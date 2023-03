In Italia quando generalmente si parla di basket, anche tra neofiti, il campionato più seguito al mondo, quello più spettacolare ed

emozionante che subito viene a mente è sicuramente quello americano.

Il basket NBA è il più amato dagli scommettitori

La NBA oltre che ad essere un torneo che vanta milioni di tifosi in tutto il mondo, è anche quello su cui si concentrano maggiormente gli scommettittori appassionati della palla a spicchi.

Per molti questa non è più una novità, infatti le scommesse sul basket negli ultimi anni, hanno avuto una costante crescita legata a diversi aspetti: aumento visibilità della disciplina grazie alle maggiori piattaforme di PayTV e per le ottime quote che vengono proposte dai vari Bookmakers.

Nonostante questa introduzione, perchè a noi italiani non vanno ancora molto a genio gli Sports USA?

Le motivazioni vanno ricercate nell’orario di gioco, nella lingua, nelle regole e nella durata di ogni singola partita. E’ bene sapere che molti di questi eventi si svolgono in notturna a causa del fuso orario, il quale nei peggiori dei casi può portarci ad essere avanti di ben 6/7 ore.

La telecronaca è di solito in lingua inglese e dunque seguire ciò che sta accadendo durante una partita, potrebbe risultare complicato; infine, le regole e la durata di questi sport sono ben diverse rispetto a ciò che magari siamo quotidianamente abituati con il calcio ad esempio.

Guida alle scommesse sport Usa: scopriamo il basket NBA

Da queste premesse, nasce l’idea di proporre una guida dettagliata che abbia come finalità quelle di, aiutare i nostri lettori ad ampliare le proprie conoscenze nella suddetta disciplina, di vivere in maniera più responsabile e matura l’esperienza di gioco e per ultimo, ma non per importanza, cercare di aumentare le pobabilità di vincita con diverse strategie.

