchè il tennista danese sa giocare molto bene a tennis e si trova a suo agio su questa superficie di gioco in terra battuta.

Pronostico: ci aspettiamo che si possa srrivare a giocare il terzo set, ma alla lunga vediamo favorita la vittoria del tennista azzurro Jannik Sinner.

