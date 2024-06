Pronostici Campionati Italiani Atletica 2024. Continua il nostro avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi che seguiremo da vicino, e per farci trovare preparati stiamo seguendo con interesse i risultati delle principali manifestazioni prima dei giochi olimpici francesi, come Europei e Settecolli di nuoto, ma anche i Campionati italiani di atletica nel weekend del 29 e 30 giugno.

Pronostici Campionati Italiani Atletica 2024: i protagonisti a La Spezia

Tra sabato 29 e domenica 30 giugno La Spezia ospiterà per la prima volta i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera. La rassegna tricolore, giunta quest’anno alla 114ma edizione, si preannuncia particolarmente vibrante e spettacolare con tanti big azzurri attesi ad uno degli ultimi test agonistici in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Iscritti tra gli altri Marcell Jacobs e Chituru Ali nei 100, Filippo Tortu nei 200, Pietro Arese nei 1500, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Alessandro Sibilio nei 400 hs, Mattia Furlani nel lungo, Andy Diaz nel triplo, Leonardo Fabbri nel peso al maschile e Zaynab Dosso sui 100, Nadia Battocletti sui 5000, Ayomide Folorunso sui 400 ostacoli, Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nell’asta, Larissa Iapichino nel lungo e Sara Fantini nel martello in campo femminile.

Pronostici Campionati Italiani Atletica 2024: Calendario completo

In palio complessivamente 42 titoli nazionali in due giorni, che rappresentano anche l’ultima chance per chi non ha ancora ottenuto la qualificazione olimpica tramite standard o ranking. Di seguito il calendario giornaliero, il programma dettagliato e gli orari dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di atletica leggera.

Sabato 29 giugno

10.15 Eptathlon, 100 ostacoli

10.30 Decathlon, 100 metri

11.15 Eptathlon, salto in alto

11.30 Decathlon, salto in lungo

13.45 Decathlon, getto del peso

14.00 Lancio del martello (maschile)

15.00 Decathlon, salto in alto

15.05 Eptathlon, getto del peso

15.45 Lancio del disco (femminile)

16.45 Eptathlon, 200 metri

17.05 400 ostacoli (femminile), batterie

17.25 400 ostacoli (maschile), batterie

17.30 Tiro del giavellotto (femminile)

17.40 Salto triplo (femminile)

17.50 Decathlon, 400 metri

18.15 400 metri (femminile), batterie

18.30 400 metri (maschile), batterie

19.00 Salto con l’asta (femminile)

19.00 Tiro del giavellotto (maschile)

19.03 100 ostacoli (femminile), batterie

19.20 110 ostacoli (maschile), batterie

19.40 100 metri (femminile), batterie

19.45 Salto in alto (femminile)

19.50 Salto triplo (maschile)

19.55 100 metri (maschile), batterie

20.15 800 metri (femminile), batterie

20.25 800 metri (maschile), batterie

20.45 100 ostacoli (femminile), finale

20.58 110 ostacoli (maschile), finale

21.10 100 metri (femminile), finale

21.20 100 metri (maschile), finale

21.35 5000 metri (femminile)

22.00 5000 metri (maschile)

22.25 4×100 (femminile)

22.40 4×100 (maschile)

Domenica 30 giugno

8.30 10 km di marcia su strada (maschile)

9.30 10 km di marcia su strada (femminile)

11.40 Lancio del disco (maschile)

12.15 Decathlon, 110 ostacoli

13.30 Decathlon, lancio del disco

14.30 Lancio del martello (femminile)

15.00 Decathlon, salto con l’asta

16.30 Eptathlon, salto in lungo

17.45 Eptathlon, tiro del giavellotto

18.00 Getto del peso (femminile)

18.15 Salto in lungo (maschile)

18.40 Decathlon, tiro del giavellotto

18.40 200 metri (femminile), batterie

18.55 200 metri (maschile), batterie

19.15 Salto con l’asta (maschile)

19.15 400 ostacoli (femminile), finale

19.25 400 ostacoli (maschile), finale

19.35 Eptathlon, 800 metri

19.50 Salto in alto (maschile), finale

19.50 800 metri (femminile), finale

19.55 Getto del peso (maschile)

20.00 800 metri (maschile), finale

20.05 Salto in lungo (femminile)

20.10 400 metri (femminile), finale

20.20 400 metri (maschile), finale

20.30 Decathlon, 1500 metri

20.45 1500 metri (femminile)

20.55 1500 metri (maschile)

21.10 200 metri (femminile), finale

21.20 200 metri (maschile), finale

21.32 3000 siepi (maschile)

21.48 3000 siepi (femminile)

22.10 4×400 (femminile)

22.25 4×400 (maschile)

