Intervista Morfeo. 365 giorni fa usciva BETTING COMPETENTE di Morfeo, e in questo momento è il libro più venduto del settore su Amazon. Abbiamo avuto il piacere di intervistare il nostro collaboratore su Betting Maniac Morfeo a 1 anno esatto dall’uscita del libro (5 luglio 2021) per chiedergli come stiano andando le cose.

Intervista Morfeo: un anno di Betting Competente

1) Redazione: Partiamo subito con la domanda più importante, come ti è venuta l’idea di scrivere un libro?

Morfeo: Se devo essere sincero, ancora prima di convincermene del tutto dentro una sala scommesse, sono partito dal desiderio di voler aiutare gli altri a non commettere più gli stessi errori. Da qui poi l’idea me l’ha data – per scherzo – Reda che mi ha detto <<“Morfè, perché non scrivi un libro sul betting?”>>.

2) Redazione: Quali sono state le difficoltà nello scriverlo/realizzarlo?

Morfeo: Fondamentalmente, impaginazione a parte (con la mia maniacalità ogni primo capoverso di ogni pagina inizia con una maiuscola, non ci sono parole a capo spezzate, ogni periodo termina nella pagina precedente), la difficoltà enorme è che io non sono ovviamente un vero scrittore, quindi capire tutta quella situazione di dove mettere l’indice, di iniziare con la pagina dispari, di dove mettere lo scarico di responsabilità, insomma tutta quella parte sulla vera e propria struttura del libro, è stata la fase più dura e complicata della redazione del libro.

3) Redazione: È vero che hai avuto contatti per pubblicarlo con una importante e molto famosa casa editrice italiana?

Morfeo: Si, ma non solo contatti, ero alla firma del contratto quando ho deciso di strapparlo e pubblicarlo in self publishing. Questo perché le condizioni (economiche e di tutela) per gli scrittori sono veramente imbarazzanti.

4) Redazione: Come è composto il libro?

Morfeo: 170 Pagine

9 Capitoli

77 tra Paragrafi e Sezioni

7 Appendici

48 Tabelle

13 Figure

87 Termini nel Glossario

15 Citazioni nella Bibliografia

I capitoli più importanti e qualche anticipazione

5) Redazione: Quali sono i capitoli più importanti del libro?

Morfeo: Sicuramente il capitolo sul Tracking (tracciamento dei dati) è il più importante, non da meno quello sul bankroll management (in cui ho incluso tutti i sistemi di br management esistenti) e quello sull’aspetto psicologico.

6) Redazione: Se dovessi convincere qualcuno a comprare il tuo libro, cosa diresti?

Morfeo: Questo libro è davvero adatto a tutti. Parte in maniera progressiva introducendo con i primi capitoli il mondo del betting e grazie all’aiuto di esempi e file porta il lettore a migliorare e implementare le sue conoscenze, facendogli capire perché e dove sbaglia. Man mano che le pagine scorrono arriva a trattare temi che in Italia nessuno ha mai lontanamente accennato come la Closing Line Value, la CLV%, la xClv, la BTL e la BTL%.

7) Redazione: Per chiudere, prossimi progetti? Hai un nuovo libro in cantiere?

Morfeo: A dire il vero si, probabilmente lo scriverò tra qualche anno. Non tanto per la giusta maturità raggiunta, quanto per il fatto che scrivere un libro è davvero impegnativo e lo scrivo solo al meglio possibile, quindi deve passare il giusto tempo.

8) Redazione: Un’anticipazione sul tema?

Morfeo: Certo, sarà sui fantasy games (Fantacalcio, Fantasy Premier League, Fanta F1, Fanta NFL ecc.), vorrei racchiudere tutto. Chiaramente la sezione sul fantacalcio, visto che è destinato a un pubblico italiano, sarà la più corposa. Da questo punto di vista i tempi sono maturi vista l’esplosione e il seguito che il fenomeno rappresenta.

Dove trovo Betting Competente?

Ringraziando Morfeo per l’intervista rilasciata, ricordiamo che potete trovare il libro cliccando qui sotto:

