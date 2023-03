Trading Sportivo: il mercato delle scommesse sportive e del Betting Exchange

Le piattaforme di Betting Exchange, in italiano borsa delle scommesse, sono vere e proprie borse dove i traders, ovvero gli scommettitori, si scambiano scommesse, come se fossero titoli azionari. La più famosa in Italia e all’estero è Betfair, ma ci sono altri exchange come Betflag.

Betting Exchage, c’è chi punta e chi banca

Il termine Betting Exchange, letteralmente vuol dire nella nostralingua scambio scommesse. Ovvero c’è uno scommettore che punta

(back) e uno che banca (lay).

Non a caso il Betting Exchange è detto anche punta-banca, perché offre nello stesso trade sia la possibilità di puntare ma anche di bancare su una stessa squadra o su uno stesso esito di un determinato evento.

Chi è il Trader sportivo?

C’è chi acquista e c’è chi vende, c’è chi punta e c’è chi banca (come se fosse un bookmaker). Chi opera in queste borse è detto Trader sportivo e può operare sia pre-match che live, durante gli eventi.

Il Trading Sportivo può essere un investimento?

Il Betting Exchange è un modo di “scommettere” che presenta diversi aspetti positivi e sotto un certo punto di vista, il trading sportivo può essere inteso come una vera e propria attività di investimento e/o finanziaria.

Nel Betting Exchange si scommette contro altri giocatori e non contro il book

Nelle piattaforme di Exchange il trader scommette non contro il bookmaker, ma contro altri trader-scommettitori ed anche semplici appassionati di sport e per tale motivo è più semplice avere un edge sul mercato (anche se i prezzi sono fortemente collegati al mercato tradizionale dei bookies).

Vuoi approfondire il mondo del Betting Exchange-Trading Sportivo