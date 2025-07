Ufficializzato il calendario della nuova stagione del campionato di calcio cadetto in Italia, 94° edizione della Serie B al via da sabato 23 agosto. Vediamo le sfide che ci attendono al via e il programma di questa nuova stagione col Calendario Serie B 2025-26.

Calendario Serie B 2025-26: si inizia il 22-23 agosto

Il calendario della stagione 2025-2026 di Serie B è stato presentato in occasione di una cerimonia tenutasi a Palazzo Tè, a Mantova. La prima giornata è in programma nel weekend del 22-23 agosto, e la stagione si chiuderà il 10 maggio 2026. Sono previste quattro soste per le nazionali, cinque turni infrasettimanali e il Boxing Day del 26 dicembre.

Ci saranno le retrocesse dalla Serie A, Monza, Venezia ed Empoli, e le promosse dalla Serie C, Padova, Virtus Entella e Avellino (squadre che hanno vinto i rispettivi gironi) e il Pescara (vincitore della finale playoff di Serie C). Non ci sono più perché promosse in A, Sassuolo, Pisa e Cremonese (vincitrice dei playoff di Serie B), e le retrocesse Salernitana, Brescia, Cittadella e Cosenza.

In questo nuovo torneo di Serie B le regioni più rappresentate sono l’Emilia-Romagna (con la presenza di Cesena, Modena e Reggiana) e la Liguria (Sampdoria, Spezia e Virtus Entella) con 3 squadre ciascuna. A seguire, con 2 squadre ci sono Campania (Juve Stabia e Salernitana), Lombardia (Mantova e Monza), Toscana (Carrarese ed Empoli) e Veneto (Padova e Venezia). Una sola rappresentante per Abruzzo (Pescara), Calabria (Catanzaro), Lazio (Frosinone), Puglia (Bari), Sicilia (Palermo) e Trentino Alto-Adige (Südtirol)

Format. Come di consueto, tra le 20 partecipanti, le prime 2 classificate guadagnano la promozione diretta in Serie A, mentre la terza promozione viene sancita disputando i play-off, che coinvolgono le classificate dal terzo all’ottavo posto. Nel caso in cui tra terza e quarta in classifica intercorra un vantaggio di almeno 15 punti i play-off non vengono disputati e la terza in classifica viene promossa direttamente in Serie A. Le ultime tre classificate retrocedono direttamente in Serie C, mentre la quintultima e la quartultima classificata disputano un turno di play-out, a meno che tra esse non vi sia un distacco più ampio di 5 punti. Dalla stagione 2005-06, la classifica avulsa è il criterio usato per formulare la classifica finale in caso di parità.

Prima giornata Serie B: le sfide in programma

Si giocherà con calendario asimmetrico, ossia con un girone di ritorno che non seguirà l’ordine delle partite della tornata d’andata. Si parte con il big-match Venezia-Bari, ma saranno molto interessanti anche le sfide Palermo-Reggiana, Spezia-Carrarese e Monza-Mantova. Andiamo a vedere i dettagli.

PRIMA GIORNATA SERIE B 25-26

Catanzaro-Sudtirol

Empoli-Padova

Frosinone-Avellino

Palermo-Reggiana

Pescara-Cesena

Sampdoria-Modena

Spezia-Carrarese

Venezia-Bari

Virtus Entella-Juve Stabia

Soste nazionali, turni infrasettimanali e boxing day

Sono previste quattro soste per le nazionali durante la stagione, coincidenti con quelle del campionato di Serie A e degli impegni delle squadre nazionali: non si giocherà, dunque, nei weekend del 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre e 28-29 marzo.

Sono stati aggiunti, dunque, cinque turni infrasettimanali, tutti in programma di martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo. La pausa invernale è compresa tra il 27 dicembre e il 9 gennaio, mentre è stato confermato il Boxing Day del 26 dicembre.

Favorite del campionato cadetto della prossima stagione

Attualmente le quote antepost del campionato cadetto 2025-2026 non sono ancora state pubblicate, ad ogni modo, non è difficile immaginare che quando lo saranno, vedranno tra le squadre favorite le retrocesse dalla Serie A, Empoli, Monza e Venezia. Subito dopo questo terzetto, con tutta probabilità troveremo lo Spezia, finalista dei playoff, il Palermo, e il Catanzaro.

Dovrebbero avere discrete possibilità anche squadre come Bari, Cesena, Juve Stabia, Modena, Sampdoria e Frosinone, con il neopromosso Avellino come mina vagante, mentre dovrebbero partire più indietro compagini come Carrarese, Mantova, Reggiana, Südtirol e le altre neopromosse Padova, Pescara e Virtus Entella.

