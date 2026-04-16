La 35° giornata di Serie B inizierà venerdì sera a Marassi con la Sampdoria in ripresa (3 vittorie di fila per i blucerchiati) che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ad un Monza impegnato nella corsa alla promozione per il ritorno nella massima serie del calcio italiano. Pronostico Sampdoria-Monza 17 aprile 2026.

Pronostico Sampdoria-Monza 17 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sampdoria-Monza match della 35° giornata di Serie B 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

La Sampdoria sembra aver finalmente ritrovato la quadra con 3 vittorie di fila che hanno fatto risalire i blucerchiati al 12° posto con 40 punti, a +5 dalla zona rosso dei playout retrocessione. Un pareggio seguito da 2 vittorie anche in casa di recente per la Samp.

Il Monza è al terzo posto e non perde da 5 giornate, anche se dopo 3 pareggi consecutivi i brianzoli erano chiamati a ritrovare i 3 punti pieni, e lo hanno fatto col 2-0 sul Bari dello scorso turno.

Probabili Formazioni Sampdoria-Monza

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Pierini; Brunori. Allenatore: Gregucci.

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Paulo Azzi; Caprari, Colpani; Petagna. Allenatore: Bianco.

Guida TV Calcio: dove vedere Sampdoria-Monza?

La partita Sampdoria-Monza, in programma venerdì 17 aprile 2026 alle ore 20:30, sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel su Amazon Prime.

Migliori quote per Sampdoria-Monza

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sampdoria-Monza

La Samp è in ripresa e nelle ultime 3 vittorie ha segnato 5 gol. Il Monza ha altri obiettivi, non perde da 5 turni, ma in casa almeno un gol i blucerchiati potrebbero segnarlo, per un match da entrambe a segno per quasi una quota al raddoppio. All’andata 1-0 per il Monza, ma si giocava in Brianza ed era un altra Samp.

PRONOSTICO: GOL SI @1.95

Risultati Scommesse Serie B 2025-2026

Risultati Free Pick Serie B 2025-2026 (19-10-1, +6.22)

Empoli-Padova: X2 @1.94❌

Palermo-Frosinone: 1 @1.85❌

Modena-Bari: UNDER 2.5 @1.60❌

Monza-Sampdoria: 1 @1.87✅

Bari-Sampdoria: UNDER 2.5 @1.88✅

Cesena-Reggiana: OVER 2.5 @2.15✅

Palermo-Modena: UNDER 2.5 @1.72✅

Catanzaro-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Carrarese-Frosinone: OVER 2.5 @2.00❌

Frosinone-Modena: UNDER 2.5 @1.68❌

Monza-Cesena: 1 @1.90✅

Cesena-Modena: GOL NO @1.80✅

Empoli-Palermo: GOL SI @1.91✅

Venezia-Monza: UNDER 2.5 @1.70✅

Frosinone-Spezia: 1 @1.90✅

Modena-Monza: GOL NO @1.77❌

Frosinone-Catanzaro: 1 (0, -0.5) @1.80✅

Monza-Frosinone: UNDER 2.5 @1.95❌

Modena-Palermo: UNDER 2.5 @1.70✅

Reggiana-Juve Stabia: 2 (+0 AH) @1.600️⃣

Frosinone-Venezia: 1 (0, +0.5 AH) @1.90❌

Avellino-Frosinone: OVER 2.5 @1.80✅

Modena-Carrarese: 1 @1.70✅

Venezia-Pescara: OVER 3.0 @1.78✅

Sampdoria-Bari: 1 @1.75❌

Carrarese-Catanzaro: UNDER 2.5 @1.73❌

Catanzaro-Empoli: 1 -0.25 (AH) @1.95✅

Cesena-Frosinone: OVER 2.5 @1.68✅

Monza-Venezia: GOL SI @1.68✅

Bari-Modena: OVER 2.25 (AH) @1.85✅

Frosinone-Palermo: UNDER 3.0 @1.75✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.