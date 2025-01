Siamo nell’anno post-olimpico, ma questo non significa che il calendario 2025 di Atletica Leggera sia povero, anzi tra Diamond League e Mondiali, ci attende un anno davvero molto interessante ed importante. Calendario Atletica 2025.

Calendario Atletica 2025: un anno ricco di impegni

Ecco gli eventi più importanti di Atletica Leggera nel 2025, e ovviamente l’impegno più atteso è quello dei Mondiali di Tokyo (Giappone) dal 13 al 21 settembre, ma ci saranno anche gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanjing, Cina).

Diverse le tappe di Diamond League previste tra maggio e agosto (Finali il 27-28 agosto a Zurigo, Svizzera). E’ da segnalare il Golden Gala, previsto a Roma il 6 giugno. L’Italia sarà chiamata a difendere la Coppa Europa a Madrid tra il 27 e il 29 giugno. A livello giovanile da annotare gli Europei Under 23 e Under 20.

Da non dimenticare le World Relays (i Mondiali di staffette), gli Europei a squadre di marcia, la Coppa Europa di lanci e dei 10.000 metri. Il programma prevede poi le consuete Maratone in giro per tutto il mondo, i Mondiali e gli Europei di corsa su strada, gli Europei di cross, i vari Meeting su suolo italiano e i Campionati Nazionali.

Il programma di Atletica Leggera del nuovo anno

Di seguito il calendario completo 2025 dell’atletica leggera, con tutte le date e i programmi degli eventi internazionali piщ importanti.

6 gennaio Campaccio, San Giorgio su Legnano (Italia)

19 gennaio Cross La Mandria, Venaria Reale (Torino)

25 gennaio World Indoor Tour, Astana (Kazakhstan)

29 gennaio World Indoor Tour, Belgrado (Serbia)

2 febbraio World Indoor Tour, Boston (USA)

4 febbraio World Indoor Tour, Ostrava (Cechia)

7 febbraio World Indoor Tour, Karlsruhe (Germania)

8 febbraio World Indoor Tour, New York (USA)

9 febbraio Cross della Vallagarina, Villa Lagarina (Italia)

13 febbraio World Indoor Tour, Lievin (Francia)

15 febbraio World Indoor Tour, Torun (Polonia)

22-23 febbraio Campionati Italiani Indoor, Ancona (Italia)

28 febbraio World Indoor Tour, Gallur (Spagna)

2 marzo Maratona di Tokyo, Tokyo (Giappone)

6-9 marzo Europei Indoor, Apeldoorn (Paesi Bassi)

15-16 marzo Coppa Europa di lanci, Nicosia (Cipro)

16 marzo Maratona di Roma, Roma (Italia)

21-23 marzo Mondiali Indoor, Nanjing (Cina)

29 marzo World Continental Tour (gold), Melbourne (Australia)

4-6 aprile Grand Slam Track, Kingston (Giamaica)

6 aprile Maratona di Milano, Milano (Italia)

12 aprile World Continental Tour (gold), Gaborone (Botswana)

12-13 aprile Europei corsa su strada, Bruxelles (Belgio)

13 aprile Maratona di Parigi, Parigi (Francia)

21 aprile Maratona Boston, Boston (USA)

26 aprile Diamond League, Xiamen (Cina)

27 aprile Maratona di Londra, Londra (Gran Bretagna)

2-4 maggio Grand Slam Track, Miami (USA)

3 maggio Diamond League, Suzhou (Cina)

6 maggio World Continental Tour (gold), Pechino (Cina)

10-11 maggio World Relays (Mondiali staffette), Guangzhou (Cina)

16 maggio Diamond League, Doha (Qatar)

18 maggio World Continental Tour (gold), Tokyo (Giappone)

18 maggio Europei a squadre di marcia, Podebrady (Cechia)

21 maggio Meeting di Savona, Savona (Italia)

24 maggio Coppa Europa dei 10.000 metri, Parigi (Francia)

25 maggio Diamond League, Rabat (Marocco)

25 maggio Meeting di Palermo, Palermo (Italia)

30 maggio-1° giugno Grand Slam Track, Filadelfia (USA)

31 maggio World Continental Tour (gold), Bydgoszcz (Polonia)

31 maggio World Continental Tour (gold), Nairobi (Kenya)

31 maggio Meeting di Bolzano, Bolzano (Italia)

31 maggio Grifone Meeting, Asti (Italia)

2 giugno Palio della Quercia, Rovereto (Italia)

6 giugno Diamond League, Roma (Italia)

6-8 giugno World Continental Tour (gold), Zagabria (Croazia)

8 giugno World Continental Tour (gold), Los Angeles (USA)

8 giugno Meeting di Lucca, Lucca (Italia)

9 giugno World Continental Tour (gold), Hengelo (Paesi Bassi)

12 giugno Diamond League, Oslo (Norvegia)

14-15 giugno Campionati Italiani Societari, sede da definire (Italia)

15 giugno Diamond League, Stoccolma (Svezia)

17 giugno World Continental Tour (gold), Turku (Finlandia)

20 giugno Diamond League, Parigi (Francia)

24 giugno World Continental Tour (gold), Ostrava (Cechia)

27-29 giugno Europei a squadre (ex Coppa Europa), Madrid (Spagna)

27-29 giugno Grand Slam Track, Los Angeles (USA)

29 giugno World Continental Tour (gold), New York (USA)

5 luglio Diamond League Eugene (USA)

5 luglio Triveneto Meeting, Trieste (Italia)

11 luglio Diamond League, Monaco

13 luglio Meeting Sport e Solidarietа, Lignano Sabbiadoro (Italia)

17-20 luglio Europei Under 23, Bergen (Norvegia)

19 luglio Diamond League, Londra (Gran Bretagna)

2-3 agosto Campionati Italiani Assoluti, Caorle (Italia)

7-10 agosto Europei Under 20, Tampere (Finlandia)

9 agosto Meeting Brazzale, Vicenza (Italia)

10 agosto Meeting Sestriere, Sestriere (Italia)

12 agosto World Continental Tour (gold), Szekesfehervar (Ungheria)

16 agosto Diamond League, Cracovia (Polonia)

20 agosto Diamond League, Losanna (Svizzera)

22 agosto Diamond League, Bruxelles (Belgio)

27-28 agosto Diamond League: Finali, Zurigo (Svizzera)

31 agosto Meeting di Padova, Padova (Italia)

13-21 settembre Mondiali, Tokyo (Giappone)

21 settembre Maratona Berlino, Berlino (Germania)

26-28 settembre Mondiali corsa su strada, San Diego (USA)

12 ottobre Maratona Chicago, Chicago (USA)

26 ottobre Maratona Venezia, Venezia (Italia)

Novembre (data da definire) Cinque Mulini, San Vittore Olona (Italia)

2 novembre Maratona New York, New York (USA)

30 novembre Maratona Firenze, Firenze (Italia)

14 dicembre Europei Cross, Lagoa (Portogallo)

31 dicembre BO Classic, Bolzano (Italia)

31 dicembre We Run Rome, Roma (Italia)

Mondiali Atletica 2025 a Tokyo: il programma completo e guida tv

Vediamo un focus sull’evento più importante del 2025 di Atletica Leggere, i Mondiali dal 13 al 21 settembre a Tokyo, nove giorni intensi di gare appassionanti con l’Italia che sarà protagonista con le sue stelle, come Marcell Jacobs sui 100 metri, Gianmarco Tamberi che proverà a difendere il titolo nel salto in alto, Nadia Battocletti nel mezzofondo, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo e Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari dei Mondiali 2025 di atletica leggera. L’evento sarа trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, di Eurosport e di Sky, oltre che in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.

Sabato 13 settembre

01.00 35 km di marcia femminile

01.00 35 km di marcia maschile

02.00 Lancio del disco femminile, qualificazioni

03.55 Getto del peso maschile, qualificazioni

04.08 100 metri maschile, turno preliminare

04.40 4×400 mista, batterie

11.05 3000 siepi maschile, batterie

11.15 Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.50 Salto con l’asta maschile, qualificazioni

11.55 100 metri femminile, batterie

12.50 1500 metri femminile, batterie

13.35 100 metri maschile, batterie

14.10 Getto del peso maschile, finale

14.30 10.000 metri femminile, finale

15.20 4×400 mista, finale

Domenica 14 settembre

01.00 Maratona femminile

02.00 Lancio del martello femminile, qualificazioni

02.35 1500 metri maschile, batterie

04.20 100 ostacoli, batterie

11.35 400 metri maschile, batterie

11.40 Salto in alto maschile, qualificazioni

12.10 Lancio del disco femminile, finale

12.25 400 metri femminile, batterie

13.20 100 metri femminile, semifinali

13.40 Salto in lungo femminile, finale

13.43 100 metri maschile, semifinali

14.05 1500 metri femminile semifinali

14.30 10.000 metri maschile, finale

15.13 100 metri femminile, finale

15.20 100 metri maschile, finale

Lunedì 15 settembre

01.00 Maratona maschile

02.00 Lancio del martello maschile, qualificazioni

02.05 Salto con l’asta femminile, qualificazioni

02.15 3000 siepi femminile, batterie

04.20 400 ostacoli femminile, batterie

12.35 400 ostacoli maschile, batterie

12.40 Salto in lungo maschile, qualificazioni

13.10 Salto con l’asta maschile, finale

13.20 110 ostacoli, batterie

14.00 Lancio del martello femminile, finale

14.05 100 ostacoli, semifinali

14.30 1500 metri maschile, semifinali

14.55 3000 siepi maschile, finale

15.20 100 ostacoli, finale

Martedì 16 settembre

12.35 800 metri maschile, batterie

12.40 Salto triplo femminile, qualificazioni

13.35 Salto in alto maschile, finale

13.40 110 ostacoli, semifinali

14.00 Lancio del martello maschile, finale

14.05 400 metri femminile, semifinali

14.35 400 metri maschile, semifinali

15.05 1500 metri femminile, finale

15.20 110 ostacoli, finale

Mercoledì 17 settembre

12.05 Salto triplo maschile, qualificazioni

12.10 Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni

12.30 200 metri femminile, batterie

13.10 Salto con l’asta femminile, finale

13.15 200 metri maschile, batterie

13.50 Salto in lungo maschile, finale

14.00 400 ostacoli femminile, semifinali

14.30 400 ostacoli maschile, semifinali

14.57 3000 siepi femminile, finale

15.20 1500 metri maschile, finale

Giovedì 18 settembre

12.05 5000 metri femminile, batterie

12.15 Salto in alto femminile, qualificazioni

12.23 Tiro del giavellotto maschile, finale

12.55 800 metri femminile, batterie

13.55 Salto triplo femminile, finale

14.02 200 metri maschile, semifinali

14.24 200 metri femminile, semifinali

14.45 800 metri maschile, semifinali

15.10 400 metri maschile, finale

15.24 400 metri femminile, finale

Venerdì 19 settembre

10.33 Eptathlon, 100 ostacoli

11.20 Eptathlon, salto in alto

12.30 Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni

13.05 5000 metri maschile, batterie

13.30 Eptathlon, getto del peso

13.45 800 metri femminile, semifinali

13.50 Salto triplo maschile, finale

14.15 400 ostacoli maschile, finale

14.27 400 ostacoli femminile, finale

14.38 Eptathlon, 200 metri

15.06 200 metri maschile, finale

15.22 200 metri femminile, finale

Sabato 20 settembre

00.30 20 km di marcia femminile

02.20 Decathlon, 100 metri

02.25 Lancio del disco maschile, qualificazioni

02.45 20 km di marcia maschile

03.05 Decathlon, salto in lungo

03.10 Getto del peso femminile, qualificazioni

04.30 Eptathlon, salto in lungo

04.45 Decathlon, getto del peso

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.05 Decathlon, salto in alto

12.35 4×400 maschile, batterie

12.56 Getto del peso femminile, finale

13.00 4×400 femminile, batterie

13.25 4×100 maschile, batterie

13.45 4×100 femminile, batterie

14.06 Eptathlon, 800 metri

14.10 Tiro del giavellotto femminile, finale

14.26 Decathlon, 400 metri

14.50 800 metri maschile, finale

15.05 5000 metri femminile, finale

Domenica 21 settembre

02.05 Decathlon, 110 ostacoli

02.55 Decathlon, lancio del disco

04.35 Decathlon, salto con l’asta

10.40 Decathlon, tiro del giavellotto

12.30 Salto in alto femminile, finale

12.35 800 metri femminile, finale

12.50 5000 metri maschile, finale

13.00 Lancio del disco maschile, finale

13.25 4×400 maschile, finale

13.40 4×400 femminile, finale

13.55 Decathlon, 1500 metri

14.10 4×100 femminile, finale

14.20 4×100 maschile, finale

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.