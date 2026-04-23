Ad aprire la 36° giornata di Serie B ci sarà subito un anticipo interessante in campo venerdì alle ore 19:00 in Brianza, tra due squadre in corsa per la promozione, anche se per vie diverse. Il Monza cerca la promozione diretta, il Modena è in calo e già certo di iniziare dai quarti di finale dei playoffs. Pronostico Monza-Modena 24 aprile 2026.
Pronostico Monza-Modena 24 aprile 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Monza-Modena match della 36° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Monza si è rimesso in corsa per i primi due posti che valgono il ritorno diretto in Serie A, al momento i brianzoli sono al 3° posto, ma a pari punti (72) con il Frosinone secondo. Il Monza dopo 3 pareggi si è sbloccato nelle ultime 2 giornate, vincendo 2-0 sul Bari e andando a vincere con un altro netto 3-0 a Marassi contro la Samp.
Il Modena ha a sua volta l’obiettivo di tornare nella massima serie, ma passando dai playoffs, visto che al momento i canarini sono al 6° posto con 52 punti, già certi di andare ai quarti di finale playoffs, ma allo stesso tempo già certi di non poter recuperare per la promozione diretta, e nemmeno per la top-4 che vale l’inizio dalle semifinali per i playoffs promozione. Un Modena che non vince da 4 turni di campionato, con 2 sconfitte (compreso l’ultimo 1-2 in casa al Braglia contro un altro top-team, il Frosinone), intervallate da 2 pareggi.
Probabili Formazioni Monza-Modena
|Monza
|3-4-2-1
|Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Obiang, Pessina, Ciurria; Colpani, Caso; Cutrone. All. Bianco.
|Modena
|3-5-2
|Pezzolato; Dellavalle, Adorni, Nieling; Zampano, Massolin, Wiafe, Santoro, Cotali; De Luca, P. Mendes. All. Sottil.
Guida TV Calcio: dove vedere Monza-Modena?
La partita Monza-Modena, valida per la 36ª giornata di Serie B 2025-2026, sarà trasmessa venerdì 24 aprile 2026 su DAZN, ma anche tramite il canale tematico LaB Channel su Amazon Prime.
Migliori quote per Monza-Modena
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Monza-Modena
|
26/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.75
|3.60
|4.50
|1.70
|3.50
|4.75
|1.75
|3.60
|4.40
|1.75
|3.60
|4.50
|1.70
|3.75
|4.50
Le nostre scommesse su Monza-Modena
Il Modena è già caduta in casa lo scorso turno contro un altra formazione in corsa per la promozione diretta, il Frosinone, e potrebbe fare lo stesso anche in trasferta in Brianza, col Monza motivato a sua volta per la corsa verso la Serie A, in buona forma e forte di un rendimento quasi perfetto in casa (13-3-1 con 31 gol segnati e solo 10 concessi). All’andata a Modena il Monza vinse 2-1, ci riproviamo anche per il ritorno in casa al Brianteo.
PRONOSTICO: VITTORIA MONZA @1.75
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (19-11-1, +5.22)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅
Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅
Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅
Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅
Sampdoria-Monza: GOL SI @1.95❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.