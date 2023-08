Pronostici Mondiali Atletica 2023. Continuano i Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in programma a Budapest fino a domenica 27 agosto. Martedì riflettori puntati sulla finale di salto in alto dove il nostro Gianmarco Tamberi gioca per l’oro anche se il grande favorito è Barshim.

Pronostici Mondiali Atletica 2023: lunedì ad alta velocità

Vediamo gli appuntamenti più interessanti della terza giornata dai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera da Budapest, un lunedì ad alta velocità. Segnaliamo le semifinali dei 400 ostacoli maschili. Per l’Italia c’è un uomo da finale come Alessandro Sibilio che ha combattuto contro i problemi fisici per esserci e proverà a correre sul filo del personale per centrare la finale. Al via anche Mario Lambrughi che ha già fatto tanto a superare il primo turno anche se le quote sono più clementi con Lambruschi rispetto a Sibilio. Karsten Warholm va per il terzo titolo mondiale. Gli avversari più temuti dal norvegese sono il brasiliano campione del mondo di Eugene Alison dos Santos (primatista dei campionati in 46.29!), e lo statunitense Rai Benjamin.

Nella finale del triplo pesano le assenze per motivi diversi dell’azzurro Andy Diaz e del campione di tutto Pedro Pablo Pichardo. Attenzione al 18enne giamaicano Jaydon Hibbert che quest’anno è atterrato a 17,87, mentre per le medaglie saranno in corsa il primatista africano Fabrice Hugues Zango, il cubano campione mondiale indoor Lazaro Martinez, l’altro cubano Napoles, il cinese Zhu Yaming (bronzo a Eugene dopo l’argento olimpico) e l’algerino Triki. Per l’italia c’è Emmanuel Ihemeje a caccia di un risultato di prestigio.

Sono in programma le semifinali e la finale dei 110 ostacoli. Lo statunitense Grant Holloway va a caccia del tris mondiale dopo Doha e Eugene ma le alternative (Daniel Roberts, Cordell Tinch, Hansle Parchement).

Semifinali e finali dei 400 e 100 femminili

In programma anche le semifinali dei 400 femminili. Non c’è la più forte, Sydney McLaughlin-Levrone, fermata da un problema a un ginocchio e non c’è la due volte olimpionica bahamense Shaunae Miller-Uibo, uscita ieri in batteria a pochi mesi dalla maternità. E’ dunque l’occasione per tante: dalla dominicana Marileidy Paulino alla caraibica Sada Williams (Barbados), argento e bronzo un anno fa, a Salwa Eid Naser, del Bahrain, rientrata dopo una lunga sospensione dopo lo strepitoso oro di Doha nel 2019, alle statunitensi Britton Wilson e Talitha Diggs, alle giamaicane McLeod, Young e Pryce, fino alla polacca Natalia Kaczmarek, all’olandese Lieke Klaver e all’irlandese Rhasidat Adeleke.

In chiusura di serata sono in programma prima le semifinali e poi la finale dei 100 donne. La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce è la campionessa in carica e va a caccia del sesto titolo. Le avversarie arrivano come sempre da casa sua: in particolare Shericka Jackson (iridata dei 200 ma argento nei 100). Attenzione all’ivoriana Marie-Josée Ta Lou, grande protagonista in stagione, alla statunitense Sha’Carri Richardson e Julien Alfred, di St. Lucia. Possono dire la loro anche le britanniche Dina Asher-Smith, Daryll Neita e Imani Lansiquot, la polacca Ewa Swoboda e la svizzera Mujinga Kambundji. Al via anche Zaynab Dosso che ieri ha eguagliato il record italiano e oggi proverà a migliorarsi.

Pronostici Mondiali Atletica 2023: Tamberi si gioca l’oro nel Salto in Alto

L’Italia ha vinto due medaglie (l’argento di Leonardo Fabbri nel getto del peso ed il bronzo di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia) nelle prime 2 giornate dei Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera e martedì da Budapest proveremo a portare a casa un altra medaglia con Gianmarco Tamberi che nel Salto in Alto si gioca l’oro anche se dovrà mettere da parte una qualificazione non all’altezza del suo valore per puntare quantomeno alla medaglia.

Gianmarco Tamberi si presenta da campione olimpico in carica, e tra gli outsider per la gara del salto in alto in programma martedì 22 agosto. La vittoria dell’azzurro si gioca @7,50 su Snai (quota che sale @9 su Sisal), distante dal favorito numero uno Mutaz Essa Barshim, dato vincente @1,65 di massima. Più distante invece il secondo in lavagna, Juvaugnh Harrison, offerto @4,50, con il coreano Sang-Hyeok Woo, terzo in lavagna @6,50 volte la posta.

