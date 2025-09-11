In questo articolo andiamo a vedere a pochi giorni dal via dei mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025 chi sono i favoriti e le favorite per la vittoria delle medaglie in tutti gli appuntamenti che ci attendono in Giappone dal 13 al 21 settembre. Previsioni Medaglie Mondiali Atletica 2025.

Previsioni Medaglie Mondiali Atletica 2025: tutti i favoriti per le medaglie maschili a Tokyo

Manca pochissimo all’inizio dei Mondiali di Atletica Leggera 2025 a Tokyo, al via dal 13 settembre, e che ci terranno compagnia fino al 21 settembre. Andiamo a vedere chi sono i grandi favoriti per la conquista delle medaglie iridate nelle varie gare maschili.

100 METRI

Duello tra lo statunitense Noah Lyles (Campione Olimpico e detentore del titolo iridato) e il giamaicano Kishane Thompson (miglior prestazione mondiale stagionale). Più indietro il sudafricano Akani Simbine, il ghanese Saminu, gli altri americani Lindsey e McCallum. Grande incognita su Marcell Jacobs, visto che il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha disputato solo due gare in stagione.

200 METRI

Il botswano Letsile Tebogo cerca il titolo mondiale dopo la vittoria olimpica, e anche questa volta incrocerà lo statunitense Noah Lyles, che insegue il quarto titolo iridato sulla distanza. Gli incomodi potrebbero essere gli altri americani Kenny Bednarek e Robert Gregory, ma attenzione al canadese André De Grasse e l’attesissimo australiano Gout Gout.

400 METRI

Lo statunitense Jacory Patterson si è rilanciato vincendo la finale della Diamond League, il sudafricano Zakithi Nene detiene la world lead, il trinidegno Jereem Richards può farsi valere e ci sono anche i britannici Matt Hudson-Smith e Charlie Dobson da non sottovalutare. Qui regna l’incertezza.

800 METRI

Il canadese Marco Arop insegue il bis, il keniano Emmanuel Wanyonyi ma è in grande forma il keniano Emmanuel Wanyonyi e ci sono anche il britannico Ben Pattison e l’algerino Djamel Sedjati possono sorprendere. Attenzione anche ai botswani Tshepiso Masalela e Kethobogile Haingura e al 16enne statunitense Cooper Lutkenhaus.

1500 METRI

Il norvegese Jakob Ingebrigtsen alla fine ha confermato la sua presenza a Tokyo dove cercherà il primo titolo iridato e cercherà di riscattare le sconfitte rimediate contro i britannici Jake Wightman e Josh Kerr. Il keniano Phanuel Koech e lo statunitense Cole Hocker possono inserirsi, attenzione all’olandese Niels Laros.

5000 METRI

Anche qui Jakob Ingebrigtsen su tutti, a caccia del terzo titolo iridato consecutivo su questa distanza, lo farà da Campione Olimpico, anche se non ha gareggiato per tutta l’estate e la sua presenza era in dubbio. Il norvegese dovrà fare attenzione al britannico George Mills, allo svedese Andreas Almgren, al francese Jimmy Gressir, al belga Isaac Kimeli, e agli statunitensi Grant Fisher, Cole Hocker e Nico Young

10.000 METRI

I keniani Ishmael Kipkurui e Benson Kiplangat, gli etiopi Berihu Aregawi, Selemon Barega e Yomif Kejelcha e gli statunitensi Fisher e Young, possono tutti approfittare dell’assenza degli ugandesi Joshua Cheptegei e Jacob Kiplimo.

110 OSTACOLI

Lo statunitense Grant Holloway punta al quarto titolo, ma dovrà vedersela col connazionale Cordell Tinch (detentore della world lead). Lorenzo Simonelli potrebbe essere un outsider al pari dello spagnolo Enrique Llopis, dello svizzero Jacon Joseph, dei francesi Sasha Zhoya e Wilhem Belocian.

3000 SIEPI

Il marocchino Soufiane El Bakkali inseguirà il terzo tiolo di fila ma il nome del momento qui è quello del primatista mondiale Lamecha Girma che ha vinto la finale in Diamond League. Da non sottovalutare il keniano Edmund Serem e il giapponese Ryuji Miura.

SALTO IN ALTO

Grande gara. Sono iscritti il campione del mondo in carica Gianmarco Tamberi, il tre volte iridato Mutaz Barshim, l’oro olimpico di Parigi Hamish Kerr e l’argento Shelby McEwen, l’argento di Budapest JuVaughn Harrison, il campione mondiale indoor Woo Sang-hyeok e l’intero podio degli Europei indoor di Apeldoorn con l’ucraino Oleh Doroshchuk, il ceco Jan Stefela e l’azzurro Matteo Sioli. Per Gimbo non sarà facile questa volta.

SALTO CON L’ASTA

Qui il nome è sempre e solo uno: Armand Duplantis. Lo svedese due volte campione olimpico va a caccia del sesto titolo iridato tra indoor e outdoor e del record del mondo di 6.30. Il principale avversario sarà il greco Emmanouil Karalis. Gli altri lotteranno per il bronzo.

SALTO IN LUNGO

Qui l’Italia spera Mattia Furlani, tra i grandi favoriti della vigilia. Il Campione del Mondo Indoor incrocerà ancora una volta il greco Miltiadis Tentoglou (Campione Olimpico e del mondo), ma attenzione anche allo svizzero Simon Ehammer, al giamaicano Carey McLeod e all’australiano Liam Adcock.

SALTO TRIPLO

Andy Diaz si presenta con la miglior prestazione mondiale stagionale, da Campione del Mondo e Campione d’Europa indoor, e ha vinto anche la finale di Diamond League. Si riaccende così la sfida con lo spagnolo Jordan Alejandro Diaz e il portoghese Pedro Pichardo che lo precedettero sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma attenzione anche a Hugues Fabrice Zango che difenderà il titolo, ai cubani Lazaro Martinez e Christian Napoles, ai francesi Melvin Raffin e Thomas Gogois.

GETTO DEL PESO

Qui gli azzurri hanno Leonardo Fabbri che vanta la world lead e difende l’argento di due anni fa, con l’obiettivo di andare a caccia dell’oro questa volta. Il toscano dovrà però vedersela con lo statunitense Ryan Crouser, Campione Olimpico e del mondo che però non ha gareggiato in questa stagione per problemi fisici e si presenterà direttamente al grande evento. Al via anche gli altri americani Josh Awotunde, Payton Otterdahl e Adrian Piperi, il neozelandese Tom Walsh e il nigeriano Enekwechi.

LANCIO DEL DISCO

Si preannuncia una bella lotta tra il lituano Mykolas Alekna, lo sloveno Kristjan Ceh, lo svedese Daniel Stahl e l’australiano Matt Danny.

LANCIO DEL MARTELLO

Il canadese Ethan Katzberg difenderà il titolo conquistato a sorpresa due anni fa, ma i favoriti questa volta sono lo statunitense Rudy Winkler e l’ungherese Bence Halasz.

TIRO DEL GIAVELLOTTO

Incertezza per l’oro nella sfida tra il pakistano Arshad Nadeem, l’indiano Neeraj Chopra e il tedesco Julian Weber, che ha superato i 91 metri alle finali di Diamond League. Le medaglie però dovrebbero essere affare loro.

4X100

Gli USA partono sempre con i favori del pronostico nelle staffette, con il Canada e la Gran Bretagna che inseguono, il Sudafrica ha vinto le World Relays e il Giappone ha sempre i mezzi per brillare. Punto interrogativo sull’Italia viste le condizioni dei suoi uomini, attenzione all’Australia di Gout Gout.

4X400

Gli USA puntano al quarto titolo consecutivo, ma attenzione al Botswana e al Sudafrica, oltre a Gran Bretagna e Belgio.

MARATONA

L’etiope Tadese Takele parte favorito ma attenzione all’altro etiope Tesfaye Deriba, ai giapponesi Hosoya e Kondo e al gibutiano Ibrahim Hassan. L’ugandese Victor Kiplangat è il campione uscente, al via ci saranno anche Yeman Crippa, Iliass Aouani e Yohanes Chiappinelli.

20 KM DI MARCIA

Il favorito è il giapponese Toshikazu Yamanishi, con lo svedese Perseus Karlstroem primo avversario e occhio anche al brasiliano Caio Bonfim, al cinese Wang Zhaozhao e al canadese Evan Dunfee.

35 KM DI MARCIA

Anche qui un giapponese, Masatora Kawano, è tra i favoriti, poi ci proveranno i già citato Karlstroem, Dunfeee, Bonfim e il tedesco Christopher Linke oltre al veterano spagnolo Miguel Angel Lopez.

Le favorite nelle specialità femminili a Tokyo 2025

Andiamo a vedere anche le chance di medaglia in tutte le gare dei mondiali di atletica leggera femminile di Tokyo 2025, e anche qui l’Italia ha qualche rappresentante che può puntare davvero in alto.

100 METRI

La statunitense Melissa Jefferson-Wooden si presenta con il miglior tempo stagionale (10.65), ma Julien Alfred è la Campionessa Olimpica. La giamaicana Shelly-Anna Fraser-Pryce chiuderà la propria carriera, attenzione anche alle sue connazionali Shericka Jackson e Tina Clayton e alla statunitense Sha’Carri Richardson, chiamata a difendere il titolo.

200 METRI

Si dovrebbe replicare il grande duello tra Jefferson-Wooden e Alfred, ma attenzione anche all’ivoriana Ta Lou-Smith, alla britannica Asher-Smith e alla statunitense Brittany Brown che potrebbero giocare il ruolo delle terze incomode.

400 METRI

Sydney McLaughlin-Levrone ha momentaneamente abbandonato il giro di pista con ostacoli (di cui è primatista mondiale e Campionessa Olimpica) per cimentarsi nei 400 piani dove dovrà fare i conti con la dominicana Marileidy Paulino (oro olimpico) e la bahrainita Salwa Eid Naser, senza dimenticarsi delle altre americane Aaliyah Butler e Isabella Whittaker.

800 METRI

La grande favorita alla vigilia è la britannica Kelly Hodgkinson, davvero in grande forma nelle ultime gare prima dei Mondiali. L’olimpionica dovrà fare attenzione alla keniana Mary Moraa, alla svizzera Audrey Werro, alla connazionale Georgia Hunter-Bell e anche all’etiope Tsige Duguma.

1500 METRI

La keniana Faith Kipyegon è la favorita d’obbligo dopo aver conquistato tre titoli mondiali e tre ori olimpici: cercherà di confermarsi sulla distanza prima di provare a bissare sui 5000 metri. La connazionale Nelly Chepchirchir, l’australiana Jessica Hull, il team etiope con Diribe Welteji, la 19enne Birke Haylom e la 18enne Saron Berhe saranno le rivali di riferimento.

5000 METRI

Duello tutto keniano tra Beatrice Chebet e Faith Kipyegon, con la nostra Nadia Battocletti che punta al podio e ad una medaglia, anche se la meno importante. Attenzione alle etiopi Gudaf Tsegay, Freweyni Hailu e Medina Eisa.

10.000 METRI

Di nuovo Nadia Battocletti che si presenta con l’argento olimpico al collo, pronta a un nuovo confronto con la keniana Beatrice Chebet. Altre pretendenti saranno l’etiope Gudaf Tsegay e le keniane Janeth Chepngetich e Agnes Ngetich.

4X100

Gli USA vanno per il terzo oro di fila, ma attenzione alla grande sfida con la Giamaica e la Gran Bretagna. Più attardate la Spagna, l’Olanda e l’Italia.

4X400

La Spagna si presenta tra le favorite dopo il clamoroso successo alle World Relays, gli USA dovrebbero però tornare a dominare. All’inseguimento la Giamaica, la Gran Bretagna e l’Olanda, mentre l’Italia proverà a inserirsi ma anche qui gli azzurri non partono certamente con i favori dei pronostici e delle quote degli analisti.

100 OSTACOLI

Masai Russell si presenta da Campionessa Olimpica e detentrice della world lead, pronta a sfidare le altre statunitense Grace Stark e Alaysha Johnson, la nigeriana Tobi Amusan (primatista mondiale), le giamaicane Ackera Nugent e Danielle Williams, ma senza sottovalutare l’olandese Nadine Visser e la svizzera Ditaji Kambundji.

400 OSTACOLI

L’olandese Femke Bol è la naturale favorita vista l’assenza di Sydney McLaughlin. Le sue rivali più accreditate saranno le statunitensi Anna Cockrell e Jasmine Jones, oltre alle giamaicane Rushell Clayton, Andrenette Knight e Shiann Salmon.

3000 SIEPI

Winfred Yavi dal Bahrain (oro olimpico e mondiale), l’ugandese Peruth Chemutai e la kazaka Norah Jeruto saranno le grandi candidate alle medaglie, ma attenzione anche alla keniana Faith Cherotich che potrebbe scombinare i piani alle tre favorite per le medaglie.

SALTO IN ALTO

Sulla carta grande sfida tra l’ucraina Yaroslava Mahuchikh e le australiane Nicola Olyslagers ed Eleanor Patterson. Le medaglie non dovrebbero uscire da questi tre nomi, ma non sarà facile prevedere l’oro.

SALTO CON L’ASTA

La statunitense Nina Kennedy, Campionessa Olimpica e del mondo, non difenderà il titolo a causa di un infortunio. La favorita diventa l’altra americana Katie Moon (fresca vincitrice della Diamond League), ma attenzione alla world leader Amanda Moll e l’eterna Sandi Morris, oltre alla svizzera Angelica Moser e alla slovena Tina Sutej.

SALTO IN LUNGO

L’azzurra Larissa Iapichino si giocherà una medaglia nella sfida con le favorite: la statunitense Tara Davis-Woodhall (Campionessa Olimpica), la tedesca Malaika Mihambo (già iridata), la svizzera Annik Kaelin, la spagnola Fatima Diame e la nigeriana Ese Brume.

SALTO TRIPLO

La venezuelana Yulimar Rojas si presenta senza gare stagionali all’attivo, ma ha vinto sette titoli iridati tra indoor e outdoor. Thea LaFond è Campionessa Olimpica, le cubane Leyanis Perez Hernandez e Liadagmis hanno disputato la migliore stagione internazionale e sempre attenzione anche alla giamaicana Shanieka Ricketts.

GETTO DEL PESO

La statunitense Chase Jackson punta al terzo titolo di fila ed è attesa dal grande confronto con la canadese Sarah Mitton e con l’olandese Jessica Schilder, senza dimenticarsi della tedesca Yemisi Ogunleye (Campionessa Olimpica) e della veterana cinese Gong.

LANCIO DEL DISCO

Valarie Allman andrà a caccia del primo titolo mondiale dopo un bronzo e un argento, nella sfida con la cinese Feng Bin e la croata Sandra Elkasevic.

LANCIO DEL MARTELLO

La canadese Camryn Rogers è la favorita d’obbligo, ma le statunitensi DeAnna Price, Brooke Andersen e Janee’ Kassanavoid possono darle fastidio, come la polacca Anita lodarczyk e la cinese Zhao Jie.

TIRO DEL GIAVELLOTTO

L’austriaca Victoria Hudson, la greca Elina Tzengko e la serba Adriana Vilagos sembrano avere qualcosa in più, ma attenzione all’argento olimpico Jo-Ané Du Plessis-Van Dyk dal Sudafrica e alla giapponese Haruka Kitaguchi, chiamata a difendere il titolo.

20 KM e 35 KM DI MARCIA

La spagnola Maria Perez sarà chiamata a difendere entrambi i titoli e sarà tra le favorite d’obbligo. La nostra Antonella Palmisano proverà a salire sul podio dopo il bronzo di due anni fa nella distanza più corta e poi si cimenterà anche nella prova lunga, al pari della peruviana Kimberly Garcia Leon. La giapponese Nanako Fuji vanta il miglior tempo nella 20 km, la cinese Yang Jiayu si presenta da Campionessa Olimpica ma non ha mai gareggiato in stagione.

MARATONA

L’etiope Tigst Assefa, argento olimpico a Parigi, ha vinto la maratona di Londra con il record del mondo women only e affronterà la connazionale Asefa Kebede e le keniane Peres Jepchirchir e Magdalyne Masai.

Gli italiani da medaglia: dove e quando gareggiano?

Le ambizioni dell’Italia non mancano quest’anno a Tokyo, con diversi atleti azzurri che puntano alla medaglia. Vediamo quali sono le principali speranze azzurre, quando gareggiano e dove vederli. Diciamo subito che l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su RaiSportHD per la finestra 13.00-13.30, lasciando spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN.

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia (femminile): Antonella Palmisano, Nicole Colombi

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs

14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuale Leonardo Fabbri

14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti

Domenica 14 settembre

11.40 Salto in alto (maschile), qualificazioni: Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli

13.40 Salto in lungo (femminile), finale: eventuale Larissa Iapichino

13.43 100 metri (maschile), semifinale: eventuale Marcell Jacobs

15.20 100 metri (maschile), finale: eventuale Marcell Jacobs

Lunedì 15 settembre

12.40 Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Mattia Furlani

13.20 110 ostacoli, batterie: Lorenzo Simonelli

Martedì 16 settembre

13.35 Salto in alto (maschile), finale: eventuali Gianmarco Tamberi, Matteo Sioli

13.40 110 ostacoli, semifinali: eventuale Lorenzo Simonelli

15.20 110 ostacoli, finale: eventuale Lorenzo Simonelli

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo (maschile), qualificazione: Andy Diaz

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti

Venerdì 19 settembre

13.50 Salto triplo (maschile), finale): Andy Diaz

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia (femminile): Antonella Palmisano

13.00 4×400 (femminile), batterie: Italia

13.25 4×100 (maschile), batterie: Italia

13.45 4×100 (femminile), batterie: Italia

Domenica 21 settembre

13.40 4×400 (femminile), finale: eventuale Italia

14.10 4×100 (femminile), finale: eventuale Italia

14.20 4×100 (maschile), finale: eventuale Italia

Le speranze azzurre: i ranking degli italiani in vista di Tokyo 2025

Vediamo i ranking mondiali di World Athletics, la Federazione Internazionale di atletica leggera, si stilano prendendo in considerazione i migliori cinque risultati conseguiti da ogni atleti nel corso dell’ultimo biennio.

Queste graduatorie servono anche a completare le liste dei partecipanti ai Mondiali e sono indicative della gerarchie di una determinata specialità. Diversi italiani sono ben posizionati: Nadia Battocletti è eccellente seconda sui 10.000 metri e terza sui 5.000 metri; Larissa Iapichino e Mattia Furlani sono rispettivamente terza e seconda nel salto in lungo; Leonardo Fabbri è quarto nel getto del peso; Gianmarco Tamberi è ottavo nel salto in lungo; Andy Diaz è primo nel salto triplo; Marcell Jacobs è ottavo sui 100 metri.

Massimo Stano è primo nella 35 km di marcia e quarto nella 20 km di marcia, ma non parteciperà ai Mondiali a causa di un infortunio. Lorenzo Simonelli e Alessandro Sibilio sono al limitare della top-10 tra 110 ostacoli e 400 ostacoli, proprio come Antonella Palmisano (20 km di marcia), Daisy Osakue (lancio del disco) e Sara Fantini (lancio del martello).

