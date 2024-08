Dal 24 agosto, a Dublino, inizia ufficialmente la stagione di Football Americano con la prima partita di College Football NCAAF. Qualche settimana dopo toccherà ai pro della NFL. Betting Maniac, canale Telegram, ha uno staff che da anni si occupa di seguire gli sport americani a livello scommesse. Stagione Football 2024.

Stagione Football 2024: College NCAAF al via dal 24 agosto, NFL dal 5 settembre

Dal 24 agosto, nella speciale cornice di Dublino, in Irlanda, inizia ufficialmente la stagione di Football Americano con la prima partita di College Football NCAAF dell’anno che vedrà impegnati Georgia Tech-Florida State. Qualche settimana dopo (5-9 settembre) parte anche il Football NFL dei pro (che comunque stiamo seguendo anche nelle partite di preparazione della pre-season). Il Team di Betting Maniac da anni segue settimana dopo settimana tutto il mondo degli sport usa, e ovviamente il Football ha un posto di primo piano, con analisi (pre e post match), approfondimenti, statistiche, mercato e ovviamente pronostici su NCAAF ed NFL.

Solo sul nostro canale TELEGRAM puoi trovare i migliori contenuti a livello betting sul Football Americano in Italia. Oltre alle analisi e alle scommesse settimanali dei big match, in passato ci siamo distinti anche con letture straordinarie nelle scommesse antepost. Per esempio lo scorso anno abbiamo centrato la vittoria di Michigan @11,00, e l’anno prima avevamo fatto il botto con Caleb Williams vincitore dell”Heishman Trophy @34 di quota (“Altro”, quota evidentemente sbagliata da Bet365).

Questo per esempio è stato il rendimento delle analisi antepost dello scorso anno in NCAAF.

NCAAF 2023 ANTEPOST

FAVORITI: ALABAMA CRIMSON TIDE @6.50 (0.25)🔴

VALUE BET: MICHIGAN WOLVERINES @11.00 (0.1)✅

—

CONFERENCE

BIG 12: TEXAS LONGHORNS @2.00 (0.25)✅

SEC: LSU TIGERS @5.50 (0.1)🔴

—

WIN TOTAL

KENTUCKY WILDCATS OVER 6,5 @1.58 (0.5)✅

NORTH CAROLINA TAR HEELS UNDER 8,5 @1.62 (0.25)✅

OHIO BOBCATS OVER 7.5 WIN @1.86 (0.25)✅

Stagione Football 2024: un team di esperti su telegram

Abbiamo già parlato di College Football NCAAF con un importante anteprima che analizza tutte le conference e le squadre principali, dando anche diversi spunti per le scommesse antepost con Guru.

Nei prossimi giorni uscirà il video consueto di Preview sulla stagione NFL con Morfeo & Guru, e da inizio settembre saremo pronti ogni settimana con analisi e per scovare le quote di maggior valore. Lo scorso anno siamo stati particolarmente incisivi con le scommesse sulle Prop Pet (prestazioni giocatori), e soprattutto su Handicap/Moneyline dove abbiamo selezionato moltissimo limitando il numero di giocate (solo 8 in tutta la stagione) ma centrandole tutte e ringraziando in particolare i Detroit Lions con un bel 3 su 3.

NFL 2023 PICK

*️⃣PROP: 29-22 (+0.76)

▶️HANDICAP/ML: 8-0 (+1.56)

…

Lions: 3-0 (+0.57)

Eagles: 2-0 (+0.42)

49ers: 2-0 (+0.38)

Saints: 1-0 (+0.19)

Dove puoi trovare tutti questi contenuti di Betting sul Football Americano? Nel canale TELEGRAM BETTING MANIAC Nella versione pubblica e gratuita troverai alcuni contenuti e una selezione di free pick, ma per avere tutto puoi accedere al canale VIP con una piccolissima spesa. All'interno del VIP lavorano 7 tipster su tutti i principali sport, non solo americani, ma anche calcio, tennis, basket europeo, ciclismo, golf, motori e tanto altro.

