Trading Sportivo Calcio: il potere del Betting Exchange

Secondo una ricerca di mercato effettuata in Gran Bretagna (patria del Betting Exchange, dove è nato), il trading sportivo presenta, rispetto alle scommesse tradizionali, un rendimento potenziale di quasi il 20%, per il semplice fatto che vi è la possibilità di controllare (e ridurre) le perdite in tempo reale.

Quali sono i vantaggi del betting exchange?

Quote più alte rispetto ai bookmakers

Nessun pericolo di ban se sei uno scommettitore vincente

La possibilità non solo di puntare, ma anche di bancare come un vero bookmaker

La possibilità di fare trading prematch

La possibilità di fare trading in-play con estrema facilità

Possibilità di fare arbitraggio, trading puro sulle quote e crearsi sure-bets e freebets con maggiore facilità

Possibilità di fare match betting (incassare i bonus dei bookmakers senza rischiare di perdere denaro con scommesse semplici)

Il trader può scommettere contro semplici appassionati di sport e non competere contro organizzazioni professionali come i bookmakers

Quali sono gli svantaggi?

Devi pagare una commissione in caso di vincita alla piattaforma (che varia

dal 5% al 2%)

Le tue scommesse e trade dipendono dalla liquidità del mercato

Uno degli aspetti più importanti: In media, le quote nelle piattaforme di Betting Exchange, anche al netto della commissione sono più alte rispetto a quelle offerte dai bookmakers.

