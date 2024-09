Dopo Aragon il motomondiale si prepara ad un doppio appuntamento a Misano, per il Gran Premio Emilia Romagna e San Marino e per recupera il GP del Kazakistan che è saltato. Per seguire tutti gli aggiornamenti, le analisi, i contenuti completi e tutti i pronostici, segui Panda nel nostro canale Telegram di Betting Maniac. MotoGP Misano Telegram.

MotoGP Misano Telegram: doppio appuntamento in riviera

La MotoGP torna subito in pista nel weekend del 6-8 settembre, col primo dei due appuntamenti a Misano, per il Gran Premio di San Marino, e per recuperare il GP kazako che è stato annullato. Il motomondiale è sempre più aperto col testa a testa di Jorge Martin che è tornato davanti a Francesco Bagnaia, ma occhio anche ad un redivivo Marc Marquez che è tornato a dominare con pole, gara sprint e gara lunga ad Aragon.

Ecco il programma completo del weekend di MotoGP in Riviera:

Venerdì 6 settembre

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25; MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45; MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 7 settembre

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA I

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA II

Domenica 8 settembre

Ore 09.40, Warm-up

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MotoGP Misano Telegram: precedenti, statistiche e dove seguirlo con le scommesse

Dopo Monza con la F1, l’Italia sarà ancora protagonista nel weekend di Motori con la MotoGP che a Misano seguiremo davvero da vicino e con interesse col nostro esperto di pick sui motori, Panda.

Noi seguiremo come sempre tutto il weekend, iniziando dall'articolo con free pick del giovedì, come sempre giornata dedicata ai motori

Al momento non sono ancora disponibili le quote, ma andiamo a vedere statistiche e precdedenti al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Qui la Ducati di Francesco Bagnaia gioca in casa, anche se in verità il campione del mondo in quattro apparizioni in Moto3 a Misano dal 2013 al 2016 ha sempre fatto fatica, non andando oltre un 8° posto nel 2015 e restando fuori dalla zona punti (con due ritiri ed una 21ma piazza) nelle altre edizioni del GP di San Marino. Il cambio è arrivato in Moto 2 con un quarto posto al traguardo da rookie trasformatosi qualche settimana più tardi in un podio con la squalifica del vincitore Aegerter per un’irregolarità tecnica. Nel 2018, anno in cui si è laureato Campione del Mondo Moto2, ha dominato il round misanese vincendo la gara dalla pole position con 3 secondi di margine sul secondo classificato.

Pecco in MotoGP nel 2019 esordì a Misano con un ritiro, mentre nella stagione successiva (in cui è andato in scena un doppio round) con la Ducati Pramac ha ottenuto uno splendido 2° posto valevole per il suo primo podio della carriera in top class buttando però via in gara-2 la sua prima vittoria con una caduta a pochi giri dalla fine mentre si trovava al comando in solitaria. Alti e bassi anche nel 2021, con una vittoria di forza dalla pole position in gara-1 ed un’altra scivolata da leader della corsa che ha regalato a Fabio Quartararo la certezza del titolo mondiale. Pecco, ormai sempre molto competitivo con la Ducati ufficiale a Misano, si è imposto poi nel 2022 battendo in volata Enea Bastianini e proseguendo la rimonta in campionato su Quartararo, mentre nel 2023 ha avuto il merito di chiudere terzo nella Sprint ed in gara (limitando i danni da Martin nel Mondiale) in condizioni fisiche precarie una sola settimana dopo il terribile incidente di Barcellona.

Vediamo anche i rendimenti in Riviera dei principali avversari di Pecco. Marc Marquez per esempio qui ha vinto 7 volte, e va a caccia dell’8° sigillo a Misano, anche se l’ultimo successo del Cabroncito in Romagna risale ormai al 2017 (da allora un 2° posto l’anno dopo, ha saltato il doppio appuntamento del 2020 per infortunio (come nel 2022) ed è tornato nel 2021 con un 4° posto. Lo scorso anno Marquez ha chiuso solo 10° a 11.3 secondi dal vincitore, proprio Jorge Martin che cerca il bis dopo il successo del 2023 davanti a Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Martinator aveva esordito qui nel 2021 con una caduta, e nel 2022 non era andato oltre il 9° posto, a 17.7 secondi da Pecco. Come finirà questa volta?

