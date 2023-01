Betting Maniac è una realtà da anni attiva con un canale Telegram che fornisce quotidianamente analisi, studi, modelli statistici vincenti ed esclusivi e pronostici sugli sport americani (e non solo). Da oggi Betting Maniac lancia il suo nuovo sito per essere sempre più competenti nel mondo delle scommesse e per gestire in modo più professionale il lavoro. Se ti vuoi approcciare anche tu in modo professionale al mondo delle scommesse, Betting Maniac è il sito giusto!

Betting Maniac: cosa trovi nel nuovo sito?

-Contenuti (articoli e video) su strategie per le scommesse

-Pronostici quotidiani affidabili (top pick del giorno)

-Tools, strumenti per gestione scommesse e bankroll a tua disposizione

-Modelli statistici per le tue scommesse su NBA, NHL, MLB, NFL e Calcio

-Prop Shop per le scommesse sulle prestazioni giocatori NBA

-Resoconti e rendimenti dei 7 tipster che lavorano per Betting Maniac

-Accesso al canale Telegram VIP dove trovi ogni giorno analisi e pronostici dai nostri 7 tipsters.

Betting Maniac: scegli il tuo abbonamento

Ci sono tre livelli di abbonamento. Quello BASE ti permette di leggere una piccola parte di articoli di strategia e i rendimenti dei nostri tipster.

Con l’abbonamento FREE non paghi nulla (basta loggarsi con la propria e-mail) e inizi ad usufruire di altri articoli di strategia e anche di alcuni strumenti, come i file tracking di Morfeo per archiviare le tue giocate, gestire il bankroll e per fare uno studio review delle tue giocate in modo professionale, con tutti i dati che ti servono per capire dove stai sbagliando, o dove stai andando forte con le tue puntate.

Con l’abbonamento PRO hai accesso a TUTTI i contenuti del sito, dagli articoli e video di strategia che escono ogni settimana (vedi il calendario uscite), a tutti gli Strumenti, ai modelli statistici, alle top pick e anche al nostro canale VIP su Telegram.

Puoi decidere di testarci per 24 ore con la spesa di un solo euro o di attivare un abbonamento mensile, o trimestrale per risparmiare. Inoltre con l’offerta lancio hai un ulteriore sconto del 50% per il primo mese di lancio del sito.

Se ci conosci già e vuoi attivare un abbonamento annuale, risparmiando ulteriormente, contattaci, ti faremo un offerta che non puoi rifiutare.