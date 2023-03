Il calcio è senza dubbio il mercato che offre maggiore liquidità nelle scommesse sportive, sia per i bookmaker che per le piattaforme di betting exchange. Nel Regno Unito c’è poi l’ippica che non è disponibile in Italia. Il terzo sport più popolare tra gli sport trader è il tennis.

Il tennis è lo sport forse preferito dai professionisti per due ragioni:

1) Calendario. La prima ragione riguarda il fatto che questa disciplina offre un palinsesto ricchissimo ogni giorno e mese dell’anno, al contrario del calcio che ha tempi più rigidi (per quanto riguarda gli eventi più importanti).

2) Le forti oscillazioni. Uno dei punti di forza del trading nel tennis sono le forti oscillazioni delle quote in-play, soprattutto nei match equilibrati, gli sbalzi dei prezzi sono sorprendenti.

I mercati del calcio sono più stabili, quelli del tennis sono molto volatili, con differenze marcate anche nei minimi dettagli, ad esempio se un tennista sta battendo la prima o la seconda di servizio c’è una bella differenza.

Betting Exchange: il Trading Sportivo applicato al Tennis

Quando c’è un continuo e forte spostamento delle quote, con un sali e scendi continuo, per il trader è molto più facile guadagnare, ma per i principianti che si fanno prendere dal panico è ancora più easy perdere. Ci vuole molto sangue freddo: il trading nel tennis è un gioco anche e soprattutto psicologico che si basa, a volte, sulla paura.

Il tempismo è fondamentale: per questa ragione vi insegneremo i punti di ingresso e di uscita migliori, i momenti nei quali i tennisti vanno sotto pressione e nel nostro corso daremo grande spazio alle value bet (come individuare le quote sbagliate e come sfruttarle in-play) e a tutte le strategie più interessanti che si possono applicare sul tennis.

Articolo tratto dal libro Scommesse e Trading Tennis 2.0 in vendita a soli a 35.90€ su ItaliaTradingSportivo.