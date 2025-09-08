Pronostici Mondiali Atletica 2025: il calendario completo a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Le stelle più attese e le speranze azzurre

Calendario Mondiali Atletica 2025
Pronostici Vincenti di Atletica Leggera
Avatar
di
8 Settembre 2025

Dal 13 al 21 settembre a Tokyo, in Giappone, si giocano i Mondiali di Atletica leggera 2025. Andiamo a vedere la guida tv e il programma completo con tutti gli eventi che ci attendono, oltre alle stelle mondiali più attese ma anche le speranze azzurre in Giappone. Calendario Mondiali Atletica 2025.

Calendario Mondiali Atletica 2025: il programma completo dal 13 al 21 settembre

Siamo a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali 2025 di atletica che si disputeranno dal 13 al 21 settembre: a Tokyo (Giappone). i tornerà nel Sol Levante, dove l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi disputate nel 2021. L‘Italia potrà giocarsi carte importanti come Nadia Battocletti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Andy Diaz, Leonardo Fabbri, Antonella Palmisano, in attesa di capire quali saranno le intenzioni di Gianmarco Tamberi, come starà Marcell Jacobs e quali saranno le potenzialità delle staffette.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti esatte ancora da comunicare); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Discovery+:

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia (maschile)

01.00 35 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

04.23 100 metri (maschile), turno preliminare

04.55 4×400 (mista), batterie

11.05 3000 siepi (maschile), batterie

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.55 100 metri (femminile), batterie

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.50 1500 metri (femminile), batterie

13.35 100 metri (maschile), batterie

14.10 Getto del peso (maschile), finale

14.30 10.000 metri (femminile), finale

15.20 4×400 (mista), finale

Domenica 14 settembre

01.00 Maratona (femminile)

02.00 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

02.35 1500 metri (maschile), batterie

04.28 100 ostacoli, batterie

11.35 400 metri (maschile), batterie

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni

12.10 Lancio del disco (maschile), finale

12.25 400 metri (femminile), batterie

13.20 100 metri (femminile), semifinali

13.40 Salto in lungo (femminile), finale

13.43 100 metri (maschile), semifinali

14.05 1500 metri (femminile), semifinali

14.30 10.000 metri (maschile), finale

15.13 100 metri (femminile), finale

15.20 100 metri (maschile), finale

Lunedì 15 settembre

01.00 Maratona (maschile)

02.00 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

02.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

02.15 3000 siepi (femminile), batterie

04.20 400 ostacoli (femminile), batterie

12.35 400 ostacoli (maschile), batterie

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

13.10 Salto con l’asta (maschile), finale

13.20 110 ostacoli, batterie

14.00 Lancio del martello (femminile), finale

14.05 100 ostacoli, semifinali

14.30 1500 metri (maschile), semifinali

14.55 3000 siepi (maschile), finale

15.20 100 ostacoli, finale

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri (maschile), batterie

12.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

13.35 Salto in alto (maschile), finale

13.40 110 ostacoli, semifinali

14.00 Lancio del martello (maschile), finale

14.05 400 metri (femminile), semifinali

14.35 400 metri (maschile), semifinali

15.05 1500 metri (femminile), finale

15.20 110 ostacoli, finale

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificaioni

12.10 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

12.30 200 metri (femminile), batterie

13.10 Salto con l’asta (femminile), finale

13.15 200 metri (maschile), batterie

13.50 Salto in lungo (maschile), finale

14.00 400 ostacoli (femminile), semifinali

14.30 400 ostacoli (maschile), semifinali

14.57 3000 siepi (femminile), finale

15.20 1500 metri (maschile), finale

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie

12.15 Salto in alto (femminile), qualificazioni

12.23 Tiro del giavellotto (maschile), finale

12.55 800 metri (femminile), batterie

13.55 Salto triplo (femminile), finale

14.02 200 metri (maschile), semifinali

14.24 200 metri (femminile), semifinali

14.45 800 metri (maschile), semifinali

15.10 400 metri (maschile), finale

15.24 400 metri (femminile), finale

Venerdì 19 settembre

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli

11.20 Eptathlon, salto in alto

12.30 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

13.05 5000 metri (maschile), batterie

13.30 Eptathlon, getto del peso

13.45 800 metri (femminile), semifinali

13.50 Salto triplo (maschile), finale

14.15 400 ostacoli (maschile), finale

14.27 400 ostacoli (femminile), finale

14.38 Eptathlon, 200 metri

15.06 200 metri (maschile), finale

15.22 200 metri (femminile), finale

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

02.55 Decathlon, 100 metri

02.50 20 km di marcia (maschile)

03.00 Getto del peso (femminile), qualificazioni

03.05 Decathlon, salto in lungo

04.30 Eptathlon, salto in lungo

04.45 Decathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.54 Getto del peso (femminile), finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.05 Tiro del giavellotto, finale

14.11 Eptathlon, 800 metri

14.29 5000 metri (femminile), finale

14.55 Decathlon, 400 metri

15.22 800 metri (maschile), finale

Domenica 21 settembre

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.35 Decathlon, tiro del giavellotto

12.30 Salto in alto (femminile), finale

12.35 800 metri (femminile), finale

12.50 5000 metri (maschile), finale

13.00 Lancio del disco (maschile), finale

13.25 4×400 maschile, finale

13.40 4×400 femminile, finale

13.55 Decathlon, 1500 metri

14.10 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

 

Pronostici Atletica 3 agosto 2024

Le stelle del mondo dell’atletica più attese

Vediamo gli atleti più attesi ai Mondiali di atletica leggera 2025:

Faith Kipyegon (Kenya) – In lizza per un’impresa storica: difendere sia il titolo nei 1500 m che nei 5000 m, replicando il doppio già centrato a Budapest 2023. Se dovesse riuscirci, diventerebbe la prima atleta a farlo per due edizioni iridate.

Noah Lyles (USA) – Campione olimpico dei 100 m nel 2024 e trionfatore su tre mondiali nei 200 m. Sta tornando in forma dopo un infortunio alla caviglia, puntando a ribadire la supremazia statunitense negli sprint.

Melissa Jefferson‑Wooden (USA) – Tra le più veloci al mondo nei 100 m: ha segnato 10,65 s durante le qualificazioni USA, superando anche Sha’Carri Richardson. Anche Shelly‑Ann Fraser‑Pryce, pur non in condizione ottimale, farà una presenza da veterana.

Armand Duplantis (Svezia) – Domina la gara di salto con l’asta: ha già infranto il record mondiale più volte nel 2025 ed è ultra favorito per un altro titolo iridato.

Femke Bol (Paesi Bassi) – Campionessa mondiale dei 400 m ostacoli e imbattuta nel 2025; regina anche delle staffette 4×400 m (femminile e mista).

Shelly‑Ann Fraser‑Pryce (Giamaica) – Leggenda dello sprint, con otto medaglie olimpiche e 16 mondiali. Tokyo potrebbe essere la sua ultima grande gara 

Le speranze azzurre a Tokyo 2025

Tra i nostri protagonisti più attesi: Nadia Battocletti (5000 m e 10 000 m), Mattia Furlani (lungo), Larissa Iapichino (lungo), Andy Diaz (triplo), Leonardo Fabbri (peso), Massimo Stano e Antonella Palmisano (marcia). Si aggiungono anche: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi (alti olimpici), Filippo Tortu e le staffette veloci,

Attenzione anche ai giovani talenti come Simonelli (ostacoli), Iapichino, Furlani, Palmisano, Battocletti, Fabbri, Diaz. Attenzione in particolare a Mattia Furlani, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici 2024 nel salto in lungo e vincitore dell’Indoor Tour 2025; tra i giovani europei più promettenti.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
TWITTER BETITALIAWEB
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , , ,
Altri articoli
Pronostici Atletica Leggera: calendario 2025 degli eventi da non perdere quest’anno. A settembre i Mondiali a Tokyo
Pronostici Vincenti di Atletica Leggera
Pronostici Atletica Leggera: calendario 2025 degli eventi da non perdere quest’anno. A settembre i Mondiali a Tokyo
8 Gennaio 2025
Pronostici Campionati Italiani Atletica 2024: programma completo e protagonisti a La Spezia il 29 e 30 giugno
Pronostici Vincenti di Atletica Leggera
Pronostici Campionati Italiani Atletica 2024: programma completo e protagonisti a La Spezia il 29 e 30 giugno
24 Giugno 2024
Pronostici Atletica: calendario completo, protagonisti e guida TV degli Europei Atletica Roma 2024
Pronostici Vincenti di Atletica Leggera
Pronostici Atletica: calendario completo, protagonisti e guida TV degli Europei Atletica Roma 2024
3 Giugno 2024
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Marathonbet
Marathonbet

Bonus Benvenuto: 100% fino a 1500€


Registrati a Marathonbet e ottieni il 100% di Bonus sui primi 3 depositi, fino a un massimo di 1.500€ in Real Bonus.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.