Oggi 7 luglio 2023, andranno in scena i sedicesimi di finale al torneo di tennis di Wimbledon, in corso di svolgimento a Londra, dove si affronteranno il nostro portacolori Jannik Sinner, contro il tennista francese Quentin Halys. Pronostico Jannik Sinner-Quentin Halys Wimbledon 2023. Scopri il nostro video-live con i pronostici per le tue scommesse.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro di Wimbledon

Jannik Sinner, dopo le grandi vittorie ottenute contro i due tennisti argentini, Cerundolo e Schwartzman, oggi dovrà affrontare un giocatore francese molto ostico su questa superficie.

Quentin Halys, dopo aver giocato dei grandi tornei di preparazione, si è presentato qui a Wimbledon con la consapevolezza di poter fare molto bene. I due giocatori non si sono mai affrontati e lo faranno oggi per la prima volta.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Wimbledon 2023, vedono favorita la vittoria di Jannik Sinner, offerta a quota 1.15 su Starcasinò e a quota 1.15 su Sisal, mentre il successo di Quentin Halys è pagato 5 volte la posta giocata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Pronostico Jannik Sinner-Quentin Halys Wimbledon 2023

Il nostro tennista azzurro, Jannik Sinner, sta diventando sempre più forte e affrontarlo è sempre molto difficile. Attenzione però al giocatore francese che è dotato di un buonissimo servizio e di un dritto molto penetrante.

Jannik Sinner, se non vorrà avere problemi dovrà cercare di rispondere bene e di prendere subito in mano lo scambio, cercando di far muovere il più possibile il giocatore francese.

Ci aspettiamo una partita comunque più combattuta di quello che dicono le quote. Decidiamo di prenderci la vittoria di un set del giocatore francese a quota 2.00.

Segui il grande tennis con noi!

Dalle ore 15.30 sulla home page di BetItaliaWeb, seguiremo per due ore il grande tennis da Wimbledon, con consigli, pronostici, statistiche e tanta competenza e tutto questo Gratis al 100%!

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.