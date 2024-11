Un grande spettacolo andrà in scena nella notte italiana tra venerdì e sabato, in diretta su Netflix, la sfida tra Mike Tyson-Jake Paul di box. Iron Mike, mito del pugilato, torna sul ring a 58 anni contro la giovane stella di YouTube, in un evento milionario, dove Tyson è sfavorito dalle quote per le scommesse. Pronostici Boxe Tyson vs Paul.

Pronostici Boxe Tyson vs Paul: Iron Mike sul ring a 58 anni

A quasi vent’anni dal suo ritiro ufficiale, a 58 anni suonati, Mike Tyson torna sul ring in un match speciale in Texas contro Jake Paul. L’ultima volta lo avevamo visto nel 2020, e non contro un pugile qualsiasi, ma contro un altro campione di comprovata fama, vale a dire Roy Jones Jr., uno che di titoli mondiali ne ha vinti in quattro diverse categorie di peso. Finirono in paritа, quelle otto riprese.

Cosa spinga Iron Mike a mettersi ancora alla prova sul ring non si sa, sicuramente i soldi non sono da sottovalutare anche se il pugile e i promotori dell’incontro non hanno rivelato l’entitа della borsa (inoltre Tyson ha dichiarato che non è mosso dai soldi perchè può vivere benissimo grazie alla cannabis visto che con il suo marchio Tyson 2.0 ha fatturato 150 milioni di dollari nel 2023).

Gli esperti hanno perт stimato che Tyson potrebbe guadagnare circa 20 milioni di dollari grazie a questo incontro, considerando anche tutti gli introiti derivanti da attivitа pubblicitarie e fonti correlate. Jimmy Kimmel ha parlato di 20 milioni di dollari e Tyson non ha confermato o smentito nel corso dell’intervista. Appare perт difficile che la cifra sia inferiore a quella che percepirа Jake Paul, perchè lo statunitense ha dichiarato che guadagnerа 40 milioni di dollari e proverа a “mettere al tappeto una leggenda”.

Chi è Jake Paul, l’avversario “YouTuber” di Iron Mike

Mike Tyson, nel bene o nel male, lo conosciamo tutti (vero???), Jake Paul è un altro personaggio noto a livello mondiale, ma non tutti lo conoscono. Vediamo chi è lo streamer, YouTuber, passato al pugilato.

Jake Paul tecnicamente non è un pugile, ma una stella di YouTube e in genere dei social, anche se dei combattimenti li ha sostenuti in passato, ma questo è un’altra cosa, contro una leggenda come Iron Mike. Ad oggi sono quasi 21 milioni gli iscritti al suo canale, con un ammontare di visualizzazioni che ha superato i 7 miliardi e mezzo nel complesso.

La sua carriera pugilistica si è avviata dopo il Covid-19, ma in realtа, una sorta di anteprima si era avuta nel 2018 assieme al fratello, ma nel 2021 ha iniziato a combattere professionalmente. Tanti i suoi avversari, se vogliamo, particolari: l’ex MMA Ben Askren, due volte Tyron Woodley, altro esponente delle arti marziali miste, poi Tommy Fury, il fratello minore di Tyson Fury. Ed è proprio qui che, ai punti, Paul è stato sconfitto per l’unica volta.

Poi altre vittorie, e con pugili pro effettivi, Andre August e Ryan Bourland. Infine Mike Perry (UFC), e adesso Iron Mike Tyson, in un combattimento giа rinviato dallo scorso luglio in virtщ di un’ulcera occorsa all’ex Campione del Mondo dei pesi massimi.

Le quote americane: Paul favorito, Tyson @2.70

Non solo Netflix ha fiutato l’affare, anche tantissimi bookmakers e operatori americani ed esteri si sono buttati su questo spettacolare match mediatico, con le quote per il combattimento che vedono il 27enne Jake Paul nettamente favorito @1.47 sul 58enne Mike Tyson @2.70.

In carriera Tyson conta 56 match con un record di 50-6 (44 KO, 2 NC) rispetto al 6-1 (4 KO) di Paul. Il match si disputerà sulla lunghezza di 8 round, e si scommette anche su quando finirà la sfida. L’opzione favorita è che si arrivi al termine dei round, alla distanza come si dice in gergo, per una quota @2.40

In ogni caso Mike Tyson si sta allenando alla grande da settimane, come abbiamo visto anche sui suoi canali social, e sembra aver preso questo match con più serietà rispetto a Paul, almeno a vedere le immagini qui sotto…siamo proprio sicuri che Paul sia così favorito?

Guida TV e programma completo dell’evento

Il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul si terrа nella notte italiana tra venerdì 15 e sabato 16, all’incirca alle ore 4:00 con riunione al via alle 2:00. Sarа possibile seguirlo in diretta tv su Netflix (per gli abbonati), che avrа anche a disposizione il suo servizio streaming.

MAIN EVENT – Mike Tyson-Jake Paul (massimi, 8 riprese) – Diretta tv su Netflix

UNDERCARD

Katie Taylor-Amanda Serrano (Mondiale unificato superleggeri femminili)

Mario Barrios-Abel Ramos (Mondiale WBC welter)

Neeraj Goyat-Whindersson Nunes (supermedi)

Shadasia Green-Melinda Watpool (Mondiale WBO supermedi femminili)

Lucas Bahdi-Armando Casamonica (superleggeri)

Bruce Carrington-Dana Coolwell (piuma)

