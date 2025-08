Un mese davvero ricco di sport quello di agosto, dal 13 si torna in campo davvero tra Supercoppa Europea e con i principali campionati, ma ci sono anche i Mondiali di Pallavolo Femminile con le azzurre che vogliono continuare a dominare, l’ultimo slam della stagione di Tennis, US Open, e anche EuroBasket 2025, senza dimenticare tanti appuntamenti di ciclismo che culmineranno con l’ultimo grande giro a tappe dell’anno, la Vuelta spagnola. Calendario Sport Agosto 2025.

Calendario Sport Agosto 2025: gli eventi da non perdere

Il mese d’agosto, quello delle vacanze estive per eccellenza, in realtà è il mese in cui tornano i campionati di calcio, con la Premier League che è il primo dei grandi campionati europei a prendere il via il 15 agosto, mentre una settimana dopo toccherà a Serie A e Serie B.

Il mese inizierà con il GP d’Ungheria di Formula 1 (che poi va in vacanza per qualche settimana, tornerà a fine mese, il 31 agosto, col GP Olanda). Per i motori torna invece la MotoGP in Austria il 17 agosto e in Ungheria il 24 e continuano senza sosta Nascar e Indy negli States.

1-3 agosto F1 GP Ungheria Budapest (Ungheria)

2-3 agosto ATLETICA Campionati Italiani Caorle (Italia)

3 agosto MOTORSPORT NASCAR Iowa (USA) 4-10 agosto CICLISMO Giro di Polonia Polonia 5-9 agosto CICLISMO Vuelta a Burgos Spagna

6-17 agosto TENNIS 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)

7-18 agosto TENNIS WTA 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)

9 ag-27 se RUGBY Championship Varie sedi

10 agosto MOTORI NASCAR Watkins (USA) 10 agosto MOTORI IndyCar Portland (USA)

12-16 ago CICLISMO Giro di Danimarca Danimarca 13 agosto CALCIO Supercoppa Eu Udine (Italia)

15-17 ago MOTOGP GP Austria Spielberg (Austria)

16 agosto ATLETICA Diamond League Cracovia (Polonia) 16 agosto MOTORI NASCAR Richmond (USA) 16-17 ago MOTOCROSS GP Svezia Uddevalla (Svezia)

20 agosto ATLETICA Diamond League Losanna (Svizzera)

20-24 ago CICLISMO Giro di Germania Germania

21-24 ago GOLF PGA Tour Champ Atlanta (USA)

22 agosto ATLETICA Diamond League Bruxelles (Belgio) 22-24 ago MOTOGP GP Ungheria Balatonfokajar (Ungheria) 22 ag-7 se VOLLEY Mondiali femminili Thailandia 22 -27 set RUGBY Mondiali femminili Gran Bretagna 23 agosto MOTORI NASCAR Daytona (USA)

23-14 set CICLISMO Vuelta di Spagna Spagna 24 agosto MOTORI IndyCar Milwaukee (USA)

25 ag-7 set TENNIS US Open New York (USA)

27-28 ago ATLETICA Diamond League Finali – Zurigo (Svizzera)

27-14 set BASKET Europei maschili Varie sedi

29-31 ago F1 GP Paesi Bassi Zandvoort (Paesi Bassi)

31 agosto MOTORI NASCAR Darlington (USA) 31 agosto MOTORI IndyCar Nashville (USA)

Calcio: iniziano i grandi campionati europei

Agosto è il mese della ripresa del grande calcio europeo, e a dare il via sarà proprio la Supercoppa Europea tra PSG-Tottenham che si giocherà ad Udine il 13 agosto, nel weekend in cui prenderà il via anche il campionato più ricco e spettacolare al mondo, la Premier League inglese, assieme alla Ligue 1, mentre la Serie A sarà l’ultimo dei grandi campionati ad iniziare. Vediamo le date al via e cliccando ai link andate alle anteprime disponibili che abbiamo fatto in vista della stagione 2025-2026 di calcio, dopo un annata davvero ottima

15 AGOSTO: PREMIER LEAGUE

15 AGOSTO: LIGUE 1

17 AGOSTO: LA LIGA

22 AGOSTO: BUNDESLIGA

22 AGOSTO: SERIE B

23 AGOSTO: SERIE A

Tennis verso lo US Open, ultimo slam dell’anno

Grande attesa dal 25 agosto per lo US Open, l’ultimo slam della stagione 2025 di Tennis, ma prima ci saranno altri tornei sul cemento statunitense (e non solo) per prepararsi al meglio a questo ultimo grande evento. Per esempio dopo i Master 1000 canadesi che si stanno giocando in questi giorni dal 6 agosto si va a Cincinnati per un altro Master 1000 ATP e WTA.

Ciclismo: Vuelta de Espana e altri giri minori

A tutto ciclismo anche ad agosto, dopo il mese di luglio monopolizzato dal Tour de France. Manca l’ultimo dei grandi giri a tappe della stagione, la Vuelta di Spagna al via dal 23 agosto (e che continuerà fino al 13 settembre), ma prima della competizione iberica ci saranno tanti altri appuntamenti e giri minori per prepararsi al meglio per la corsa alla maglia rossa, come la Vuelta a Burgos, sempre in Spagna, il Giro di Polonia, Giro di Danimarca e Giro di Germania.

Mondiale Volley Femminile, le azzurre vogliono continuare a sognare

Una Volley Nations League perfetta, una striscia di imbattibilità che si avvicina alle 30 partite e un gruppo di talento, guidato da Egonu in campo e dal ct Velasco in panchina. L’Italia della pallavolo femminile si presenta in grande forma in vista del Mondiale che inizierà dal 22 agosto in Thailandia e le azzurre sono la squadra da battere, favorite in quota antepost @2.50 per la vittoria finale, col Brasile @5 primo antagonista ma potranno dire la loro anche le ragazze di Turchia @6 e USA @7 mentre con la Serbia @10, la Cina @13 e la Polonia @15 si sale un pò. Prima però ci sono da vedere anche le Final Eight della VNL maschile, anche qui con l’Italia che può giocarsi la vittoria finale, in campo in questi giorni.

Basket: europei maschili dal 27 agosto

Un altro grande appuntamento da non perdere, questa volta di pallacanestro al via da fine mese, è EuroBasket 2025, e anche qui la nazionale azzurra proverà a sorprendere, anche se non potrà contare su Donte Di Vincenzo. Abbiamo già parlato del ritiro di Folgaria e anche del fatto che l’oro all’Italia sia un opzione @21 di quota, in terza fascia, con la Serbia @2.70 che fa la parte del leone su Germania @5.50 e Francia @6.00.

