Per i pronostici dedicati al torneo di Wimbledon, oggi i nostri tipster hanno analizzato il match di semifinale che vedrà scendere in campo il nostro Jannik Sinner, opposto al campione serbo Novak Djokovic. Pronostici Wimbledon: Jannik Sinner-Novak Djokovic, scopri il possibile risultato esatto della semifinale e le quote offerte dai bookmaker per questa partita di tennis.

Lo stato di forma dei due tennisti per questo incontro di Wimbledon

Novak Djokovic anche nella partita giocata ieri, ha dimostrato che su questo campo e su questa superficie non ha rivali. Dopo un primo set giocato e perso male contro il russo Andrey Rublev, ha subito rifilato un parziale netto 6-1/6-4/6-3.

Jannik Sinner, per la prima volta è arrivato in semifinale qui a Wimbledon e domani sarà una gara molto complicata per lui, dove affronterà il pluri vincitore del torneo Novak Djokovic.

Quote offerte dai bookmaker per questo incontro

Le quote offerte da i bookmaker per questo match di tennis di Wimbledon 2023, vedono favorita la vittoria di Novak Djokovic, offerta a quota 1.18 su Starcasinò e a quota 1.2o su Sisal, mentre il successo di Jannik Sinner è pagato 5 volte la posta giocata.

Pronostici Wimbledon: Jannik Sinner-Novak Djokovic

Il tennista serbo Novak Djokovic è sicuramente il super favorito, ma attenzione che Jannik Sinner su questi campi con una superficie in erba sa giocare bene e sa mettere molta pressione da fondo campo. Ricordiamo l’anno scorso dove Jannik Sinner era sopra 2-0 prima del ribaltone di Nole che vinse per per 3-2.

Jannik Sinner se vorrà avere delle chance di vittoria, dovrà essere bravo a non perdere campo e ad essere super aggressivo appena ha delle palle da spingere.

Pronostico tennis: Ci aspettiamo una partita combattuta dove alla lunga vediamo favorito il serbo, ma decidiamo di puntare sulla vittoria di un set del tennista altoatesino a quota 1.70

