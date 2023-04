A Montecarlo, oggi 14 aprile 2023, andrà in scena il match tra il tennista danese Holger Rune, opposto al giocatore russo Danil Medvedev, per un posto nelle semifinali del torneo di tennis ATP Montecarlo. Pronostici Tennis ATP Montecarlo: Holger Rune-Daniil Medvedev quarti di finale. Scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma dei due tennisti.

Stato di forma dei due tennisti

Entrambi i tennisti si presentano a questo scontro dei quarti di finale dell’ATP Montecarlo 2023, in un periodo di forma molto buono. Holger Rune è reduce dal giorno di riposo dovuto al forfait di Matteo Berrettini e questo potrebbe essere un fattore importante nel match di oggi.

Mentre il tennista russo Daniil Medvedev, è reduce dalla maratona contro il giocatore tedesco Alexander Zverev, partita conclusa alle ore 23.00 con il punteggio di 7-6 al terzo set.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis ATP Montecarlo 2023, vedono favorita la vittoria di Holger Rune, offerta a quota 1.70 su Starcasinò e a quota 1.75 su Sisal, mentre il successo di Daniil Medvedev è pagato a quota 2.10.

Pronostici Tennis ATP Montecarlo: Holger Rune-Daniil Medvedev

Dalla nostra analisi sul match, ci aspettiamo una partita dominata dal tennista danese, che su questa superficie ha già dimostrato di non essere inferiore a nessuno. Anche il turno di riposo ha influito sulla nostra decisione di puntare su Holger Rune.

Pronostico: decidiamo dunque di puntare sulla vittoria di Rune a quota 1.72

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione