Vediamo quali sono le date da cerchiare in rosso con gli eventi sportivi più importanti che ci attendono, giorno per giorno, mese per mese, da gennaio a dicembre in questo nuovo anno appena iniziato. Calendario sport 2025.

Calendario sport 2025: gli eventi più importanti del nuovo anno

Il 2025 è iniziato, andiamo a vedere gli eventi sportivi più importanti che ci attendono nella stagione post-olimpica, quindi quest’anno ci saranno Mondiali e/o Europei per la quasi totalitа delle discipline (Atletica, nuoto, ginnastica artistica e ritmica, tuffi, volley, pallanuoto, ciclismo, pallamano, canoa, canottaggio, tiri e molti altre).

Il tennis è già incominciato con la United Cup, ma l’attesa è tutta per i quattro Slam (Australian Open a gennaio, Roland Garros e Wimbledon tra primavera e inizio estate, US Open a settembre).

Programma tradizionale per il ciclismo: Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.

Tanto Motor sport con i classifici F1 e MotoGP, oltre alla SBK, ma dagli States ci sono anche Nascar oltre alle speciali come la Dakar a gennaio, la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, Motocross e Rally.

A chiudere ci sono poi i Mondiali ed Europei Indoor di atletica, i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby.

Gli eventi sportivi da Gennaio a dicembre 2025

Ecco gli eventi sportivi più importanti dell’anno 2025.

GENNAIO 2025

2-5 gennaio GOLF PGA The Sentry Maui (USA)

2-6 gennaio CALCIO Supercoppa Italiana Riad (Arabia Saudita)

3-17 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita

8 gennaio SCI ALPINO Coppa Mondo maschi Madonna di Campiglio (Italia)

11 gennaio FORMULA E GP Città del Messico Città del Messico (Messico)

12-26 gen TENNIS Australian Open Melbourne (Australia)

14 gen-2 feb PALLAMANO Mondiali maschili Croazia/Danimarca/Norvegia

16-19 gen GOLF DP Desert Classic Dubai (Emirati Arabi Uniti)

6-19 gennaio SCI ALPINO Coppa Mondo femm. Cortina d’Ampezzo (Italia)

21-26 gen CICLISMO Tour Down Under Australia

22-23 gen SUPERBIKE Test Jerez (Spagna)

23-26 gen RALLY Rally Montecarlo Francia/Monaco

25 gennaio ATLETICA World Indoor Tour Astana (Kazakhstan)

25-26 gen VOLLEY Coppa Italia maschile Bologna (Italia)

28-29 gen SUPERBIKE Test Portimao (Portogallo)

29 gennaio ATLETICA World Indoor Tour Belgrado (Serbia)

31 gen-2 feb MOTOGP Shakedown Test Sepang (Malesia)

31 gen-2 feb TENNIS Coppa Davis 1° turno Varie sedi

31 ge-15 mar RUGBY Sei Nazioni Varie sedi

FEBBRAIO

5-7 febbraio MOTOGP Test Sepang (Malesia)

8-9 febbraio VOLLEY Coppa Italia femminile Bologna (Italia)

9 febbraio FOOTBALL Super Bowl New Orleans (USA)

9-15 febbraio TENNIS WTA 1000 Doha Doha (Qatar)

12-13 feb MOTOGP Test Buriram (Thailandia)

12-16 feb BASKET Coppa Italia Final 8 Torino (Italia)

14-15 feb TRIATHLON World Series Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

14-16 feb BASKET NBA All Star Game San Francisco (USA)

16-22 feb TENNIS WTA 1000 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti) 17-18 feb SUPERBIKE Test Phillip Island (Australia) 17-23 feb CICLISMO UAE Tour Emirati Arabi Uniti

20 febbraio BASKET Qualificazioni Europei Sede da definire (Italia)

21-23 feb SUPERBIKE GP Australia Phillip Island (Australia)

22-23 feb ATLETICA Campionati Italiani Ancona (Italia)

22-23 feb SCI ALPINO Coppa del Mondo F Sestriere (Italia)

23 febbraio MOTORSPORT NASCAR Atlanta (USA)

26-28 feb F1 Test Sakhir (Bahrain)

28 febbraio MOTORSPORT WEC, 182 km Qatar Lusail (Qatar)

28 feb-2 mar MOTOGP GP Thailandia Buriram (Thailandia)

MARZO

1-2 marzo MOTOCROSS GP Argentina Cordoba (Argentina)

2 marzo ATLETICA Maratona di Tokyo Tokyo (Giappone)

2 marzo MOTORSPORT NASCAR Austin (USA) 2 marzo MOTORSPORT IndyCar St. Petersburg (USA)

4 marzo VOLLEY Challenge Cup F Finale Andata – Sede da definire

5 marzo CICLISMO Trofeo Laigueglia Italia

5-16 marzo TENNIS 1000 Indian Wells Indian Wells (USA)

5-16 marzo TENNIS WTA Indian Wells Indian Wells (USA)

6-18 marzo BOXE Mondiali femminili Belgrado (Serbia)

7-9 marzo PALLANUOTO Coppa Italia maschi Final 8 – Sede da definire (Italia)

8 marzo CICLISMO Strade Bianche Italia

9 marzo MOTORI NASCAR Phoenix (USA)

9-16 mar CICLISMO Parigi-Nizza Francia 10-16 mar CICLISMO Tirreno-Adriatico Italia

11 marzo VOLLEY Challenge Cup F Finale Ritorno – Sede da definire

12 marzo VOLLEY Challenge Cup M Finale Andata – Sede da definire

13-16 mar GOLF PGA The Players Ponte Vedra Beach (USA)

14-16 mar F1 GP Australia Melbourne (Australia) 14-16 mar MOTOGP GP Argentina Termas de Rio Hondo (Argentina)

16 marzo ATLETICA Maratona di Roma Roma (Italia) 16 marzo CICLISMO Popolarissima Italia

16 marzo MOTORI NASCAR Las Vegas (USA)

18-30 mar TENNIS WTA 1000 Miami (USA)

19 marzo CICLISMO Milano-Torino Italia

19 marzo VOLLEY Challenge Cup M Finale Ritorno – Sede da definire

19-30 mar TENNIS Masters 1000 Miami Miami (USA)

20-23 mar CALCIO Nations League Quarti di finale – Varie sedi

21 marzo CICLISMO Bredene Koksijde Belgio

21-23 mar F1 GP Cina Shanghai (Cina)

21-25 mar CALCIO Qualificazioni Mondiali 2026 – Varie sedi

22 marzo CICLISMO Milano-Sanremo Italia

22 ma-6 ap RUGBY Sei Nazioni fem Varie sedi

23 marzo MOTORI NASCAR Miami (USA) 23 marzo MOTORI IndyCar Thermal (USA)

24-30 mar CICLISMO Volta Catalunya Spagna 25 marzo VOLLEY CEV Cup F Finale andata – Sede da definire

25-29 mar CICLISMO Coppi & Bartali Italia

26 marzo CICLISMO Brugge-De Panne Belgio

28 marzo CICLISMO Saxo Classic Belgio 28-30 marzo MOTOGP GP Americhe Austin (USA)

28-30 marzo SUPERBIKE GP Algarve Portimao (Portogallo)

29 mar-6 apr CURLING Mondiali maschili Moose Jaw (Canada)

30 marzo CICLISMO Gent-Wevelgem Belgio 30 marzo CICLISMO GP Emilia Italia

30 marzo MOTORI NASCAR Martinsville (USA)

APRILE

1° aprile VOLLEY CEV Cup femminile Finale Ritorno – Sede da definire

1-6 aprile TENNISTAVOLO WTT Champions Incheon (Corea del Sud) 1-11 aprile TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Buenos Aires (Argentina) 1-11 aprile TIRO A VOLO Coppa del Mondo Buenos Aires (Argentina) 2 aprile CICLISMO Fiandre Belgio 2 aprile VOLLEY CEV Cup maschile Finale andata – Sede da definire 2-6 aprile EQUITAZIONE World Cup Basilea (Svizzera)

4-6 aprile F1 GP Giappone Suzuka (Giappone)

6 aprile ATLETICA Maratona di Milano Milano (Italia) 6 aprile CICLISMO Giro delle Fiandre Belgio

6 aprile MOTORSPORT NASCAR Darlington (USA)

6-13 aprile TENNIS 1000 Montecarlo Monaco 7-12 aprile CICLISMO Giro dei Paesi Baschi Spagna

7-13 aprile TENNIS Billie Jean King Cup Fase gironi – Varie sedi

8-16 aprile BASKET Eurocup maschile Finale – Varie sedi

9 aprile CICLISMO Scheldeprijs Belgio 9 aprile VOLLEY CEV Cup maschile Finale ritorno Sede da definire

10-13 aprile GOLF The Masters Augusta (USA)

11-13 aprile F1 GP Bahrain Sakhir (Bahrain) 11-13 aprile MOTOGP GP Qatar Lusail (Qatar)

11-13 aprile SUPERBIKE GP Paesi Bassi Assen (Paesi Bassi)

12/13 aprile RUGBY Coppa Italia, finale Sede da definire

13 aprile CICLISMO Parigi-Roubaix Francia

13-17 aprile NUOTO Campionati Italiani Riccione (Italia)

13-22 aprile TIRO A SEGNO Coppa del Mondo Lima (Perù) 13-22 aprile TIRO A VOLO Coppa del Mondo Lima (Perù)

16 aprile BASKET Europe Cup Finale andata – Sede da definire

16-27 aprile VOLLEY Finale Scudetto Femminile Varie sedi

18 aprile CICLISMO Freccia del Brabante Belgio 18-20 aprile F1 GP Arabia Saudita Jeddah (Arabia Saubita)

19 apr-5 mag SNOOKER Mondiali Sheffield (Gran Bretagna)

20 aprile CICLISMO Amstel Gold Race Paesi Bassi

21 aprile ATLETICA Maratona Boston Boston (USA) 21-25 aprile CICLISMO Tour of the Alps Italia

22 apr-4 mag TENNIS WTA 1000 Madrid Madrid (Spagna) 23 aprile BASKET Europe Cup Finale ritorno – Sede da definire 23 aprile CICLISMO Freccia Vallone Belgio

23 apr-4 mag TENNIS Masters 1000 Madrid Madrid (Spagna)

24-27 aprile GOLF FEM Chevron Champ Carlton Woods (USA)

25-27 aprile MOTOGP GP Spagna Jerez (Spagna)

26 aprile ATLETICA Diamond League Xiamen (Cina)

27 aprile ATLETICA Maratona di Londra Londra (Gran Bretagna) 27 aprile CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi Belgio

27 aprile MOTORSPORT NASCAR Talladega (USA) 27 apr-4 mag CICLISMO Giro di Turchia Turchia 27 ap-11 ma VOLLEY Finale Scudetto Maschile – Varie sedi 29 apr-4 mag CICLISMO Giro di Romandia Svizzera

MAGGIO

Maggio BASKET Champions League Final 4 – Sede e date da definire

Maggio PALLANUOTO Finale Scudetto Maschile – Date da definite. Varie sedi Mag-giu BASKET Finale Scudetto Maschile – Date da definite. Varie sedi Mag-Giu CALCIO A 5 Finale Scudetto Maschile – Date da definite. Varie sedi

1° maggio CICLISMO Eschborn-Francoforte Germania

1-4 maggio CALCIO A 5 Champions League Final 4 – Sede da definire

2-4 maggio F1 GP Miami Miami (USA)

2-4 maggio SUPERBIKE GP Italia Cremona (Italia)

3 maggio ATLETICA Diamond League Suzhou (Cina)

3-4 maggio VOLLEY Champions League Femminile Final 4 – Sede da definire

4 maggio MOTORSPORT NASCAR Texas (USA) 4 maggio MOTORSPORT IndyCar Barber (USA)

6-18 maggio TENNIS WTA 1000 Roma Roma (Italia)

7-18 maggio TENNIS Masters 1000 Roma Roma (Italia)

9-11 maggio MOTOGP GP Francia Le Mans (Francia)

9-25 maggio HOCKEY Mondiali Stoccolma/Herning (Svezia/Danimarca)

9 mag-1° giu CICLISMO Giro d’Italia Italia

10 maggio PALLANUOTO Euro Cup maschile Sede da definire

10 maggio MOTORSPORT IndyCar Indianapolis (USA)

11 maggio MOTORSPORT NASCAR Kansas (USA)

14 maggio CALCIO Coppa Italia, finale Roma (Italia)

15-18 maggio GOLF PGA Championship Charlotte (USA)

16 maggio ATLETICA Diamond League Doha (Qatar)

16-18 maggio F1 GP Emilia Romagna Imola (Italia)

16-18 maggio SUPERBIKE GP Cechia Most (Cechia)

17-18 maggio VOLLEY Champions League Final 4 maschile – Sede da definire

21 maggio CALCIO Europa League, finale Bilbao (Spagna)

23-25 mag BASKET Eurolega maschile Final 4 – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

23-25 mag F1 GP Monaco Monaco 23-25 mag MOTOGP GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna)

24 maggio RUGBY Champions Cup Finale Cardiff (Gran Bretagna)

24-25 mag PALLAMANO European League Finali Amburgo (Germania) 24-25 mag PALLAMANO European Cup Finali Amburgo (Germania)

25 maggio ATLETICA Diamond League Rabat (Marocco) 25 maggio ATLETICA Meeting di Palermo Palermo (Italia) 25 maggio CALCIO Serie A Ultima giornata – Varie sedi

25 maggio MOTORI IndyCar, 500 Miglia Indianapolis (USA) 25 maggio MOTORI NASCAR Charlotte (USA)

25 ma-8 gi TENNIS Roland Garros Parigi (Francia)

28 maggio CALCIO Conference League Finale – Breslavia (Polonia)

30 ma-1 gi F1 GP Spagna Barcellona (Spagna)

30 ma-1 gi PALLANUOTO Champions League Final 4 Maschile – La Valletta (Malta)

31 maggio CALCIO Champions League Finale – Monaco (Germania)

31 ma/1 gi RUGBY Finale Scudetto Maschile – Parma (Italia) 31-11 giu PALLAMANO Finale Scudetto Maschile. – Varie sedi

GIUGNO

1° giugno MOTORI NASCAR Nashville (USA) 1° giugno MOTORI IndyCar Detroit (USA)

4-8 giugno CALCIO Nations League Final 4 – Torino o Monaco

5-19 giugno BASKET NBA Finals Varie sedi 6 giugno ATLETICA Diamond League Roma (Italia)

6-8 giugno MOTOGP GP Aragon Alcaniz (Spagna) 6-10 giugno CALCIO Qualificazioni Mondiali Varie sedi

8 giugno CICLISMO Bruxelles Classic Belgio 8 giugno MOTORSPORT NASCAR Michigan (USA)

8-15 giugno CICLISMO Giro del Delfinato Francia

11-28 giugno CALCIO Europei Under 21 Slovacchia 12 giugno ATLETICA Diamond League Oslo (Norvegia)

12-15 giugno GOLF US Open Oakmont (USA)

13-15 giugno F1 GP Canada Montreal (Canada)

13-15 giugno SUPERBIKE GP Emilia Romagna Misano (Italia)

14 giugno RUGBY United Rugby Finale – Sede da definire

14-15 giugno MOTORSPORT 24 Ore di Le Mans Le Mans (Francia)

14 giu-6 lug CALCIO Concacaf Gold Cup USA/Canada

15 giugno ATLETICA Diamond League Stoccolma (Svezia) 15 giugno MOTORSPORT NASCAR Città del Messico (Messico) 15 giugno MOTORSPORT IndyCar Madison (USA)

15-22 giugno CICLISMO Giro di Svizzera Svizzera

15 giu-13 lug CALCIO Mondiale per Club USA

18-22 giugno CICLISMO Giro del Belgio Belgio

20 giugno ATLETICA Diamond League Parigi (Francia) 20-22 giugno MOTOGP GP Italia Mugello (Italia)

21-28 giugno CICLISMO Campionati Nazionali Varie sedi

22 giugno MOTORSPORT NASCAR Pocono (USA) 22 giugno MOTORSPORT IndyCar Plymouth (USA)

26-28 giugno NUOTO Trofeo Settecolli Roma (Italia)

26-29 giugno GOLF DP Italian Open Monte Argentario (Italia)

27-29 giugno F1 GP Austria Spielberg (Austria) 27-29 giugno MOTOGP GP Paesi Bassi Assen (Paesi Bassi)

28 giugno MOTORSPORT NASCAR Atlanta (USA)

30 giu-13 lug TENNIS Wimbledon Londra (Gran Bretagna)

LUGLIO

2-27 luglio CALCIO Europei Femminili Svizzera

4-6 luglio F1 GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna)

5 luglio ATLETICA Diamond League Eugene (USA)

5-27 luglio CICLISMO Tour de France Francia

6 luglio MOTORSPORT NASCAR Chicago (USA) 6 luglio MOTORSPORT IndyCar Ohio (USA)

6-13 luglio CICLISMO Giro d’Italia Femminile Italia

11 luglio ATLETICA Diamond League Monaco

11-13 luglio MOTOGP GP Germania Sachsenring (Germania) 11-13 luglio SUPERBIKE GP Gran Bretagna Donington (Gran Bretagna)

12-13 luglio MOTORSPORT IndyCar Iowa (USA)

13 luglio MOTORSPORT NASCAR Sonoma (USA)

16-27 luglio MULTISPORT Universiadi Estive Reno-Ruhr (Germania)

17-20 luglio GOLF Open Championship Portrush (Irlanda del Nord)

18-20 luglio MOTOGP GP Cechia Brno (Cechia)

19 luglio ATLETICA Diamond League Londra (Gran Bretagna)

20 luglio MOTORSPORT NASCAR Dover (USA) 20 luglio MOTORSPORT IndyCar Toronto (Canada)

23-27 luglio VOLLEY Nations League Final 8 Femminili – Sede da definire

25-27 luglio F1 GP Belgio Spa-Francorchamps (Belgio)

25-27 luglio SUPERBIKE GP Ungheria Balatonfokajar (Ungheria)

26-30 luglio CICLISMO Giro di Vallonia Belgio

26 lug-7 ago TENNIS Masters 1000 Toronto Toronto (Canada)

27 lug-7 ago TENNIS WTA 1000 Montreal Montreal (Canada)

27 luglio MOTORSPORT NASCAR Indianapolis (USA) 27 luglio MOTORSPORT IndyCar Laguna Seca (USA)

30 lug-3 ago VOLLEY Nations League Fina 8 Maschili – Sede da definire

AGOSTO

1-3 agosto F1 GP Ungheria Budapest (Ungheria)

2-3 agosto ATLETICA Campionati Italiani Caorle (Italia)

3 agosto MOTORSPORT NASCAR Iowa (USA) 4-10 agosto CICLISMO Giro di Polonia Polonia 5-9 agosto CICLISMO Vuelta a Burgos Spagna

6-17 agosto TENNIS 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)

7-18 agosto TENNIS WTA 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)

9 ag-27 se RUGBY Championship Varie sedi

10 agosto MOTORI NASCAR Watkins (USA) 10 agosto MOTORI IndyCar Portland (USA)

12-16 ago CICLISMO Giro di Danimarca Danimarca 13 agosto CALCIO Supercoppa Eu Udine (Italia)

15-17 ago MOTOGP GP Austria Spielberg (Austria)

16 agosto ATLETICA Diamond League Cracovia (Polonia) 16 agosto MOTORI NASCAR Richmond (USA) 16-17 ago MOTOCROSS GP Svezia Uddevalla (Svezia)

20 agosto ATLETICA Diamond League Losanna (Svizzera)

20-24 ago CICLISMO Giro di Germania Germania

21-24 ago GOLF PGA Tour Champ Atlanta (USA)

22 agosto ATLETICA Diamond League Bruxelles (Belgio) 22-24 ago MOTOGP GP Ungheria Balatonfokajar (Ungheria) 22 ag-7 se VOLLEY Mondiali femminili Thailandia 22 -27 set RUGBY Mondiali femminili Gran Bretagna 23 agosto MOTORI NASCAR Daytona (USA)

23-14 set CICLISMO Vuelta di Spagna Spagna 24 agosto MOTORI IndyCar Milwaukee (USA)

25 ag-7 set TENNIS US Open New York (USA)

27-28 ago ATLETICA Diamond League Finali – Zurigo (Svizzera)

27-14 set BASKET Europei maschili Varie sedi

29-31 ago F1 GP Paesi Bassi Zandvoort (Paesi Bassi)

31 agosto MOTORI NASCAR Darlington (USA) 31 agosto MOTORI IndyCar Nashville (USA)

SETTEMBRE

4-9 set CALCIO Qualificazioni Mondiali 2026 – Varie sedi

4-14 set BOXE Mondiali mas/fem Londra (Gran Bretagna)

5-7 set F1 GP Italia Monza (Italia) 5-7 set MOTOGP GP Catalogna Barcellona (Spagna) 5-7 set SUPERBIKE GP Francia Magny-Cours (Francia)

10 set CICLISMO Giro della Toscana Italia 11 set CICLISMO Coppa Sabatini Italia

12-14 set MOTOGP GP San Marino Misano (Italia) 12-14 set TENNIS Coppa Davis, 2° turno Varie sedi 12-28 set VOLLEY Mondiali maschili Manila (Filippine) 13 settembre CICLISMO Memorial Pantani Italia 13 settembre MOTORSPORT NASCAR Bristol (USA)

13-21 set ATLETICA Mondiali Tokyo (Giappone)

17 settembre CICLISMO GP de Wallonie Belgio 17-19 set TENNIS Laver Cup San Francisco (USA)

19-21 set F1 GP Azerbaijan Baku (Azerbaijan)

21 settembre CICLISMO Giro della Romagna Italia 21 settembre MOTORSPORT NASCAR Loudon (USA)

24 set-5 ott TENNIS WTA 1000 Pechino Pechino (Cina)

26-28 set GOLF Ryder Cup Farmingdale (USA) 26-28 set MOTOGP GP Giappone Motegi (Giappone) 26-28 set SUPERBIKE GP Aragon Alcaniz (Spagna)

28 settembre MOTORSPORT NASCAR Kansas (USA)

OTTOBRE

1-5 ottobre CICLISMO Europei Drome-Ardeche (Francia)

1-12 ottobre TENNIS 1000 Shanghai Shanghai (Cina)

3-5 ottobre F1 GP Singapore Singapore 3-5 ottobre MOTOGP GP Indonesia Mandalika (Indonesia)

5 ottobre CICLISMO Coppa Agostoni Italia 5 ottobre MOTORSPORT NASCAR Charlotte (USA) 6 ottobre CICLISMO Coppa Bernocchi Italia

6-12 ottobre TENNIS WTA 1000 Wuhan Wuhan (Cina) 7 ottobre CICLISMO Tre Valli Varesine Italia

10-12 ottobre SUPERBIKE GP Portogallo Estoril (Portogallo) 11 ottobre CICLISMO Giro di Lombardia Italia

12 ottobre ATLETICA Maratona Chicago Chicago (USA) 12 ottobre CICLISMO Parigi-Tours Francia 12 ottobre CICLISMO Trofeo Baracchi Italia 12 ottobre MOTORSPORT NASCAR Las Vegas (USA)

17-19 ottobre F1 GP USA Austin (USA)

17-19 ottobre MOTOGP GP Australia Phillip Island (Australia) 17-19 ottobre SUPERBIKE GP Spagna Jerez (Spagna)

19 ottobre MOTORSPORT NASCAR Talladega (USA)

24-26 ottobre F1 GP Messico Città del Messico (Messico) 24-26 ottobre MOTOGP GP Malesia Sepang (Malesia)

26 ottobre MOTORSPORT NASCAR Martinsville (USA) 27 ott-2 nov TENNIS 1000 Parigi-Bercy Parigi (Francia)

NOVEMBRE

Novembre RUGBY Test Match Date da definire – Varie sedi

1-8 nov TENNIS WTA Finals Riyadh (Arabia Saudita) 2 novembre ATLETICA Maratona New York New York (USA) 2 novembre MOTORSPORT NASCAR, Champion Phoenix (USA)

6-9 novembre GOLF DP Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

7-9 nov F1 GP San Paolo San Paolo (Brasile) 7-9 nov MOTOGP GP Portogallo Portimao (Portogallo)

9-16 nov TENNIS ATP Finals Torino (Italia)

11-16 nov TENNIS Billie Jean King Cup Finals – Sede da definire

13-16 nov GOLF DP World Champion Dubai (Emirati Arabi Uniti)

13-18 nov CALCIO Qualificazioni Mondiali Varie sedi

14-16 nov MOTOGP GP Valencia Valencia (Spagna)

18-23 nov TENNIS Coppa Davis, Finals Torino (Italia) 20-22 nov F1 GP Las Vegas Las Vegas (USA)

28-30 nov F1 GP Qatar Lusail (Qatar)

DICEMBRE

Dicembre TENNIS Next Gen ATP Finals Date da definire – Jeddah (Arabia Saudita)

2-7 dicembre NUOTO Europei in vasca corta Sede da definire 5-7 dicembre F1 GP Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

8-14 dic VOLLEY Mondiale per Club Femminile – Sede da definire

15-21 dic VOLLEY Mondiale per Club Maschile – Sede da definire 21 di-18 gen CALCIO Coppa d’Africa Marocco

31 dicembre ATLETICA BO Classic Bolzano (Italia) 31 dicembre ATLETICA We Run Rome Roma (Italia)

Video: i migliori momenti delle olimpiadi 2024

Il 2024 che abbiamo appena archiviato è stato quello delle Olimpiadi che si sono disputate a Parigi. In questo video di House of Highlights vediamo rissunti i momenti più importanti dei Giochi Olimpici:

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.