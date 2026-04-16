La 35° giornata di Serie B inizierà venerdì sera a Marassi con la Sampdoria in ripresa (3 vittorie di fila per i blucerchiati) che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ad un Monza impegnato nella corsa alla promozione per il ritorno nella massima serie del calcio italiano. Pronostico Sampdoria-Monza 17 aprile 2026.
Pronostico Sampdoria-Monza 17 aprile 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Sampdoria-Monza match della 35° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
La Sampdoria sembra aver finalmente ritrovato la quadra con 3 vittorie di fila che hanno fatto risalire i blucerchiati al 12° posto con 40 punti, a +5 dalla zona rosso dei playout retrocessione. Un pareggio seguito da 2 vittorie anche in casa di recente per la Samp.
Il Monza è al terzo posto e non perde da 5 giornate, anche se dopo 3 pareggi consecutivi i brianzoli erano chiamati a ritrovare i 3 punti pieni, e lo hanno fatto col 2-0 sul Bari dello scorso turno.
Probabili Formazioni Sampdoria-Monza
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Pierini; Brunori. Allenatore: Gregucci.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Paulo Azzi; Caprari, Colpani; Petagna. Allenatore: Bianco.
Guida TV Calcio: dove vedere Sampdoria-Monza?
La partita Sampdoria-Monza, in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel su Amazon Prime.
Migliori quote per Sampdoria-Monza
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Sampdoria-Monza
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17/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|3.10
|3.25
|2.25
|3.40
|3.20
|2.10
|3.40
|3.15
|2.15
|3.50
|3.25
|2.15
|3.50
|3.30
|2.10
Le nostre scommesse su Sampdoria-Monza
La Samp è in ripresa e nelle ultime 3 vittorie ha segnato 5 gol. Il Monza ha altri obiettivi, non perde da 5 turni, ma in casa almeno un gol i blucerchiati potrebbero segnarlo, per un match da entrambe a segno per quasi una quota al raddoppio. All’andata 1-0 per il Monza, ma si giocava in Brianza ed era un altra Samp.
PRONOSTICO: GOL SI @1.95
Risultati Scommesse Serie B 2025-2026
Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (19-10-1, +6.22)
Empoli-Padova: X2 @1.94❌
Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌
Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌
Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅
Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅
Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅
Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅
Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌
Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌
Monza-Cesena: 1 @1.90✅
Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅
Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅
Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅
Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅
Modena-Monza: GOL NO @1.77❌
Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅
Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌
Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅
Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣
Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌
Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅
Modena-Carrarese: 1 @1.70✅
Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅
Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌
Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌
Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅
Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅
Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅
Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅
Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.