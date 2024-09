BetItaliaWeb e Betting Maniac rilanciano il canale YouTube che da oggi sarà sempre aggiornato con video analisi antepost, con le discussioni dei nostri tipster e le scommesse stagionali sui principali eventi sportivi; ma anche gli shorts che troverete, specialmente nel weekend, con contenuti, giocate selezionate, curiosità dal mondo e da mercato del betting oltre a free pick in esclusiva. Pronostici YouTube BetItaliaWeb.

Pronostici YouTube BetItaliaWeb: i video di discussione e analisi antepost

Ormai da anni il canale YouTube di BetItaliaWeb è attivo da anni con i nostri tipster che discutono sui maggiori eventi sportivi, da Guru a Morfeo, passando per Brian, il Presidente, il Profeta, Panda ed altri tipsters ospiti speciali, si confrontano e danno le loro idee sulla stagione con le scommesse antepost sui maggiori eventi di calcio, sport americani, golf, motori, tennis e tanto altro.

Nelle ultime settimane per esempio sono uscite diverse analisi stagionali con scommesse antepost su:

–Football NFL (Previsioni Antepost con Guru & Morfeo)

-Chi vince lo Scudetto di Serie A 2024-25

-Previsioni e scommesse Antepost Serie A 2024-25

-Stime % vittorie World Series MLB

Pronostici YouTube BetItaliaWeb: un weekend pieno di shorts, pronostici gratuiti per tutti

Saremo molto attivi anche con gli Shorts, i video veloci di YouTube in cui parleremo in pillole di news sportive, curiosità nel mondo del betting ma anche contenuti esclusivi e free pick selezionate dal programma VIP, pronostici gratuiti per tutti, in particolare nel weekend in cui copriremo diversi eventi sportivi, dandovi le variazioni di quote più interessanti e le scommesse su:

-Sport Americani (Guru e Morfeo)

-Calcio (Presidente, striker151, Profeta)

-Motori F1/MotoGP (Panda)

-Tennis (Brian)

-Ciclismo, Snooker, Calciomercato (Profeta)

-Golf (Guru)

-Pallavolo, Hockey, Rugby, Basket Europeo (Insider)

-Curiosità e mercato del betting (Guru)

